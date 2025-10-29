Άδωνις-Γεωργιάδης:-«Δεν-εκφράζει-τη-Νέα-Δημοκρατία-η-άποψη-που-εξέφρασε-ο-κ.-Δρυμιώτης»

Τη σαφή θέση ότι η άποψη του κ. Δρυμιώτη, σύμφωνα με την οποία «οι Αριστεροί δεν είναι Έλληνες», δεν εκφράζει τη Νέα Δημοκρατία, εξέφρασε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης στη Βουλή. Η τοποθέτησή του ήρθε ως απάντηση σε σχετική παρέμβαση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστου Γιαννούλη.

Ο κ. Γεωργιάδης, απευθυνόμενος στον κ. Γιαννούλη, υπογράμμισε πως «πάει πολύ να κουνάει το δάχτυλο για ζήτημα πολιτικού πολιτισμού, όταν εκπροσωπεί ένα κόμμα που το 2015 εξελέγη με το διχαστικό σύνθημα “ή εμείς ή αυτοί”». Η συζήτηση διεξήχθη στο πλαίσιο της εξέτασης του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας στη Βουλή.

«Με καλέσατε με δηκτικό ύφος να απαντήσω αν εγώ εγκρίνω τις δηλώσεις του κ. Δρυμιώτη, οι οποίες, είπατε, είναι διχαστικές. Τα είπατε αυτά κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση για καλλιέργεια εμφυλιοπολεμικού κλίματος», σημείωσε ο υπουργός Υγείας.

Ο κ. Γεωργιάδης διευκρίνισε ότι ο κ. Δρυμιώτης δεν είναι κομματικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ένας Έλληνας πολίτης που έχει το δικαίωμα να εκφράζει τις απόψεις του. Τόνισε, ωστόσο, πως η συγκεκριμένη άποψη «δεν εκφράζει τη Νέα Δημοκρατία».

Νωρίτερα, ο κ. Γιαννούλης είχε χαρακτηρίσει τις δηλώσεις του κ. Δρυμιώτη ως «αθλιότητες» και τον ίδιο «γραφική προσωπικότητα», επισημαίνοντας πως η θέση του περί μειωμένης εθνικής ή πατριωτικής συνείδησης ενός τμήματος των Ελλήνων πολιτών είναι «απαράδεκτη». Παράλληλα, κάλεσε τον υπουργό Υγείας να τοποθετηθεί δημόσια επί του ζητήματος.

