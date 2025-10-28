wall-street:-Νέα-ρεκόρ-με-ώθηση-από-τα-εταιρικά-αποτελέσματα

Με ρεκόρ άνοιξε το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης την Τρίτη (28/10), με ώθηση από τα εταιρικά αποτελέσματα που εντυπωσίασαν τους επενδυτές.

Έτσι, ο δείκτης S&P 500 καταγράφει κέρδη 0,11% στις 6.882,38 μονάδες, ο Dow Jones ενισχύεται κατά 0,62% στις 47.841,43 μονάδες και ο Nasdaq κερδίζει 0,25% στις 23.697,61 μονάδες.

Οι μετοχές των United Parcel Service (UPS) και Wayfair εκτινάχθηκαν κατά 7% και 20% αντίστοιχα, αφού τα αποτελέσματα γ’ τριμήνου και των δύο εταιρειών ξεπέρασαν τις προσδοκίες της Wall Street.

Η PayPal, της οποίας τα τελευταία τριμηνιαία αποτελέσματα υπερέβησαν επίσης τις εκτιμήσεις των αναλυτών στα έσοδα και τα κέρδη, ενισχύθηκε κατά 11%, αφού ανακοίνωσε ότι έχει συνάψει συνεργασία με την OpenAI ώστε το ψηφιακό της πορτοφόλι να ενσωματωθεί στο ChatGPT, δίνοντας τη δυνατότητα στους χρήστες να πραγματοποιούν αγορές απευθείας μέσω του εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης.

Μέχρι στιγμής, η περίοδος ανακοίνωσης αποτελεσμάτων έχει ξεκινήσει δυναμικά. Περίπου το ένα τρίτο των εταιρειών του S&P 500 έχει ήδη ανακοινώσει αποτελέσματα, και από αυτές το 83% έχει ξεπεράσει τις προβλέψεις για τα κέρδη, σύμφωνα με τα στοιχεία της FactSet.

Αυτή την εβδομάδα αναμένονται αποτελέσματα από αρκετές εταιρείες της ομάδας των «Magnificent Seven», μεταξύ των οποίων οι Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms και Microsoft, που από κοινού αντιπροσωπεύουν περίπου το ένα τέταρτο της συνολικής αξίας του S&P 500.

Μεγάλο «κύμα» απολύσεων έρχεται από την Amazon

Στα αρνητικά της ημέρας, η Amazon ανακοίνωσε ότι από σήμερα (28/10) θα ξεκινήσει απολύσεις, που θα αποτελέσουν τις μεγαλύτερες περικοπές προσωπικού στην ιστορία της εταιρείας, σύμφωνα με το CNBC, προσθέτοντας ένα ακόμη κύμα στις μαζικές απολύσεις που πλήττουν φέτος τον τεχνολογικό κλάδο. Επίσης την Τρίτη, οι μετοχές των Apple και Microsoft ξεπέρασαν τα 4 τρισεκατομμύρια δολάρια σε κεφαλαιοποίηση.

Περιμένοντας τον «χρησμό» της Fed και των συνομιλιών ΗΠΑ – Κίνας

Η Τρίτη (28/10) σηματοδότησε επίσης την έναρξη της διήμερης συνεδρίασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), από την οποία οι αγορές αναμένουν δεύτερη μείωση επιτοκίων για φέτος. Οι επενδυτές ελπίζουν ότι ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, θα αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας ακόμη μείωσης στην τελική συνεδρίαση του Δεκεμβρίου, λόγω ανησυχιών για επιβράδυνση της αγοράς εργασίας. Η Fed, ωστόσο, αντιμετωπίζει έλλειψη οικονομικών δεδομένων εξαιτίας της συνεχιζόμενης παύσης λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

«Μια νέα σειρά ισχυρών εταιρικών αποτελεσμάτων, σημάδια αποκλιμάκωσης των πληθωριστικών πιέσεων, αυξανόμενες προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων και η επιβεβαίωση μιας συνάντησης Τραμπ–Σι αργότερα μέσα στην εβδομάδα, ενίσχυσαν τη δυναμική των αγορών», ανέφερε ο Άνταμ Τέρνκουιστ, επικεφαλής τεχνικός στρατηγικός αναλυτής της LPL Financial. «Η θεμελιώδης ισχύς θα βρεθεί στο επίκεντρο αυτή την εβδομάδα, καθώς 30 εταιρείες του δείκτη NDX ανακοινώνουν αποτελέσματα».

Σημειώνεται ότι οι επενδυτές στη συνεδρίαση της Δευτέρας πανηγύρισαν τη χαλάρωση των εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, ενόψει της πολυαναμενόμενης συνάντησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ την Πέμπτη. Οι δύο χώρες φέρεται να έχουν συμφωνήσει σε πλαίσιο για πιθανή εμπορική συμφωνία, που αφορά τους περιορισμούς στα σπάνια ορυκτά της Κίνας, τις αγορές σόγιας και το TikTok.

Στην προηγούμενη συνεδρίαση, ο S&P 500 κατέγραψε για πρώτη φορά στην ιστορία του κλείσιμο πάνω από τις 6.800 μονάδες, ενώ οι Nasdaq Composite και Dow Jones Industrial Average έκλεισαν επίσης σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Ο δείκτης Russell 2000, που αντιπροσωπεύει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σημείωσε επίσης νέο ιστορικό ρεκόρ.