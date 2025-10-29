Επεισόδιο Κωνσταντοπούλου – Κανέλλη: «Επί Χούντας έκανε καριέρα» – «Το ’67 ήμουν 13 ετών, ουαί, ουαί, ουαί» (Βίντεο)

Του Γιάννη Ανυφαντή

Εντός κοινοβουλευτικών τειχών μεταφέρθηκε η αντιπαράθεση μεταξύ Ζωής Κωνσταντοπούλου και Λιάνας Κανέλλη μετά τη μήνυση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας για συκοφαντική δυσφήμιση με φόντο δηλώσεις της βουλευτού του ΚΚΕ, για τον τρόπο με τον οποίο η τότε πρόεδρος της Βουλής είχε χειριστεί την υπόθεση της Χρυσής Αυγής.

«Έφαγα μήνυση γιατί μίλησα για το ιερό πρόσωπο της κ. Κωνσταντοπούλου. Δεν πρόκειται να ζητήσω συγγνώμη» είπε η Λιάνα Κανέλλη λίγο πριν από την ψηφοφορία επί της άρσης ασυλίας της, εξηγώντας πως αυτή είναι η δεύτερη φορά στα 25 χρόνια κοινοβουλευτικής παρουσίας που μηνύεται, μετά από εκείνη του Ηλία Κασιδιάρη.

«Βρέθηκε μηνύτρια αρχηγός κόμματος σε βουλευτίνα. Δεν έχω διανοηθεί να κάνω μήνυση σε συνάδελφο για πολύ βαρύτερους χαρακτηρισμούς» υποστήριξε η Λιάνα Κανέλλη, επιμένοντας πως η Βουλή επί ημερών της η κ. Κωνσταντοπούλου «κάλυπτε» τη Χρυσή Αυγή. «Εγώ το προνόμιο να διακόπτω τη Βουλή 7 φορές για να μιλάω δεν το έχω», πρόσθεσε.

«Εδώ είναι ξεκάθαρο, η κ. Κανέλλη με συκοφάντησε με τον πιο χυδαίο τρόπο. Επί Χούντας η Κανέλλη έκανε καριέρα και ο πατέρας μου και η μητέρα μου ήταν φυλακή. Βασανίστηκαν και δεν επιτρέπω σε καμία κυρία Κανέλλη που οψίμως κάνει καριέρα ως κομμουνίστρια να θέτει σε αμφισβήτηση την δικιά μου πορεία», είπε αντιστρέφοντας τα βέλη η κα Κωνσταντοπούλου, τονίζοντας πως δεν είναι μήνυση κατά του ΚΚΕ, αλλά κατά μίας βουλευτού «με βίλα στην Εκάλη που πατάει στη Βουλή μια φορά στα χίλια χρόνια».

«Η χυδαιότητα όταν εκτοξεύεται από χυδαίο ομιλητή πέφτει στο κενό. Και όταν εκτοξεύεται από την κα Κωνσταντοπούλου είναι το δεύτερο κοινοβουλευτικό μου παράσημο μετά από την μήνυση του Ηλία Κασιδιάρη» ανταπάντησε η κα Κανέλλη, προσθέτοντας: «Κανείς δεν μπορεί να συκοφαντήσει την κα Κωνσταντοπούλου παραπάνω από ότι η ίδια τον εαυτό της. Στις 21 Απρίλιου 1967 ήμουν μαθήτρια της πρώτης γυμνασίου, ήμουν 13 ετών και αν αυτό λέγεται μαθητική καριέρα στη Χούντα ΟΥΑΙ ΟΥΑΙ ΟΥΑΙ».

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.