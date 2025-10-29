Η-επιστροφή-του-ΟΠΕΚΕΠΕ-και-τα-μέτρα-για-το-Σύνταγμα

Της -

Η ολοκλήρωση των παρελάσεων χθες χωρίς κανένα πρόβλημα έγινε δεκτή με ανακούφιση από την κυβέρνηση, καθώς τις προηγούμενες ημέρες ήταν κυρίαρχος ο προβληματισμός για το ενδεχόμενο κάποιας προβοκάτσιας στο Σύνταγμα, στον απόηχο της τροπολογίας για τον Άγνωστο Στρατιώτη ή δυναμικών αντιδράσεων σε αγροτικές περιοχές από διαμαρτυρόμενους αγρότες για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές ενισχύσεων και αποζημιώσεων.

Η ηρεμία επεκτείνεται και στο μέτωπο ανάμεσα στο Μέγαρο Μαξίμου και τον Νίκο Δένδια, μετά τις εντάσεις της προηγούμενης εβδομάδας, και σε αυτή την περίπτωση με επίκεντρο την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη. Χθες, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, επέλεξε τη Θεσσαλονίκη για να παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση και είχε τετ α τετ με τον κ. Δένδια. Σήμερα το απόγευμα θα παραστεί στην τελετή αποκαλυπτηρίων της νέας βιοκλιματικής όψης του κεντρικού κτιρίου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, όπου οι παρουσίες και οι απουσίες αναμένονται με ενδιαφέρον για τα πολιτικά μηνύματα που θα εκπέμψουν.

Για την κυβέρνηση η επόμενη μέρα φέρνει παλιές και νέες προκλήσεις στο προσκήνιο. Καταρχάς, το μέτωπο με επίκεντρο τον Άγνωστο Στρατιώτη εξακολουθεί να απαιτεί προσοχή. Από σήμερα θα ξεδιπλωθεί ο σχεδιασμός της αστυνομίας για τη φύλαξη του μνημείου ώστε να επιτευχθεί η εφαρμογή όσων προβλέπει το νέο νομοθετικό πλαίσιο. «Ο νόμος θα εφαρμοστεί. Έχουμε εμπιστοσύνη στην Ελληνική Αστυνομία. Η Ελληνική Αστυνομία έχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Δεν θα εξαιρείται κανείς» διεμήνυσε ο Παύλος Μαρινάκης προχθές. Το σχέδιο της αστυνομίας για την μόνιμη φύλαξη του χώρου αναμένεται να ξεδιπλωθεί από σήμερα.

Παράλληλα, σήμερα συνεδριάζει το υπουργικό συμβούλιο υπό τον πρωθυπουργό. Ψηλά στην ατζέντα βρίσκεται το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς θα γίνει παρουσίαση από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Επικρατείας Κωστή Χατζηδάκη, τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα, των νομοθετικών πρωτοβουλιών για τη μεταρρύθμιση του Εθνικού Οργανισμού Πληρωμών και τη μετάβαση από τον Οργανισμό Πληρωμών & Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού & Εγγυήσεων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Αφορά ουσιαστικά το σχέδιο μετάβασης του Οργανισμού στην ΑΑΔΕ, που συνδέεται και με τις αλλαγές που έχει ζητήσει η Κομισιόν στο σχέδιο δράσης που κατέθεσε η κυβέρνηση τον περασμένο Αύγουστο. Η προθεσμία που έχειη Αθήνα για να καταθέσει το επικαιροποιημένο σχέδιο λήγει την επόμενη Τρίτη, στις 4 Νοεμβρίου, οπότε οι χρόνοι πιέζουν. Στην κυβέρνηση ευελπιστούν ότι με τις αλλαγές που έχουν ενσωματωθεί, το σχέδιο θα γίνει δεκτό ώστε να καταστεί εφικτό μέχρι τις 30 Νοεμβρίου να καταβληθεί η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης του 2025 και μέχρι το τέλος του χρόνου να νομοθετηθεί η μεταφορά των αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Στις τάξεις των αγροτών επικρατεί αναβρασμός. Ο πρωθυπουργός στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπησή του την Κυριακή ζήτησε την κατανόηση του αγροτικού κόσμου, λέγοντας ότι οι πληρωμές ξεκίνησαν και θα συνεχιστούν τις επόμενες εβδομάδες. Ωστόσο, οι καθυστερήσεις στην καταβολή ενισχύσεων και αποζημιώσεων και η αδυναμία αποτελεσματικής αντιμετώπισης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, έχουν εντείνει την πίεση σε αγρότες και κτηνοτρόφους, που αποφάσισαν την προηγούμενη εβδομάδα να προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις και στη διοργάνωση συλλαλητηρίου στο Σύνταγμα στις 11 Νοεμβρίου.

