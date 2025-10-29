Βραζιλία:-Τουλάχιστον-64-νεκροί-από-την-επιχείρηση-κατά-του-οργανωμένου-εγκλήματος-στο-Ρίο-ντε-Τζανέιρο

Τουλάχιστον 64 άνθρωποι σκοτώθηκαν, κατά τη διάρκεια τεράστιας επιχείρησης της αρχών κατά του οργανωμένου εγκλήματος στο Ρίο ντε Τζανέιρο στην οποία συμμετείχαν 2.500 αστυνομικοί και 32 τεθωρακισμένα, έγινε γνωστό από πηγή των υπηρεσιών του κυβερνήτη της πολιτείας. Ανάμεσα στους νεκρούς είναι και τέσσερις αστυνομικοί.

Η φονικότερη αστυνομική επιχείρηση στη Βραζιλία γίνεται λίγες ημέρες πριν το Ρίο ντε Τζανέιρο φιλοξενήσει σημαντικές εκδηλώσεις που συνδέονται με τη διάσκεψη COP30 για το κλίμα.

«Στεκόμαστε σταθεροί απέναντι στη ναρκοτρομοκρατία», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κυβερνήτης Κλάουντιο Κάστρο, ανακοινώνοντας την επιχείρηση που έγινε στα συγκροτήματα φαβέλων Alemão και Penha.

Η επιχείρηση χαρακτηρίστηκε από την κυβέρνηση ως η μεγαλύτερη που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ εναντίον της συμμορίας Comando Vermelho. Τουλάχιστον 56 άτομα συνελήφθησαν, ενώ οι αρχές προσπάθησαν να εκτελέσουν 250 εντάλματα σύλληψης και ερευνών, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Περίπου 50 σχολεία και υγειονομικές εγκαταστάσεις ανέστειλαν τη λειτουργία τους λόγω των συγκρούσεων, ενώ δρομολόγια λεωφορείων τροποποιήθηκαν για να αποφευχθούν περιοχές με πυροβολισμούς.

Οι εκδηλώσεις ενόψει της διάσκεψης COP30

Το Ρίο αναμένεται την επόμενη εβδομάδα να φιλοξενήσει τη σύνοδο των δημάρχων C40 και την απονομή του Earthshot Prize του πρίγκιπα Γουίλιαμ, με τη συμμετοχή διασημοτήτων όπως η Κάιλι Μινόγκ και ο τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 Σεμπάστιαν Φέτελ.

Οι δύο εκδηλώσεις εντάσσονται στο πλαίσιο προετοιμασίας της διάσκεψης COP30 του ΟΗΕ για το κλίμα, που θα πραγματοποιηθεί στο Μπελέμ, στη βόρεια Βραζιλία, από 10 έως 21 Νοεμβρίου.

Μεγάλης κλίμακας αστυνομικές επιχειρήσεις δεν είναι ασυνήθιστες πριν από διεθνή γεγονότα στο Ρίο, το οποίο έχει φιλοξενήσει αγώνες του Μουντιάλ 2014, των Ολυμπιακών Αγώνων 2016, τη σύνοδο G20 του 2024 και τη σύνοδο κορυφής των BRICS νωρίτερα φέτος.