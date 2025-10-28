Πτώση-στις-Ευρωαγορές-ενόψει-αποφάσεων-της-fed-και-της-συνάντησης-Τραμπ-Σι

Οι ευρωπαϊκές μετοχές κινήθηκαν πτωτικά την Τρίτη (28/10), καθώς οι παγκόσμιες αγορές αναμένουν την απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve) σχετικά με τα επιτόκια.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε κατά 0,22%, με τα περισσότερα μεγάλα χρηματιστήρια να βρίσκονται σε αρνητικό έδαφος. Οι επιμέρους κλάδοι κατέγραψαν μικτά αποτελέσματα· ο κλάδος των κοινής ωφέλειας, που θεωρείται σχετικά σταθερή επένδυση σε περιόδους μεταβλητότητας, σημείωσε άνοδο 1%, ενώ οι μεταλλευτικές μετοχές, συνδεδεμένες με κρίσιμα ορυκτά και σπάνιες γαίες, έκλεισαν επίσης 1% υψηλότερα.

Την ίδια στιγμή ο γερμανικός DAX έκλεισε με ήπιες απώλειες 0,10% στις 24.283,58 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 κινήθηκε πτωτικά κατά 0,27% στις 8.216,58 μονάδες, ενώ από την άλλη ο βρετανικός FTSE 100 κινήθηκε ανοδικά κατά 0,44% στις 9.696,74 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ισπανικός IBEX έσπασε το φράγμα των 16.000 μονάδων, κλείνοντας στις 16.0840,60, έχοντας σημειώσει κέρδη 0,53%. Σημειώνεται ότι ο δείκτης έχει σημειώσει κέρδη 40% εντός του 2025, ενώ τα επίπεδα στα οποία κινείται είναι τα ψηλότερα από το 2007. Κατά τ’ άλλα, ο ιταλικός MIB έκλεισε με άνοδο 0,51% στις 42.128,53 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI υποχώρησε ελαφρώς κατά 0,04% στις 8.348,77 μονάδες.

Οι κινήσεις αυτές αποτελούν αντιστροφή της προηγούμενης συνεδρίασης, όπου οι μετοχές είχαν ενισχυθεί εν μέσω ελπίδων για εκτόνωση των εμπορικών εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας. Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ πρόκειται να συναντηθούν την Πέμπτη στη Νότια Κορέα.

Οι δύο πλευρές φαίνεται να υιοθετούν συναινετικό τόνο, έχοντας συμφωνήσει σε πλαίσιο ενδεχόμενης εμπορικής συμφωνίας που θα καλύπτει ζητήματα όπως οι περιορισμοί εξαγωγών σπάνιων γαιών από την Κίνα, οι αγορές σόγιας και η υπόθεση του TikTok.

Στο επίπεδο των εταιρειών, η Philips υποχώρησε 6% έπειτα από προειδοποίηση της Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) σχετικά με τα πρότυπα ποιότητας σε τρεις μονάδες παραγωγής της.

Επιπλέον, η Novartis κατέγραψε πτώση 4,1%, αφού τα αποτελέσματα γ΄ τριμήνου δεν ανταποκρίθηκαν πλήρως στις προσδοκίες των αναλυτών. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν 7% σε σταθερό νόμισμα, ενώ τα καθαρά κέρδη ενισχύθηκαν 25% στα 3,9 δισ. δολάρια, έναντι προβλέψεων για 4,4 δισ., σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

Την ίδια στιγμή, στον τραπεζικό τομέα, οι μετοχές της BNP Paribas υποχώρησαν 3,5%, παρότι η τράπεζα ανακοίνωσε προ φόρων κέρδη 4,28 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών (3,44 δισ.). Τα έσοδα ανήλθαν σε 12,6 δισ. ευρώ, ελαφρώς κάτω από την πρόβλεψη των 12,8 δισ. ευρώ. Η BNP σημείωσε επίσης ότι ένα «ειδικό πιστωτικό γεγονός» αύξησε το κόστος κινδύνου στη μονάδα Global Markets.

Αντίθετα, οι μετοχές της HSBC στο Λονδίνο ενισχύθηκαν κατά 4,6%, μετά από αποτελέσματα γ΄ τριμήνου που ξεπέρασαν τις προσδοκίες.

Η τράπεζα ανακοίνωσε πτώση 14% στα κέρδη του τριμήνου, αλλά υπεραπόδοση στις προβλέψεις χάρη στην αύξηση του καθαρού επιτοκιακού εισοδήματος.

Τέλος, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, το Γραφείο Δημοσιονομικής Ευθύνης (OBR) του Ηνωμένου Βασιλείου αναμένεται να μειώσει περισσότερο από το αναμενόμενο τις προβλέψεις του για την παραγωγικότητα, γεγονός που θα μπορούσε να διευρύνει την “τρύπα” στα δημόσια οικονομικά κατά 20 δισ. λίρες (26,6 δισ. δολάρια). Η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς προσπαθεί ήδη να καλύψει δημοσιονομικό κενό έως και 50 δισ. λιρών, ενόψει της κρίσιμης Φθινοπωρινής Προϋπολογιστικής Δήλωσης τον επόμενο μήνα.