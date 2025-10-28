Κέρδη και νέα ιστορικά υψηλά στην Wall Street – Τα βλέμματα στραμμένα στις αποφάσεις της Fed

Οι μετοχές της Wall Street σημείωσαν νέα ρεκόρ την Τρίτη (28/10), καθώς οι επενδυτές εστίασαν περαιτέρω στο εμπόριο τεχνητής νοημοσύνης, μία ημέρα πριν η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) ανακοινώσει την απόφασή της για τα επιτόκια.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow έκλεισε με άνοδο 0,34% στις 47.706,37 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,23% στα 6.890,91 δολάρια και ο Nasdaq σημείωσε κέρδη 0,80% στα 23.827,49 δολάρια.

Των κερδών της αγοράς ηγήθηκε η Nvidia, η οποία ανέβηκε περίπου 5% και σημείωσε νέο υψηλό. Η εταιρεία, που πρωτοστατεί στους επεξεργαστές για τεχνητή νοημοσύνη, έκανε σειρά ανακοινώσεων κατά τη διάρκεια της διάσκεψης GTC την Τρίτη, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας της με τη φινλανδική εταιρεία Nokia. Η Nvidia θα αποκτήσει συμμετοχή 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων στη Nokia, η οποία ανακοίνωσε ότι θα χρησιμοποιήσει μέρος των κεφαλαίων για τα σχέδια της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Άλλες εταιρείες σχετικές με AI, όπως η Broadcom, παρουσίασαν επίσης άνοδο.

Η Microsoft ήταν περίπου 2% υψηλότερα πριν από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της μετά το κλείσιμο την Τετάρτη (29/10). Η μετοχή, μαζί με την Apple, ξεπέρασαν την αξία των 4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Τρίτης. Την ίδια ημέρα, η OpenAI ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε την ανακεφαλαιοποίησή της, κίνηση που προετοιμάζει σημαντικά κέρδη για τη Microsoft, η οποία κατέχει περίπου το 27% του κερδοσκοπικού σκέλους OpenAI Group PBC.

Μαζί με τη Microsoft και την Apple, αρκετές από τις εταιρείες της «Μεγαλο-επτάδας» (Magnificent Seven), όπως η Alphabet, η Amazon και η Meta Platforms, αναμένεται να ανακοινώσουν αποτελέσματα αυτή την εβδομάδα. Οι πέντε αυτές εταιρείες αντιπροσωπεύουν περίπου το ένα τέταρτο της συνολικής αξίας του S&P 500. Μέχρι στιγμής, η σεζόν των αποτελεσμάτων ξεκίνησε «φανταστικά», όπως δήλωσε ο Mike Dickson της Horizon Investments στο CNBC. Περίπου το ένα τρίτο των εταιρειών του S&P 500 έχει ήδη ανακοινώσει αποτελέσματα, με το 83% εξ αυτών να υπερβαίνει τις εκτιμήσεις κερδών, σύμφωνα με δεδομένα της FactSet.

Σημειώνεται ακόμη ότι η Fed αναμένεται να μειώσει το βασικό επιτόκιο για δεύτερη φορά το 2025 την Τετάρτη. Οι επενδυτές ελπίζουν επίσης σε μια ένδειξη από τον πρόεδρο της Fed, Jerome Powell, ότι η κεντρική τράπεζα θα μειώσει ξανά τα επιτόκια στη τελευταία συνεδρίαση της χρονιάς τον Δεκέμβριο.

Τέλος, όσον αφορά το πετρέλαιο, το Brent βυθίστηκε κατά 1,59% στα 63,86 δολάρια το βαρέλι, τη στιγμή που το αργό πετρέλαιο WTI υποχώρησε κατά 1,83% στα 60,19 δολάρια. Ο χρυσός έκλεισε με ζημιές 1,29% στα 3.967,85 δολάρια η ουγγιά.