Γκίλφοϊλ-για-την-28η-Οκτωβρίου:-Τιμούμε-το-αδάμαστο-ελληνικό-πνεύμα

Ανάρτηση για την 28η Οκτωβρίου έκανε ο νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ τονίζοντας πως «τιμούμε το αδάμαστο ελληνικό πνεύμα και τον άρρηκτο δεσμό μεταξύ των δύο μεγάλων εθνών μας».

Αναλυτικά στην ανάρτησή της, η κ. Γκίλφοϊλ γράφει:

«Η Ημέρα του “ΟΧΙ” αποτελεί μια διαχρονική υπενθύμιση ότι η ελευθερία κερδίζεται με θάρρος, όχι με επανάπαυση. Όταν η Ελλάδα είπε «ΟΧΙ» στην τυραννία, είπε «ΝΑΙ» στην πίστη, την ελευθερία και την αξιοπρέπεια. Σήμερα, τιμούμε το αδάμαστο ελληνικό πνεύμα και τον άρρηκτο δεσμό μεταξύ των δύο μεγάλων εθνών μας».

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.