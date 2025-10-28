Στα 1,938 τρισ. δολάρια η αξία των deals συγχωνεύσεων και εξαγορών το 2025 – Στην κορυφή η Β. Αμερική

Αύξηση 10% κατέγραψε η παγκόσμια δραστηριότητα συγχωνεύσεων και εξαγορών τους πρώτους εννέα μήνες του 2025 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, συνεχίζοντας τη σταδιακή ανάκαμψή της εν μέσω αβεβαιότητας σχετικά με τις δασμολογικές πολιτικές των ΗΠΑ και των γεωπολιτικών συγκρούσεων.

Σύμφωνα με την Έκθεση Παγκόσμιων Συγχωνεύσεων και Εξαγορών της Boston Consulting Group, ο όγκος των συμφωνιών αυξήθηκε στα 1,938 τρισ. δολάρια από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο, υψηλότερα από τα deals ύψους 1,763 τρισ. δολαρίων στο ίδιο χρονικό διάστημα του 2024.

Πρόκειται για την δεύτερη διαδοχική χρονιά με αύξηση του όγκου των συμφωνιών, οι οποίες έφτασαν στο υψηλότερο σημείο από το 2022, όταν η δραστηριότητα των πρώτων εννέα μηνών ανήλθε σε 2,17 τρισ. δολάρια. Ωστόσο, το συνολικό ύψος των deals του πρώτου 9αμήνου είναι χαμηλότερο άνω του 40% σε σχέση με τα deals ύψους 3,3 τρισ. δολαρίων που είχαν καταγραφεί την ίδια περίοδο το 2021.

«Ενώ οι αντιξοότητες όπως οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι μεταβαλλόμενες δασμολογικές πολιτικές έχουν αναγκάσει ορισμένους dealmakers να σταματήσουν, πολλοί άλλοι έχουν προχωρήσει στρατηγικά», αναφέρεται στην έκθεση της Boston Consulting Group.

Σύμφωνα με το Reuters, ποσοστό άνω του 60% αφορά σε deals που ολοκληρώθηκαν στη Βόρεια Αμερική, όπου η αξία των συγχωνεύσεων και των εξαγορών ανήλθε στα 1,2 τρισ. δολάρια, καταγράφοντας ετήσια αύξηση περίπου 25%. Στην Ευρώπη, αντίθετα, ο όγκος των συμφωνιών μειώθηκε κατά 5% στα 375 δισ. δολάρια.

Στον κλάδο της τεχνολογίας, των μέσων ενημέρωσης και των τηλεπικοινωνιών ολοκληρώθηκαν deals 536 δισ. δολαρίων, ενώ οι κλάδοι των τραπεζών και των ακινήτων είδαν να ολοκληρώνονται συνολικές συμφωνίες ύψους 357 δισ. δολαρίων. Στη βιομηχανία, ολοκληρώθηκαν συμφωνίες 280 δισ. δολαρίων.

Στην Ευρώπη, η Βρετανία παρέμεινε η κορυφαία αγορά συγχωνεύσεων και εξαγορών, αν και η αξία των συμφωνιών μειώθηκε κατά 35% σε ετήσια βάση, ενώ σε Γαλλία και Ισπανία το ύψος των deals μειώθηκε κατά 29% και 58% αντίστοιχα.

Αντίθετα, η αξία των deals στην Ολλανδία αυξήθηκε κατά 263%, στην Ελβετία κατά 109%, στη Γερμανία κατά 45% και στην Ιταλία κατά 28%, ενώ στις Σκανδιναβικές χώρες η αξία των deals αυξήθηκε κατά 31%, σύμφωνα με τα στοιχεία της BCG.

Τέλος, η αξία των συμφωνιών στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού μειώθηκε κατά 19%, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο των 10 ετών, στα 284 δισ. δολάρια.