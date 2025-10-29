Αποκαλυπτήρια-στο-ελληνικό-Πεντάγωνο,-ο-διαγωνισμός-για-τον-Άγνωστο-Στρατιώτη-και-το-μήνυμα-Μητσοτάκη-για-την-υπεροχή-της-Πολεμικής-μας-Αεροπορίας

Μέσα σε μια τελετή υψηλού συμβολισμού πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Τρίτης τα εγκαίνια της νέας βιοκλιματικής πρόσοψης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος, παρά τη νόσησή του από κορωνοϊό, παρευρέθηκε και μίλησε για το μέλλον των Ενόπλων Δυνάμεων.

Το έργο, σχεδιασμένο από τον διεθνούς φήμης γλύπτη και καθηγητή Κώστα Βαρώτσο, σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το Πεντάγωνο, το οποίο αποκτά πλέον μία σύγχρονη, ενεργειακά αποδοτική και αισθητικά εμβληματική ταυτότητα. Η νέα πρόσοψη συνδυάζεται αρμονικά με το μνημείο για τους 121.000 πεσόντες υπέρ της ελευθερίας, επίσης του κ. Βαρώτσου, το οποίο βρίσκεται μπροστά από το κτήριο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ενώ παράλληλα βρίσκεται υπό ανέγερση το νέο κτήριο Κυβερνοπολέμου, που θα αποτελέσει το επιτελικό κέντρο της ελληνικής κυβερνοάμυνας.

Ο Μητσοτάκης για το νέο πρόσωπο των Ενόπλων Δυνάμεων

«Σε εξέλιξη βρίσκεται το πιο φιλόδοξο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού στην ιστορία των Ενόπλων Δυνάμεων», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του, ανακοινώνοντας ότι οι δεσμευμένοι πόροι για την επόμενη 12ετία ξεπερνούν τα 28 δισ. ευρώ.

Ο πρωθυπουργός έκανε ειδική αναφορά στα νέα μαχητικά Rafale, στα F-16 Viper και στα επερχόμενα F-35, υπογραμμίζοντας πως η Πολεμική Αεροπορία αποκτά «στρατηγική αποτρεπτική υπεροχή». Αναφέρθηκε επίσης στον εκσυγχρονισμό του Πολεμικού Ναυτικού με τις φρεγάτες Belharra και στην ένταξη μη επανδρωμένων αεροσκαφών, επισημαίνοντας πως «οι Ένοπλες Δυνάμεις ενδυναμώνονται και εκσυγχρονίζονται όσο ποτέ άλλοτε».

«Η υπεράσπιση της πατρίδας δεν αφορά μόνο την ισχύ των όπλων μας αλλά και την ισχύ της κληρονομιάς και της ταυτότητάς μας. Εντυπωσιακό το μνημειακό γλυπτό του Κώστα Βαρώτσου για τους 121.000 νεκρούς που έπεσαν για την ελευθερία της χώρας», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Νίκο Δένδια

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος με τον Ευάγγελο Μεϊμαράκη

Ο πρόεδρος της Metlen Εnergy & Metals, Ευάγγελος Μυτιληναίος με τον δημιουργό της νέας πρόσοψης του Πενταγώνου Κώστα Βαρώτσο

Δένδιας: Διαγωνισμός για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας ανακοίνωσε την προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάδειξη του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, επισημαίνοντας τον συμβολισμό του ως «σημείου εθνικής ενότητας και κοινής ιστορικής αναφοράς».

«Το μνημείο δεν είναι ταφική τέχνη, είναι άνοδος, ανάταση, ανάταξη», ανέφερε, εξηγώντας ότι «οι κατακόρυφες γραμμές της νέας πρόσοψης συμβολίζουν τη φουστανέλα αλλά και τους αρχαιοελληνικούς κίονες». Ο υπουργός χαρακτήρισε τη νέα εικόνα του Υπουργείου «έκφραση της μεταρρυθμιστικής ατζέντας 2030» και σημείωσε ότι «η εξέλιξη ενός κτηρίου θεσμού συνιστά αλλαγή φιλοσοφίας και πρόοδο».

Μυτιληναίος: «Δημιουργήθηκε από ελληνικά χέρια»

Ο πρόεδρος της Metlen Εnergy & Metals, Ευάγγελος Μυτιληναίος, δήλωσε περήφανος που το νέο επιτελικό κέντρο «δημιουργήθηκε από ελληνικά χέρια» και πως η νέα πρόσοψη «είναι στραμμένη προς τα ονόματα των 121.000 πεσόντων του Έθνους».

Βίντεο: Το εντυπωσιακό δρώμενο στα εγκαίνια της νέας όψης του ΥΕΘΑ

Βαρώτσος: «Ένα φωτεινό κτήριο που πατά πάνω στην ιστορία»

Ο Κώστας Βαρώτσος, δημιουργός της νέας πρόσοψης, περιέγραψε το έργο του ως «ένα ανοιχτό, φωτεινό κτήριο που δεν κρύβει πράγματα». Όπως είπε, «πατά πάνω στην αρχαιοελληνική ιστορία με τις πτυχώσεις του και συνδυάζει την τέχνη με την εθνική μνήμη».

«Μου έδωσαν τα ονόματα των 121.000 νεκρών που έπεσαν για να είμαστε εμείς εδώ. Δεν ήθελα να τα βάλω σε έναν τάφο, ήθελα να αιωρούνται», είπε συγκινημένος, καλώντας τους παρευρισκόμενους να επισκεφθούν το μνημείο.

Αδωνις Γεωργιάδης, Γιώργος Μυλωνάκης, Παύλος Μαρινάκης, Κώστας Κυρανάκης

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, μεταξύ πολλών άλλων, οι Κώστας Τασούλας, Χάρης Δούκας, Βαγγέλης Βενιζέλος, Νίκος Χαρδαλιάς, Θόδωρος Σκυλακάκης, Κυριάκος Πιερρακάκης, Άδωνις Γεωργιάδης, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Μαρίνα Αλεξοπούλου, Όλγα Γεροβασίλη, Μιχάλης Κατρίνης, Ευριπίδης Στυλιανίδης, Ευάγγελος Μεϊμαράκης.

Η νέα όψη του Πενταγώνου

Η νέα όψη του Πενταγώνου περιλαμβάνει την κατασκευή μιας νέας βιοκλιματικής πρόσοψης στο κεντρικό κτήριο και συγκεκριμένα στην νότια όψη του, σε συνδυασμό με την ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου μπροστά στη Λεωφόρο Μεσογείων. Η σχεδίαση έχει την υπογραφή του πλέον διάσημου Έλληνα Γλύπτη, Καθηγητή της Αρχιτεκτονικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Κώστα Βαρώτσου, και της συνεργάτη του, Χρυσάνθης Ασπρουλοπούλου, Αρχιτέκτονα Μηχανικού, ενώ η χρηματοδότηση προέρχεται από δωρεά της εταιρείας «Metlen Energy & Metals ΑΕ».

Ταυτόχρονα, το έργο προσεγγίστηκε ως ένα ενιαίο σύνολο. Στο κεντρικό του τμήμα έχει τοποθετηθεί το έργο του κ. Βαρώτσου «Κιβωτός Εθνικής Μνήμης», το οποίο εγκαινιάστηκε στις 26 Μαρτίου 2025 από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια. Η «Κιβωτός Εθνικής Μνήμης» πλαισιώνεται από δύο ελαιώνες, οι οποίοι έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να δημιουργήσουν έναν τόπο μνήμης που δεν είναι μνημειακός με την κλασική έννοια, αλλά βιωματικός. Μια κιβωτός από γυάλινες κολόνες μέγιστου ύψους έξι μέτρων όπου κάθε βήμα είναι μια συνάντηση με το παρελθόν. Πάνω τους είναι γραμμένα όλα τα ονόματα των 121.692 πεσόντων των Εθνικών Αγώνων της Ελλάδας, ενώ το φως διαπερνά το υλικό και τα ονόματα αιωρούνται στον χώρο. Η νέα βιοκλιματική όψη του ΓΕΕΘΑ, το μνημείο «Κιβωτός Εθνικής Μνήμης» και ο διαμορφωμένος περιβάλλων χώρος με τους δύο ελαιώνες δεν αντιμετωπίστηκαν ως ξεχωριστές επεμβάσεις, αλλά ως μέρη μιας κοινής αρχιτεκτονικής αντιμετώπισης. Οι δύο ελαιώνες με 25 και 28 ελαιόδεντρα, συμβολίζουν την 25η Μαρτίου 1821 και την 28η Οκτωβρίου 1940 αντίστοιχα.

Επιπλέον, στο πίσω μέρος της κιβωτού, βρίσκεται η νότια όψη του κεντρικού κτηρίου του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης, η οποία έχει αναδιαμορφωθεί, συμβάλλοντας στην κάλυψη των απαραίτητων απαιτήσεων ασφαλείας, την ενίσχυση της λειτουργικότητας και την αναβάθμιση της αισθητικής και ενεργειακής απόδοσης των εγκαταστάσεων.

Σύμφωνα με τον καθηγητή κ. Βαρώτσο, η νέα όψη μήκους 340 μέτρων και ύψους 30 μέτρων, οργανώνεται μέσω κατακόρυφων στοιχείων και συγκεκριμένα λευκών περσίδων αλουμινίου, τοποθετημένων σε ρυθμό πύκνωσης και αραίωσης δημιουργώντας μια οπτική αίσθηση νοητής κιονοστοιχίας που δίνει στο κτήριο μια αυστηρή δομή. Η σκάλα της κεντρικής εισόδου έχει ελλειπτικό σχήμα και αποτελεί από μόνη της ένα έργο τέχνης, καθώς το μεγαλύτερο σκαλοπάτι της έχει μήκος 73,8 μέτρα. Η σκάλα αντιμετωπίζεται ως ενιαίο γλυπτικό στοιχείο, όπου μια οριζόντια καμπύλη διορθώνει την παραμόρφωση από την καθετότητα των περσίδων, δημιουργώντας μια αίσθηση σταθερότητας και αρμονίας.

Ακόμη, οι είσοδοι του κτηρίου είναι οι είσοδοι για τα Γενικά Επιτελεία Εθνικής Άμυνας, Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, και ενσωματώνονται στη συνολική συνθετική λογική ως μια διακοπή του ρυθμού. Με αυτόν τον τρόπο, η νέα όψη δημιουργεί μια διαρκή αίσθηση κίνησης και προοπτικής, όπου η δυναμική της συγχωνεύεται με τον περιβάλλοντα χώρο, την κιβωτό, και τις διαμορφώσεις πρασίνου, προσφέροντας μια ενιαία εμπειρία του χώρου.

Κατά τις νυχτερινές ώρες, ο εξωτερικός φωτισμός του κεντρικού κτηρίου έχει τοποθετηθεί κατάλληλα, ώστε να τονίζει την καθετότητα των λευκών περσίδων που παρατηρείται κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ παράλληλα δεν αποκρύπτει τον εσωτερικό φωτισμό των γραφείων και των εργασιών που λαμβάνουν χώρα μέσα στο κτήριο. Στο ίδιο πλαίσιο, το συνολικό έργο της ανάπλασης συμπληρώνει η διαμόρφωση των χώρων πρασίνου στο σύνολο του νότιου τμήματος του στρατοπέδου. Συγκεκριμένα, καταργήθηκαν διάσπαρτοι χώροι στάθμευσης οχημάτων και έδωσαν την θέση τους σε διαμορφωμένους χώρους πρασίνου. Συγκεκριμένα, στα προϋπάρχοντα δέντρα προστέθηκαν νέα, ανεβάζοντας τον συνολικό τους αριθμό σε 500, δημιουργώντας έναν μικρό πνεύμονα πρασίνου, στην καρδιά της πόλης. Επιπρόσθετα, στη βόρεια όψη του κεντρικού κτηρίου του Στρατοπέδου ασφαλτοστρώθηκαν οι απαραίτητοι χώροι, που χρησιμοποιούνται για την στάθμευση των υπηρεσιακών και ιδιωτικής χρήσης επιβατικών οχημάτων του προσωπικού που εργάζεται καθημερινά στις διάφορες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Δείτε φωτογραφίες από την τελετή

Η επόμενη μέρα

Η πλήρης αναβάθμιση του Πενταγώνου δεν σταματά, όμως, εδώ. Αντίθετα, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη δρομολογηθεί η ενεργειακή αναβάθμιση και η επέκταση ενεργειακής πρόσοψης στο σύνολο του κεντρικού κτηρίου, καθώς και η ανακαίνιση των εσωτερικών χώρων εργασίας, με σκοπό την περαιτέρω αύξηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του Στρατοπέδου «ΠΑΠΑΓΟΥ» στην περιοχή.

Ειδήσεις σήμερα

Με drones, anti-drones και όπλα τεχνητής νοημοσύνης η σημερινή στρατιωτική παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου: Ο Κένταυρος, ο Υπερίων και ο Αρχύτας

Στον εισαγγελέα οδηγείται ο 23χρονος για το φονικό στην Κίσσαμο – Δηλώνει μετανιωμένος, βρέθηκε το όπλο του εγκλήματος

Η Τουρκία στρέφεται στα Eurofighter που… σνόμπαρε: Ποιοι κερδίζουν από το deal – Η πραγματικότητα στους αιθέρες