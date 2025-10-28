Κομισιόν: Ετοιμάζει ριζική αναμόρφωση της ευρωπαϊκής χρηματοοικονομικής αγοράς – Ο ρόλος της ESMA

To Politico με άρθρο του αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζει ένα από τα πιο φιλόδοξα πακέτα μεταρρυθμίσεων των τελευταίων ετών, με στόχο να ενώσει τις χρηματοοικονομικές αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά τους απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες που επικαλείται το Politico, το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ σκοπεύει να παρουσιάσει τον Δεκέμβριο προτάσεις που θα τροποποιούν τουλάχιστον δέκα υφιστάμενους χρηματοοικονομικούς νόμους. Οι αλλαγές θα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα, από τη ρύθμιση των επενδυτικών προϊόντων και των κρυπτονομισμάτων, έως τη δομή της εποπτείας των αγορών κεφαλαίου στο εσωτερικό της Ένωσης.

Στόχος: Περισσότερη ρευστότητα και επενδύσεις στην ευρωπαϊκή βιομηχανία

Η Κομισιόν επιδιώκει να κατευθύνει περισσότερα κεφάλαια προς τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα τις μικρότερες και αναπτυσσόμενες, που σήμερα δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο συγκριτικά με τις ΗΠΑ, όπου οι εταιρείες έχουν πρόσβαση σε πολύ μεγαλύτερα επενδυτικά κεφάλαια.

Ως αποτέλεσμα, πολλές επιτυχημένες ευρωπαϊκές νεοφυείς επιχειρήσεις επιλέγουν να μεταφέρουν τη δραστηριότητά τους στις Ηνωμένες Πολιτείες, αναζητώντας μεγαλύτερη ρευστότητα και ευνοϊκότερες συνθήκες χρηματοδότησης.

Η μεγάλη μεταρρύθμιση στην εποπτεία – Ο ρόλος της ESMA

Ένα από τα πιο κρίσιμα και πολιτικά ευαίσθητα στοιχεία του σχεδίου αφορά την αναδιάρθρωση της εποπτείας των χρηματοπιστωτικών εταιρειών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει να μεταφέρει περισσότερες εποπτικές αρμοδιότητες στο ευρωπαϊκό επίπεδο, ενισχύοντας τον ρόλο της Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) με έδρα το Παρίσι.

Η ESMA θα αποκτήσει αυξημένες αρμοδιότητες για:

την εποπτεία των παρόχων υπηρεσιών ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων,

των μεγάλων διασυνοριακών χρηματιστηρίων,

καθώς και των κεντρικών αντισυμβαλλομένων και αποθετηρίων τίτλων.

Το μοντέλο διακυβέρνησης της ESMA θα αλλάξει, με τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου εκτελεστικού συμβουλίου, υπεύθυνου για τις εποπτικές αποφάσεις, αντί του σημερινού συστήματος όπου οι εθνικοί επόπτες έχουν τον πρώτο λόγο. Παράλληλα, το χρηματοδοτικό μοντέλο της ESMA θα αναθεωρηθεί ώστε να βασίζεται περισσότερο σε τέλη από τον ιδιωτικό τομέα και λιγότερο σε εθνικές συνεισφορές.

Πολιτικές αντιδράσεις και αντιπαραθέσεις

Οι προτάσεις της Κομισιόν αναμένεται να προκαλέσουν έντονες πολιτικές συζητήσεις. Μικρότερα κράτη-μέλη όπως το Λουξεμβούργο και η Ιρλανδία εκφράζουν ανησυχίες ότι η ενίσχυση της ESMA θα ευνοήσει τις μεγάλες οικονομίες, κυρίως τη Γαλλία, όπου εδρεύει ο οργανισμός.

Από την άλλη πλευρά, η Γαλλία στηρίζει ένθερμα τη μεταρρύθμιση, θεωρώντας την αναγκαία για τη δημιουργία μιας ενιαίας ευρωπαϊκής κεφαλαιαγοράς.

Η Γερμανία εμφανίζεται διχασμένη: αν και παραδοσιακά αντιδρούσε στην κεντρική εποπτεία, ο Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο Υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλινγκμπάιλ έχουν εκφραστεί πρόσφατα θετικά για την ιδέα ενός ενιαίου ευρωπαϊκού χρηματιστηρίου, παραμένοντας ωστόσο επιφυλακτικοί στο θέμα των κρυπτονομισμάτων.

Τα επόμενα βήματα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να παρουσιάσει επίσημα το πακέτο μεταρρυθμίσεων τον Δεκέμβριο, ανοίγοντας τον δρόμο για μακρές διαπραγματεύσεις μεταξύ των κρατών-μελών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Αν εγκριθούν, οι αλλαγές αυτές θα μπορούσαν να φέρουν την ΕΕ ένα βήμα πιο κοντά σε έναν ενιαίο, πλήρως ενοποιημένο χρηματοοικονομικό χώρο, ικανό να ανταγωνιστεί τα διεθνή κέντρα των ΗΠΑ και της Ασίας.