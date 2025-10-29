«Η Αμερική επέστρεψε»: Ο Τραμπ υπόσχεται «χρυσή εποχή» αναγέννησης από τη Σεούλ – Τι είπε για Σι και Πάουελ

Με το σύνθημα «America is back — and stronger than ever before» (Η Αμερική επέστρεψε – πιο δυνατή από ποτέ), ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε το όραμά του στους ηγέτες και επιχειρηματίες της περιοχής Ασίας – Ειρηνικού.

Από το βήμα της Συνόδου του APEC στη Νότια Κορέα, ο Αμερικανός πρόεδρος υποσχέθηκε μια «χρυσή εποχή» για την αμερικανική οικονομία και αναβίωση της βιομηχανικής παραγωγής και του ναυπηγοκατασκευαστικού κλάδου.

Συμμαχίες και επενδύσεις

Ανοίγοντας την ομιλία του, ο Τραμπ χαρακτήρισε τη Νότια Κορέα «πολύτιμο φίλο και στενό σύμμαχο των ΗΠΑ» και ευχαρίστησε τον Κορεάτη πρόεδρο Λι, με τον οποίο αναμένεται να συναντηθεί αργότερα σήμερα.

Ο Λι, σύμφωνα με την κορεατική προεδρία, θα του απονείμει το παράσημο Grand Order of Mugunghwa, την υψηλότερη τιμητική διάκριση της χώρας. Παράλληλα θα του προσφέρει αντίγραφο χρυσού στέμματος της δυναστείας Σίλα.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε εκτενώς στις νέες συνεργασίες με τη Σεούλ και το Τόκιο στον τομέα της ναυπηγικής, τονίζοντας ότι οι ΗΠΑ σκοπεύουν να «αναβιώσουν δυναμικά» τη δική τους βιομηχανία.

Εξήρε την επένδυση της κορεατικής Hanwha Ocean στα ναυπηγεία της Φιλαδέλφειας, λέγοντας πως «θα γίνει το κορυφαίο ναυπηγείο στον κόσμο». Παράλληλα, αναφέρθηκε στο μνημόνιο συνεργασίας που υπέγραψαν ΗΠΑ και Ιαπωνία για την ενίσχυση της παραγωγικής ικανότητας των δύο χωρών.

REUTERS/Tyrone Siu

Η βιομηχανία στο επίκεντρο

«Χρειαζόμαστε ατσάλι. Το ξαναφτιάχνουμε», είπε χαρακτηριστικά, συνδέοντας την επανεκκίνηση της αμερικανικής χαλυβουργίας με ζητήματα εθνικής ασφάλειας. «Σε σύντομο χρονικό διάστημα, τα εργοστάσια ανοίγουν ξανά — και ανοίγουν μεγάλα. Αυτό οφείλεται στους δασμούς», υπογράμμισε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε για την ανάγκη «ισχυρών συνόρων και ισχυρής παραγωγής», περιγράφοντας την τρέχουσα περίοδο ως «χρυσή εποχή» για τις ΗΠΑ. Στόχος, όπως είπε, είναι να γίνει «η Αμερική το καλύτερο μέρος στον κόσμο για να κάνει κανείς επιχειρήσεις», με χαμηλούς φόρους, άφθονη ενέργεια και απλοποιημένο ρυθμιστικό πλαίσιο.

Επενδύσεις και ανάπτυξη

Ο Τραμπ τόνισε ότι από την αρχή της θητείας του οι ΗΠΑ έχουν εξασφαλίσει πάνω από 18 τρισ. δολάρια σε νέες επενδύσεις, προσθέτοντας ότι η οικονομία εισέρχεται σε «εποχή εξέλιξης».

Προέβλεψε ανάπτυξη 4% στο επόμενο τρίμηνο και πτώση του πληθωρισμού κοντά στο 2%, ενώ έκανε ειδική αναφορά στη φορολογική νομοθεσία που επιτρέπει 100% έκπτωση για νέες βιομηχανικές επενδύσεις και εξοπλισμό.

REUTERS/Tyrone Siu

Πυρά κατά του επικεφαλής της Fed

Από την ομιλία δεν έλειψαν αιχμηρές αναφορές στη Federal Reserve. Ο Τραμπ χαρακτήρισε τον πρόεδρο της Fed, Τζερόμ Πάουελ, «Jerome Too Late Powell», προκαλώντας γέλια στο ακροατήριο.

Δήλωσε ότι θέλει «μια Κεντρική Τράπεζα που να μην αντιδρά σε θετικά οικονομικά νέα με αύξηση επιτοκίων» και πρόσθεσε ότι η Fed «δεν πρέπει να φοβάται τον πληθωρισμό που ίσως έρθει τρία χρόνια αργότερα».

Παράλληλα, επέκρινε το φαινόμενο «bad news is good news» στις αγορές, λέγοντας πως «θα επιστρέψουμε στην εποχή όπου τα καλά νέα σημαίνουν άνοδο στο χρηματιστήριο — όπως πρέπει να είναι».

Ενέργεια και πρώτες ύλες

Ο Τραμπ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις ενεργειακές δυνατότητες των ΗΠΑ, μιλώντας για «τεράστια αποθέματα πετρελαίου, φυσικού αερίου και άνθρακα». Υπερασπίστηκε το λεγόμενο «clean, beautiful coal», ενώ υπαινίχθηκε ότι σύντομα θα ανακοινωθεί συνεργασία με τη Σεούλ στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής και της τεχνητής νοημοσύνης.

Επί τάπητος το ζήτημα της φαιντανύλης στη συνάντηση με Σι

Παράλληλα, δήλωσε ότι σκοπεύει να συνομιλήσει με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ για το θέμα του φαιντανύλης, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας αποκλιμάκωσης της έντασης στο εμπόριο και την ασφάλεια υγείας.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο Ντόναλντ Τραμπ υπογράμμισε ότι «η Αμερική είναι και πάλι πηγή έμπνευσης» και διαβεβαίωσε τους ηγέτες της περιοχής ότι οι ΗΠΑ «επιστρέφουν δυναμικά στο παγκόσμιο εμπόριο, με αυτοπεποίθηση, ενέργεια και όραμα».