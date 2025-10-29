Close Menu
    Γκίλφοϊλ για την 28η Οκτωβρίου: Τιμούμε το αδάμαστο ελληνικό πνεύμα

    Πολιτική
    Ανάρτηση για την 28η Οκτωβρίου έκανε ο νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ τονίζοντας πως «τιμούμε το αδάμαστο ελληνικό πνεύμα και τον άρρηκτο δεσμό μεταξύ των δύο μεγάλων εθνών μας». 

    Αναλυτικά στην ανάρτησή της, η κ. Γκίλφοϊλ γράφει: 

    «Η Ημέρα του “ΟΧΙ” αποτελεί μια διαχρονική υπενθύμιση ότι η ελευθερία κερδίζεται με θάρρος, όχι με επανάπαυση. Όταν η Ελλάδα είπε «ΟΧΙ» στην τυραννία, είπε «ΝΑΙ» στην πίστη, την ελευθερία και την αξιοπρέπεια. Σήμερα, τιμούμε το αδάμαστο ελληνικό πνεύμα και τον άρρηκτο δεσμό μεταξύ των δύο μεγάλων εθνών μας».

