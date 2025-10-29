Ήπιες πτωτικές τάσεις στις Ευρωαγορές – Τα βλέμματα στραμμένα στην Fed

Σε αναζήτηση κατεύθυνσης βρίσκονται οι Ευρωαγορές στο άνοιγμα της Τετάρτης (29/10), καθώς οι επενδυτές αναμένουν της αποφάσεις της Fed για περαιτέρω πτώση ή μη των επιτοκίων.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί ελαφρώς κατά 0,05%.

Την ίδια στιγμή, ο γερμανικός DAX κινείται πτωτικά κατά 0,11% στις 24.255,89 μονάδες, ο CAC 40 σημειώνει απώλειες 0,22% στις 8.198,49 μονάδες, ενώ από την άλλη ο βρετανικός FTSE 100 κινείται ανοδικά κατά 0,32% στις 9.727,90 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός MIB καταγράφει ήπιες ζημιές 0,05% στις 43.106,00 μονάδες, ο ισπανικός IBEX κινείται πτωτικά κατά 0,59% στις 15.988,50 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI υποχωρεί κατά 0,27% στις 8.326,08 μονάδες.