Η-χρηματιστηριακή-αξία-της-nvidia-πλησιάζει-το-ρεκόρ-των-$5-τρισ.

Η Nvidia βρέθηκε την Τρίτη (28/10) στα πρόθυρα να γίνει η πρώτη εταιρεία στον κόσμο με αξία 5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων , αφού ο κολοσσός των μικροτσίπ ανακοίνωσε ότι έχει κρατήσεις ύψους 500 δισ. δολαρίων για τους επεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνης της και ότι θα κατασκευάσει επτά νέα υπερυπολογιστικά συστήματα για το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ .

Η μετοχή της Nvidia έκλεισε με άνοδο σχεδόν 5%, προσθέτοντας πάνω από 230 δισ. δολάρια στην κεφαλαιοποίησή της και ανεβάζοντας τη συνολική της αξία στα 4,89 τρισεκατομμύρια δολάρια, αφού έφτασε προσωρινά στα 4,94 τρισ.

Ο διευθύνων σύμβουλος Τζένσεν Χουάνγκ ξεκίνησε την κεντρική του ομιλία σε συνέδριο προγραμματιστών στην Ουάσινγκτον επαινώντας την πολιτική του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ανακοίνωσε νέα προϊόντα και συμφωνίες.

Η Nvidia βρίσκεται στο επίκεντρο της παγκόσμιας εξάπλωσης της τεχνητής νοημοσύνης, κλείνοντας στρατηγικές συμφωνίες ενώ παράλληλα προσπαθεί να κινηθεί μέσα σε έναν εμπορικό πόλεμο ΗΠΑ–Κίνας, ο οποίος μπορεί να καθορίσει ποια τεχνολογία θα κυριαρχήσει παγκοσμίως.