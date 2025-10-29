Αύριο-η-εξειδίκευση-των-μέτρων-αντιμετώπισης-της-λειψυδρίας

Η εκδήλωση για τα 100 χρόνια της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθεί αύριο Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, στις 11:00 στο Αίθριο – Κέντρο Γαία του Εθνικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή (Όθωνος 100, Κηφισιά).

Αμέσως μετά την εκδήλωση εορτασμού των 100 χρόνων της ΕΥΔΑΠ, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ Χάρης Σαχίνης θα ενημερώσουν τους εκπροσώπους του Τύπου, εξειδικεύοντας τις ανακοινώσεις για τα μέτρα αντιμετώπισης της λειψυδρίας.

Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο του Εθνικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή στις 13:00.