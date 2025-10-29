Μήνυμα σταθερότητας από τη Fed: Aρχίζει η νέα εποχή χαμηλότερων επιτοκίων

Η Fed κατέληξε σήμερα σε μια ακόμα μείωση των βασικών της επιτοκίων, επιβεβαιώνοντας τις προσδοκίες των αγορών και στέλνοντας σαφή «σήμα υποχώρησης» απέναντι στις μεταβλητές συνθήκες της αμερικανικής οικονομίας. Πρόκειται για την δεύτερη μείωση του έτους, την οποία ωστόσο «σκιάζει» η έλλειψη αξιόπιστων οικονομικών στοιχείων λόγω της συνεχιζόμενης διακοπής λειτουργίας του αμερικανικού κράτους.

Διεθνές περιβάλλον

Η μείωση αυτή της Fed έχει άμεσες συνέπειες στο διεθνές οικονομικό τοπίο. Η πολιτική των επιτοκίων των ΗΠΑ επηρεάζει την αξία του δολαρίου, τα κεφάλαια που μεταφέρονται σε αναδυόμενες αγορές αλλά και τις παγκόσμιες αποτιμήσεις ρίσκου.

Όμως το πιο ενδιαφέρον είναι ότι η Fed λαμβάνει την απόφαση αυτή ενώ τα βασικά οικονομικά στοιχεία — όπως η έκθεση για την απασχόληση και το ΑΕΠ — δεν είναι διαθέσιμα λόγω του κρατικού shutdown των ΗΠΑ. Αυτό δημιουργεί μεγάλη αβεβαιότητα, και η Fed οφείλει να «δουλεύει στη σκιά» των δεδομένων.

Η αγορά έχει «χωνέψει» τη μείωση κατά 25 μονάδες βάσης (0,25 %) — το επιτόκιο επεσε στο εύρος 3,75 %–4,00 % από το προηγούμενο 4,00 %–4,25 %.

Ελλάδα

Για την Ελλάδα και την ευρωζώνη, η απόφαση της Fed σημαίνει αποσταθεροποίηση των ροών κεφαλαίου και πιθανές επανατοποθετήσεις. Συγκεκριμένα:

Με τη μείωση των επιτοκίων στις ΗΠΑ, το δολάριο μπορεί να εξασθενήσει, γεγονός που ενισχύει το ευρώ — αλλά και τις πιέσεις πληθωρισμού στην ευρωζώνη μέσω εισαγόμενων αγαθών.

Οι ελληνικές τράπεζες και εταιρείες με ξένο δανεισμό σε δολάρια θα επηρεαστούν από την ανατίμηση (ή αποδυνάμωση) του τιµαρίου εξυπηρέτησης.

Η επενδυτική ροή προς την Ελλάδα μπορεί να ενισχυθεί αν η αναζήτηση αποδόσεων μεταφερθεί εκτός ΗΠΑ — αλλά αυτό δεν γίνεται σε κενό περιβάλλον, καθώς η ευρωπαϊκή οικονομία παραμένει εύθραυστη.

Με άλλα λόγια: η απόφαση της Fed δεν είναι «καλή ή κακή» κατ’ αποκλειστικότητα για την Ελλάδα — είναι ευκαιρία και ρίσκο μαζί.

Προοπτικές

Η Fed αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων εντός του έτους — οι αγορές τιμολογούν τουλάχιστον μία ακόμη τέτοια ενέργεια.

Ωστόσο, η βασική προειδοποίηση είναι ότι η Fed δεν έχει πλήρη εικόνα: η έλλειψη δεδομένων ενδέχεται να οδηγήσει σε «policy errors» — δηλαδή είτε υπέρ-χαλάρωση που θα αναζωπυρώσει πληθωρισμό, είτε υπέρ-σφιχτή στάση που θα επιβαρύνει την ανάπτυξη.

Συμπέρασμα

Η απόφαση της Fed αποτελεί σήμα ότι ακόμη και η ισχυρότερη οικονομία του κόσμου αντιμετωπίζει προβλήματα «ρουτίνας»: μείωση της ροής στοιχείων, αδύναμα στοιχεία στην αγορά εργασίας, πληθωριστικές πιέσεις.

Για την Ελλάδα, το μήνυμα είναι ότι δεν μπορούμε να μένουμε «εκτός παιχνιδιού»: οι διεθνείς όροι αλλάζουν — και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για τις επιπτώσεις — θετικές ή αρνητικές.

Η κεντρική τράπεζα, κράτος και ιδιωτικός τομέας πρέπει να αξιολογήσουν το βιβλίο κινδύνου τους με τη νέα πραγματικότητα — όχι με αισιοδοξία επειδή «έπεσε το επιτόκιο», αλλά με ρεαλισμό γιατί «οι συνθήκες αλλάζουν».