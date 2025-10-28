Το-crash-test-των-παρελάσεων,-η-εφαρμογή-του-νόμου-στον-Άγνωστο-Στρατιώτη-και-η-παρουσία-Μητσοτάκη-Δένδια-στη-Θεσσαλονίκη

Αποφασισμένη να εφαρμόσει τον νόμο στον Άγνωστο Στρατιώτη εμφανίζεται η κυβέρνηση, η οποία σήμερα θα περάσει το crash test των παρελάσεων που λαμβάνουν χώρα σε «περίεργο» κλίμα, λόγω των εντάσεων για τα Τέμπη και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κυβερνητικά στελέχη έχουν συνεκτιμήσει στον σχεδιασμό που έχει γίνει το σενάριο για «ακτιβισμούς», αν και η εκτίμηση είναι ότι τα πράγματα δεν θα ξεφύγουν.

Στο Σύνταγμα, τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία έχει προαναγγείλει κάποια ακτιβιστική ενέργεια στην εξέδρα των επισήμων, ενδεχομένως μαζί με συγγενείς θυμάτων στα Τέμπη ή μελών της ομάδας «Μέχρι Τέλους» που κάνει τακτικά την εμφάνισή της στον Άγνωστο Στρατιώτη. Και σε περιοχές εκτός Αθηνών, μένει να φανεί αν θα υπάρξει κάποια αντίδραση αγροτών ή κτηνοτρόφων που είναι «στα κάγκελα» για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και λόγω της έξαρσης της ευλογιάς.

Ειδικά για το Σύνταγμα, σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες του thetimes|-.gr, βούληση της Πολιτείας δεν είναι να εξαντλήσει την αυστηρότητά της, όμως σε περίπτωση που κάποιος επιχειρήσει να διακόψει την παρέλαση θα υπάρξει παρέμβαση των δυνάμεων της Αστυνομίας.

Από εκεί και πέρα, για την κυβέρνηση ξεκινά το πραγματικό στοίχημα ως προς το μνημείο και την περιφρούρηση αυτού. Κατά πληροφορίες, ήδη το υπουργείο Άμυνας έχει βρει την εταιρία καθαρισμού για τον χώρο και μάλιστα αργά το βράδυ της Κυριακής, αφού αποχώρησαν η κυρία Κωνσταντοπούλου, ο κ. Ρούτσι και οι άλλοι αλληλέγγυοι, εμφανίστηκε το συνεργείο στο Σύνταγμα.

Ως προς τον αστυνομικό σχεδιασμό, ο υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είναι σε ανοιχτή γραμμή με τον Νίκο Δένδια και ξεκαθαρίζει ότι θα υπάρξει περιφρούρηση, με προτεραιότητα το κενοτάφιο, όπου προσπάθησε μέσα στο Σαββατοκύριακο να κάνει καθιστική διαμαρτυρία μια γυναίκα, με αποτέλεσμα να προσαχθεί.

«Ο νόμος θα εφαρμοστεί. Η Ελληνική Αστυνομία έχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Δεν θα εξαιρείται κανείς. Έχετε πάρα πολύ δίκιο σε αυτό το οποίο λέτε. Η παρουσία εκεί κανενός δεν απαγορεύεται, αλλά οποιαδήποτε συγκέντρωση ξεπερνάει τον σκοπό για τον οποίο βρίσκεται εκεί το ιερό αυτό μνημείο: συλλαλητήρια, οι διάφοροι δήθεν αλληλέγγυοι, οι οποίοι στέκονται δίπλα σε πονεμένους ανθρώπους για να κάνουν την επαναστατική τους γυμναστική, ενέργειες οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με το Ιερό Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, δεν θα είναι επιτρεπτές σε καμία περίπτωση από την Ελληνική Αστυνομία», διεμήνυσε με νόημα χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Προφανώς και στο πεδίο θα υπάρξει μια άσκηση ισορροπιών, αλλά μετά την παρέλαση φαίνεται ότι το σκηνικό αλλάζει.

Η σύμπτωση Μητσοτάκη-Δένδια

Σημειωτέον, σήμερα το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για τη στρατιωτική παρέλαση, αν και ταλαιπωρείται από μια ίωση, εξ ου και δεν πήγε από χθες το απόγευμα σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό. Στην εξέδρα των επισήμων ο κ. Μητσοτάκης θα συμπέσει με τον Νίκο Δένδια μετά το «τζαρτζάρισμα» Μαξίμου-Πενταγώνου για τον Άγνωστο Στρατιώτη, το οποίο βεβαίως εκτονώθηκε μέσω της κόντρας του υπουργού Άμυνας με τον δήμαρχο Αθηναίων.

Βεβαίως, ο κ. Μητσοτάκης θα βρίσκεται και αύριο στο Πεντάγωνο, για την παρουσίαση της νέας όψης του κτιρίου δια χειρός του γλύπτη Κώστα Βαρώτσου. Μια παρουσία που φαίνεται ότι οδηγεί σε…απουσία από την ίδια εκδήλωση σίγουρα του Αντώνη Σαμαρά και ενδεχομένως του Κώστα Καραμανλή που μέχρι και χθες βρισκόταν εκτός Αθηνών, έχοντας επισκεφθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο τους Βουλιαράτες και την Κλεισούρα, τα χωριά της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία όπου πολέμησε ο πατέρας του Αλέκος στο έπος του ’40.