Η Greenvolt εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους 35 Εκατ. ευρώ για μεγάλης κλίμακας υβριδικό έργο άνω των 150MW στη Δανία

Ο Όμιλος Greenvolt, μέσω της Greenvolt Power, υπέγραψε συμφωνία χρηματοδότησης έργου ύψους 35 εκατομμυρίων ευρώ με την Ringkjøbing Landbobank για τη χρηματοδότηση της κατασκευής και λειτουργίας ενός μεγάλης κλίμακας υβριδικού έργου στο Høegholm της Δανίας, που συνδυάζει την παραγωγή ηλιακής φωτοβολταϊκής ενέργειας και την αποθήκευση ενέργειας σε μπαταρίες (BESS).

«Υβριδικά έργα όπως αυτό, που συνδυάζουν ηλιακή ενέργεια και αποθήκευση σε μπαταρίες, όχι μόνο καθιστούν την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας πιο αποδοτική, αλλά μας βοηθούν επίσης να βελτιώσουμε και να διαφοροποιήσουμε τα περιουσιακά μας στοιχεία, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη και το ενδιαφέρον των θεσμικών εταίρων, δηλαδή των χρηματοδοτικών φορέων», δήλωσε ο João Manso Neto, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Greenvolt.

«Η χρηματοδότηση βιώσιμων και υπεύθυνων έργων είναι απόλυτα σύμφωνη με τη στρατηγική της Ringkjøbing Landbobank. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να υποστηρίξουμε την Greenvolt σε αυτό το έργο στο Høegholm, το οποίο έχει απτό περιφερειακό αντίκτυπο και συμβάλλει στους εθνικούς ενεργειακούς στόχους της Δανίας», δήλωσε ο Jørn Nielsen, Διευθύνων Σύμβουλος της Ringkjøbing Landbobank A/S.

«Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που ολοκληρώσαμε αυτή τη συμφωνία χρηματοδότησης έργου με την Ringkjøbing Landbobank. Ήταν μια διαδικασία συνεργασίας που θα επιτρέψει την ανάπτυξη ενός έργου που είναι σημαντικό όχι μόνο για την Greenvolt, αλλά και για την ενεργειακή μετάβαση στη Δανία και σε ολόκληρη την Ευρώπη», πρόσθεσε ο Adrian Góralski, Διευθυντής M&A και Χρηματοδότησης Έργων στην Greenvolt Power.

Η Greenvolt Group, που ανήκει στο χαρτοφυλάκιο της KKR, διαθέτει επί του παρόντος ένα χαρτοφυλάκιο έργων ισχύος 14,1 GW υπό ανάπτυξη σε όλη την Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ασία, που καλύπτει έργα ηλιακής, αιολικής ενέργειας και BESS. Στον τομέα BESS, η εταιρεία συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων κατασκευαστών στην Ευρώπη, με συνολικό χαρτοφυλάκιο έργων ισχύος 4,7 GW. Ο Όμιλος δραστηριοποιείται επίσης στους τομείς της βιώσιμης βιομάζας και της κατανεμημένης παραγωγής ενέργειας.

Σχετικά με την Greenvolt Power

Η Greenvolt Power, μέλος του Greenvolt Group, παγκόσμιου ηγέτη στον τομέα της 100% ανανεώσιμης ενέργειας, δραστηριοποιείται στον τομέα των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, με εξειδίκευση στην χερσαία αιολική ενέργεια, την ηλιακή ενέργεια και την αποθήκευση ενέργειας. Με ισχυρή παρουσία σε 19 αγορές στην Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και την Ασία, η Greenvolt Power διαθέτει επί του παρόντος 14,1 GW, εκ των οποίων 5,1 GW αναμένεται να είναι έτοιμα για κατασκευή έως το τέλος του 2025. Είναι επίσης ένας από τους κορυφαίους προμηθευτές συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες (BESS) στον κόσμο, με χαρτοφυλάκιο 4,7 GW.