ΥΠΑΜ-Κύπρου:-«Η-επέτειος-της-28ης-Οκτωβρίου-αποτελεί-εορτή-όχι-μόνο-των-Ελλήνων,-αλλά-όλων-των-ελεύθερων-ανθρώπων»

«Με ιδιαίτερη υπερηφάνεια και συγκίνηση παρακολουθήσαμε τη στρατιωτική παρέλαση για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Εκπροσωπώντας την Κυπριακή Δημοκρατία και τον κυπριακό ελληνισμό, εκφράζω τα θερμά μου συγχαρητήρια στις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας για την άρτια παρουσία. Το ένδοξο ιστορικό “Όχι” των Ελλήνων αποτελεί το πιο λαμπρό ορόσημο στη σύγχρονη ιστορία του ελληνικού έθνους», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας της Κύπρου, Βασίλης Πάλμας, μετά τη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη.

«Οι Έλληνες όρθωσαν το ανάστημα απέναντι στις δυνάμεις του ολοκληρωτισμού και σημείωσαν την πρώτη ιστορικά νίκη του ελεύθερου κόσμου, κερδίζοντας δίκαια τον παγκόσμιο θαυμασμό. Γι’ αυτόν τον λόγο, η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου αποτελεί εορτή όχι μόνο των Ελλήνων, αλλά όλων των ελεύθερων ανθρώπων», υπογράμμισε.

«Αποτίοντας, λοιπόν, φόρο τιμής στους ένδοξους ήρωες του έπους του 40, εκφράζω την ευγνομωσύνη του κυπριακού ελληνισμού για την αδιάλειπτη συμπαράσταση των ελληνικών κυβερνήσεων και του ελληνικού λαού στον αγώνα που διάγει η Κύπρος για απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας μας. Χρόνια πολλά στον απανταχού ελληνισμό!», κατέληξε ο κ. Πάλμας.

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.