Βουλή: Ήρθη η ασυλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου – Σφοδρή κόντρα με την Όλγα Γεροβασίλη

Του Γιάννη Ανυφαντή

Την άρση ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής στη μήνυση που είχε καταθέσει εναντίον της η πρώην πολιτεύτρια του κόμματος Όλγα Δάλλα, που την κατήγγειλε για παραβίαση του απορρήτου τηλεφωνικών επικοινωνιών. Συγκεκριμένα υπέρ του αιτήματος άρσης ασυλίας ψήφισαν 238 βουλευτές ενώ καταψήφισαν 48.

Η ανακοίνωση του αποτελέσματος προκάλεσε νέο γύρο αντιπαράθεσης, με τον Ζωή Κωνσταντοπούλου να ζητάει τον λόγο και την προεδρεύουσα Όλγα Γεροβασίλη να της απαντάει πως έχει ήδη δοθεί σε άλλον βουλευτή. Χαρακτηριστικός της έντασης που ακολούθησε είναι ο παρακάτω διάλογος:

Κωνσταντοπούλου: Κα πρόεδρε θέλω το λόγο.

Γεροβασίλη: Δεν έχετε το λόγο γιατί τον έχω δώσει στον κ. Κοττίδη. Αμέσως μετά.

Κωνσταντοπούλου: Ζήτησα το λόγο και προηγούμαι ως Αρχηγός και το γνωρίζετε.

Γεροβασίλη: Ναι αλλά έχω ανακοινώσει. Έχει καθυστερήσει ο κ. Κοττίδης. Αμέσως μετά θα έχετε τον λόγο, κα Κωνσταντοπούλου.

Κωνσταντοπούλου: Ζήτησα το λόγο. Ζήτησα το λόγο. Είναι η δεύτερη φορά που το κάνετε κα Γεροβασίλη!

Γεροβασίλη: Καμία φορά δεν έχει γίνει ξανά από εμένα. Θα πάρετε το λόγο αμέσως μετά.

Κωνσταντοπούλου: Με ειδοποίησαν οι υπηρεσίες για την ανακοίνωση του αποτελέσματος της ψηφοφορίας.

Γεροβασίλη: Για την ανακοίνωση δεν υπάρχει διαδικασία σχολιασμού.

Κωνσταντοπούλου: Δεν ντρέπεστε λίγο γι’ αυτά που κάνετε; Δεν ντρέπεστε; Είστε σε συμπαιγνία με την κα Μπακογιάννη από την προηγούμενη εβδομάδα.

Γεροβασίλη: Δε θα σας απαντήσω. Δεν μου το επιτρέπει η θέση μου.

Κωνσταντοπούλου: Η θέση σας είναι να παραιτηθείτε.

Γεροβασίλη: Εσείς έχετε κάνει παραιτήσεις από κόμματα.

Κωνσταντοπούλου: Είστε δεκανίκι κα Γεροβασίλη!

Η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επανήλθε, κατηγορώντας την κα Γεροβασίλη για ανιαρή συμμαχία με την κα Μπακογιάννη στη Διάσκεψη των Προέδρων με αφορμή την αλλαγή του Κανονισμού της Βουλής και τον περιορισμό του χρόνου των ομιλητών. «Αυτό που θα έρθει αύριο (σ.σ. στην Ολομέλεια) τι είναι; Αυτό που σας νοιάζει είναι πως θα περιορίσετε όλοι την Πλεύση και εμένα προσωπικά. Τι ονειρεύεστε; Μια άδεια Βουλή. Αυτό σας βολεύει δεν σας ενοχλεί».

«Στη Διάσκεψη βεβαίως και ενοχλήθηκα όταν σηκώσατε κινητό για να βγάλετε φωτογραφία. Τελεία», ανταπάντησε η κα Γεροβασίλη, θυμίζοντας της πως στη συνεδρίαση της Πέμπτης πήρε σαφή θέση κατά ενός άρθρου του Κανονισμού της Βουλής που θεωρούσε ότι φωτογράφιζε την κα Κωνσταντοπούλου. «Ξεχάσατε να το πείτε βεβαίως! Τα υπόλοιπα για χαρακτηρισμούς δεν μου επιτρέπει η θέση μου να σας τα σχολιάσω», πρόσθεσε.

- sofokleous10.gr

