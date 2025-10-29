Λατινοπούλου: Ο Τσίπρας μοιάζει Μεταξάς μπροστά στον Μητσοτάκη – Αν η ΝΔ είναι δεξιά, εγώ είμαι ξανθό μοντέλο

Έντονα επικριτική απέναντι σε εκπαιδευτικούς που, όπως υποστήριξε, «λένε να καταργηθούν οι εθνικές εορτές», εμφανίστηκε η Αφροδίτη Λατινοπούλου, δηλώνοντας ότι «έπρεπε να απολυθούν χθες, σκούπα σε αυτά τα “σκουπίδια”».

Μιλώντας το βράδυ της Τρίτης στο Action24, ανέφερε πως «δεν είναι δυνατόν να βλέπουμε εκπαιδευτικούς να βάλουν εναντίον της πατρίδας και εθνικών εορτών, εκπαιδευτικοί που πληρώνονται από τους φόρους μας και να λένε ότι πρέπει να καταργηθούν οι εθνικές εορτές. Όσοι και να ήταν θα πρέπει να απολυθούν, αυτό είναι ευθύνη του κράτους. Και μάλιστα έχουν το θράσος να το κάνουν όχι μόνο μέσα στις αίθουσες αλλά να το ανεβάζουν και στα social media».

Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής πρόσθεσε ότι «έπρεπε να απολυθούν, σκούπα σε αυτά τα σκουπίδια που προσβάλουν τη μνήμη των ηρώων μας. Εγώ είμαι Έλληνίδα και ως Ελληνίδα μιλώ».

Μάλιστα, σε άλλο σημείο της συνέντευξής της η κ. Λατινοπούλου ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ως προς το «λαθρομεταναστευτικό» και τον «δικαιωματισμό» ο Αλέξης Τσίπρας μοιάζει «Μεταξάς» μπροστά στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Ο Μητσοτάκης έφερε τον γάμο και την υιοθεσία από τα ΛΟΑΤΚΙ, επί Μητσοτάκη έγινε όλο το MeToo, ποιος έφερε το MeToo; Επίσης, να μην ξεχνάμε ότι ο Μητσοτάκης έδωσε μετά την τελεσίδικη απόρριψη ασύλου καινούργια ευκαιρία. στους λαθρομετανάστες για υποβολή αιτήσεων. Αν η ΝΔ είναι δεξιά, εγώ είμαι ξανθό μοντέλο».

