Η-fed-μείωσε-τα-επιτόκια-κατά-25-μονάδες-βάσης

Η διχασμένη Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve) μείωσε τα επιτόκια κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας την Τετάρτη, δηλαδή 25 μονάδες βάση, και ανακοίνωσε ότι θα επανεκκινήσει τις περιορισμένες αγορές τίτλων του Δημοσίου, αφού οι χρηματαγορές έδειξαν σημάδια ότι η ρευστότητα γινόταν περιορισμένη, μια προϋπόθεση που η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ έχει δεσμευτεί να αποφύγει.

Η μείωση των επιτοκίων, η οποία περιελάμβανε μια αναφορά στα όρια δεδομένων που αντιμετωπίζει η κεντρική τράπεζα κατά τη διάρκεια του τρέχοντος κλεισίματος (shutdown) της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, προκάλεσε διαφωνίες από δύο υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, με τον κυβερνήτη Στίβεν Μίραν να ζητά για άλλη μια φορά μια βαθύτερη μείωση του κόστους δανεισμού και τον πρόεδρο της Fed του Κάνσας Σίτι, Τζέφρι Σμιτ, να τάσσεται υπέρ της μη μείωσης των επιτοκίων, δεδομένου του συνεχιζόμενου πληθωρισμού.

Η απόφαση για τον ισολογισμό θα διατηρήσει από την 1η Δεκεμβρίου το συνολικό ποσό των διακρατήσεων της Fed σταθερό σε μηνιαία βάση, αλλά θα μετατοπίσει το χαρτοφυλάκιό της επανεπενδύοντας τα έσοδα από τους λήγοντες τίτλους που καλύπτονται από στεγαστικά δάνεια σε έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου.

Η απόφαση με 10-2 για μείωση του επιτοκίου πολιτικής σε ένα εύρος 3,75%-4,00% αναμενόταν από τους επενδυτές ως ένας τρόπος για να μετριάσει η Fed οποιαδήποτε περαιτέρω πτώση στην αγορά εργασίας, μια ανησυχία των υπευθύνων χάραξης πολιτικής ότι μπορεί να χάνει την ορμή της.

Ωστόσο, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της Fed αναγνώρισαν τα όρια στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που έθεσε το κλείσιμο της κυβέρνησης, χρονολογώντας την άποψή τους για το ποσοστό ανεργίας στον Αύγουστο – τον μήνα της τελευταίας επίσημης δημοσίευσης θέσεων εργασίας – ενώ σημείωσαν ότι «οι διαθέσιμοι δείκτες υποδηλώνουν» ότι η οικονομία συνέχισε να αναπτύσσεται με μέτριο ρυθμό.

Στις 21:30 η συνέντευξη Τύπου του Πάουελ

Ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στις 2:30 μ.μ. EDT (21:30 ώρα Ελλάδος) για να συζητήσει τα αποτελέσματα της συνάντησης και να γνωστοποιήσει τις απόψεις του σχετικά με την αμερικανική οικονομία που φαίνεται να εκπέμπει αντιφατικά μηνύματα, από τη μία με ενδείξεις ισχυρής επιχειρηματικής επένδυσης και από την άλλη με επιβράδυνση των προσλήψεων.

«Συγκρατημένος» ο πληθωρισμός

Ο πληθωρισμός δεν έχει αυξηθεί τόσο έντονα όσο αρχικά αναμενόταν λόγω των νέων δασμών της κυβέρνησης Τραμπ, αλλά παρ’ όλα αυτά έχει αυξηθεί από περίπου 2,3% τον Απρίλιο σε περίπου 2,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία πριν από το shutdown της οικονομίας.

Fed χρησιμοποιεί τον PCE για να καθορίσει τον στόχο πληθωρισμού 2% και στις προβλέψεις που δημοσιεύθηκαν τον Σεπτέμβριο, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της Fed ανέμεναν ότι θα αυξηθεί στο 3% μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.

Αναμένουν ότι η αύξηση των τιμών θα υποχωρήσει με την πάροδο του χρόνου, ενώ η ανησυχία για την ισχύ της αγοράς εργασίας έχει αυξηθεί.

«Οι κίνδυνοι καθοδικής πορείας για την απασχόληση αυξήθηκαν τους τελευταίους μήνες», ανέφερε η Fed στη νέα της δήλωση πολιτικής.

Οι διαφωνίες αυτές σηματοδοτούν μόλις την τρίτη φορά από το 1990 που οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής διαφωνούν υπέρ τόσο της χαλαρότερης όσο και της αυστηρότερης νομισματικής πολιτικής στην ίδια συνεδρίαση.

- Reuters