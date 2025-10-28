Η OpenAI γίνεται κερδοσκοπική – Στην Microsoft το 27% των μετοχών

Σε μία νέα συμφωνία με την Microsoft, η οποία ανοίγει τον δρόμο ώστε η OpenAI να καταστεί κερδοσκοπική επιχείρηση, προχώρησε η πρωτοπόρος στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης και δημιουργός του ChatGPT.

Σύμφωνα με το -, Microsoft και OpenAI ήρθαν σε συμφωνία για ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης της δεύτερης και της μετατροπής της σε εισηγμένη, το οποίο μεταξύ άλλων πως η Microsoft θα αποκτήσει μερίδιο στην OpenAI αξίας περίπου 135 δισ. δολαρίων (περίπου 27% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου), ενώ θα έχει πρόσβαση στην τεχνολογία της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης έως το 2032, συμπεριλαμβανομένων των μοντέλων του ChatGPT.

Όπως αναφέρεται, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών διήρκησαν περισσότερο από έναν χρόνο. «Η OpenAI ολοκλήρωσε την ανακεφαλαιοποίησή της, απλοποιώντας την εταιρική της δομή», δήλωσε ο πρόεδρος Bret Taylor. «Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός παραμένει στον έλεγχο του κερδοσκοπικού οργανισμού και τώρα έχει άμεση πρόσβαση σε σημαντικούς πόρους».

Η Microsoft έχει υποστηρίξει την OpenAI με 13,75 δισ. δολάρια από το 2019, σύμφωνα με το -.

Η μη κερδοσκοπική οντότητα OpenAI, με την επωνυμία OpenAI Foundation, πρόκειται επίσης να λάβει μετοχικό κεφάλαιο αξίας περίπου 130 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο πλαίσιο της εταιρικής αναδιάρθρωσης, σχεδιάζοντας να επικεντρωθεί αρχικά στη χρηματοδότηση εργασιών για την «επιτάχυνση των καινοτομιών στον τομέα της υγείας», μεταξύ άλλων.

Ο Σαμ Άλτμαν, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, δεν θα αποκτήσει μερίδιο στην πρόσφατα αναδιαρθρωμένη εταιρεία, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η OpenAI.

Στον απόηχο των ανακοινώσεων, η μετοχή της Microsoft ενισχύονται άνω του 2% στις συναλλαγές της Τρίτης στην Wall Street, εκτοξεύοντας την κεφαλαιοποίησή της πάνω από τα 4 τρισ. δολάρια για πρώτη φορά από τον Ιούλιο.