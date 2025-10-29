Γεωργιάδης-στην-Κωνσταντοπούλου:-«Είσαι-η-πιο-κακιά-και-απαίσια-γυναίκα-που-έχει-περάσει-από-τη-Βουλή»

Σε κλίμα έντονης αντιπαράθεσης διεξήχθη η συζήτηση στην ολομέλεια της Βουλής, με αφορμή τις επικείμενες αλλαγές στον Κανονισμό και το ζήτημα της άρσης ασυλίας βουλευτών. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατήγγειλε ύπαρξη ανίερης συμμαχίας μεταξύ κυβέρνησης και προσώπων της αντιπολίτευσης με στόχο, όπως υποστήριξε, τον περιορισμό της «πραγματικής αντιπολίτευσης», ενώ ο Άδωνις Γεωργιάδης την χαρακτήρισε ως την «πιο κακιά και απαίσια γυναίκα που έχει περάσει ποτέ από τη Βουλή».

Η κ. Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, καταγγέλλοντας ότι δρομολογείται περιορισμός του λόγου των πολιτικών αρχηγών της αντιπολίτευσης. Ειδική αναφορά έκανε στη συνεργασία της αντιπροέδρου Όλγας Γεροβασίλη με τη Ντόρα Μπακογιάννη, χαρακτηρίζοντας τη συμμαχία αυτή ως “ανίερη” και παραλληλίζοντάς την με παλαιότερες υποθέσεις, όπως εκείνη της Siemens.

Στο πλαίσιο της ίδιας συζήτησης, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επέκρινε και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για την άρση ασυλίας της, κάνοντας λόγο για “κάλυψη” της Λιάνας Κανέλλη από τη Νέα Δημοκρατία σχετικά με αίτημα άρσης ασυλίας της βουλευτού του ΚΚΕ. Παράλληλα, τόνισε ότι η στάση της ΝΔ στις ψηφοφορίες υπαγορεύτηκε από τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Απαντώντας, ο κ. Γεωργιάδης χαρακτήρισε τις αναφορές της κ. Κωνσταντοπούλου προσωπική προσβολή και προειδοποίησε με μήνυση σε περίπτωση που επαναληφθούν χαρακτηρισμοί περί «θαυμαστή του Γκέμπελς». Αναφερόμενος στον «χρονοκόφτη» του Κανονισμού της Βουλής, σημείωσε ότι αντίστοιχοι περιορισμοί ισχύουν και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και κατηγόρησε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας για κατάχρηση του χρόνου ομιλίας και για «μπούλινγκ» εντός του κοινοβουλίου.

Ο υπουργός Υγείας απέρριψε επίσης τις αιχμές της κ. Κωνσταντοπούλου για την υπόθεση των Τεμπών και τη Ντόρα Μπακογιάννη, επισημαίνοντας πως δεν μπορεί να αποδίδεται ευθύνη σε βουλευτή για τροχαίο δυστύχημα που προκάλεσε ο οδηγός της. Σημείωσε ακόμη ότι η κοινοβουλευτική διαδρομή της κ. Μπακογιάννη είναι μακρά και δεν χρειάζεται υπεράσπιση.

Αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης

Τον εκτροχιασμό της συζήτησης σχολίασαν εκπρόσωποι των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χρηστίδης, ζήτησε συγγνώμη από τους μαθητές που παρακολουθούσαν από τα θεωρεία, καλώντας τον υπουργό Υγείας να ανακαλέσει τους χαρακτηρισμούς του. Αντίστοιχη τοποθέτηση έκανε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες εκφράσεις πλήττουν τον κοινοβουλευτισμό και τη δημοκρατία.

Η αντιπρόεδρος της Βουλής, Όλγα Γεροβασίλη, κάλεσε τον υπουργό Υγείας να ανακαλέσει τους χαρακτηρισμούς, ανακοινώνοντας ότι θα διαγραφούν από τα πρακτικά. Από την πλευρά της Πλεύσης Ελευθερίας, η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος Ελένη Καραγεωργοπούλου ζήτησε να παραμείνουν τα πρακτικά ως έχουν και κατηγόρησε την κυβέρνηση για συγκάλυψη στην υπόθεση των Τεμπών.

Ο κ. Γεωργιάδης, τέλος, δήλωσε πως δεν επιθυμεί τη διαγραφή των δηλώσεών του και εξέφρασε την πρόθεσή του να ζητήσει συγγνώμη αν κάποιοι συνάδελφοί του αισθάνθηκαν ότι τους έφερε σε δύσκολη θέση, επιμένοντας ωστόσο στη σκληρή του κριτική προς την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας.

