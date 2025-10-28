apple-και-microsoft-ξεπέρασαν-τα-4-τρισ.-δολάρια-σε-κεφαλαιοποίηση

Το φράγμα των 4 τρισ. δολαρίων ξεπέρασε η κεφαλαιοποίηση της Apple, γεγονός που την καθιστά την τρίτη εισηγμένη στην ιστορία που κατακτά αυτή την κορυφή, μετά από τις Nvidia και Microsoft.

Το φράγμα των 4 τρισ. δολαρίων ξεπέρασε την Τρίτη η κεφαλαιοποίηση της Apple, γεγονός που την καθιστά την τρίτη εισηγμένη στην ιστορία που κατακτά αυτή την κορυφή, μετά από τις Nvidia και Microsoft.

Η μετοχή του αμερικανικού τεχνολογικού κολοσσού έφτασε στις συναλλαγές της Τρίτης στην αμερικανική αγορά ως και τα 269,54 δολάρια, πριν υποχωρήσει σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα, ενώ έχει ενισχυθεί άνω του 50% από τα χαμηλά του Απριλίου.

Tις τελευταίες εβδομάδες ενισχύεται σημαντικά λαμβάνοντας ώθηση από τις πωλήσεις του νέου iPhone 17.

Την ίδια στιγμή, η μετοχή της Microsoft καταγράφει κέρδη άνω του 2% στα 543,26 δολάρια, ωθώντας το market cap της εταιρείας ξανά πάνω από τα 4 τρισ. δολάρια. Η κεφαλαιοποίηση της Microsoft είχε ξαναπεράσει το ορόσημο των 4 τρισ. δολαρίων τον Ιούλιο, ενώ η Nvidia έγινε η πρώτη εισηγμένη που ξεπέρασε τα 4,5 τρισ. δολάρια στα τέλη Σεπτεμβρίου.