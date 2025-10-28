Σαμαράς: Πριν 85 χρόνια ο λαός είπε ΟΧΙ στην υποταγή – Ελπίζω να μην το ξεχάσουμε ποτέ

«Πριν 85 χρόνια, ένας ολόκληρος λαός είπε μια μόνο λέξη – που έμεινε στην Ιστορία: ΟΧΙ στην Υποταγή!» ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς στο μήνυμά του για την 28η Οκτωβρίου.

Ο κ. Σαμαράς προσέθεσε ότι ο λαός «δεν υπολόγισε “διεθνείς συσχετισμούς” κι ας ήταν όλα εναντίον του. Και πάλεψε επί δέκα χρόνια, πέρασε τα πάνδεινα, μάτωσε, αλλά παρέμεινε όρθιος” και κατέληξε:

«Εκείνο το ΟΧΙ στην Υποταγή, ήταν ΝΑΙ στην Αξιοπρέπεια και στην Ελευθερία! Γιατί αυτό μάθαμε να κάνουμε. Κι άλλο δεν ξέρουμε. Ελπίζω να μην το ξεχάσουμε ποτέ. Και να φανούμε αντάξιοί του…».

