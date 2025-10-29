Μαρινάκης:-Τσιγαράκι-και-κιθάρα-όχι-στον-Άγνωστο-Στρατιώτη

Οι σχέσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Νίκο Δένδια «είναι στο καλύτερο επίπεδο» δήλωσε το πρωί της Τετάρτης ο Παύλος Μαρινάκης «γιατί ο Δένδιας είναι στην πρώτη γραμμή πολύ σημαντικών επιτυχιών, έχουν συναντίληψη και αποτέλεσμα» με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο με αφορμή ένα βίντεο στο TikTok με μια παρέα να καπνίζει και να παίζει κιθάρα στον Άγνωστο Στρατιώτη, να στέλνει μήνυμα «τσιγαράκι, κιθάρα μια χαρά σε υπαίθριο χώρο όχι στον Άγνωστο Στρατιώτη εκεί που τιμούμε τους ήρωες του έθνους»

Αφού επανέλαβε ότι είναι «παραμύθια της χαλιμάς» το σενάριο αλλαγής εν κινήσει του πρωθυπουργού θυμίζοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης «έχει πει θα κριθεί από τους ψηφοφόρους και όχι από την παραπολιτική κουζίνα», ο κ. Μαρινάκης είπε ότι «η πιο άδικη κατηγορία γι αυτή την κυβέρνηση είναι για την εξωτερική πολιτική και την άμυνα».

«Σε αυτά τα χρόνια του Μητσοτάκη, του Δένδια στο υπ. Εξωτερικών και το υπ. Άμυνας, του Γεραπετρίτη, η Ελλάδα κατάφερε όσα δεν είχε καταφέρει για 15 χρόνια: ΑΟΖ με Ιταλία, Rafale, Belharra. Οι κάτοικοι των νησιών και του Έβρου θα θυμηθούν ποιος τους προστάτευσε το 2020 με την υβριδική επίθεση» πρόσθεσε στο πλαίσιο αυτό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ερωτηθείς, μάλιστα, σχετικά ο κ. Μαρινάκης ήταν κατηγορηματικός ότι «δεν είναι σε καμιά φάση ανασχηματισμού η κυβέρνηση. Έγινε πριν από 7 μήνες, δεν υπάρχει καμία πρόθεση ούτε είναι στον ορίζοντα του πρωθυπουργού. Θεωρώ ότι έχουμε καταφέρει σημαντικές επιτυχίες το τελευταίο διάστημα. μόνο τις τελευταίες εβδομάδες έχουμε τον δεύτερο χαμηλότερο πληθωρισμό τροφίμων στην Ευρώπη, έχουμε μείωση 35% στις αναμονές στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων, έχουμε την χαμηλότερη ανεργία των τελευταίων 16 ετών. Εγώ δεν θυμάμαι κυβέρνηση 2ης 4ετιας που να είναι ξεκάθαρα πρώτη στις εκλογές και τις μετρήσεις. Σε αυτά τα 10 χρόνια έχουν συμβεί πρωτόγνωρες καταστάσεις, έχουμε κάνει λάθη αλλά και σημαντικά».

Ερωτηθείς για την κατάσταση στον Αγνωστο Στρατιώτη σχολίασε: «Τσιγαράκι, κιθάρα μια χαρά σε υπαίθριο χώρο όχι στον Άγνωστο Στρατιώτη εκεί που τιμούμε τους ήρωες του έθνους. Η αστυνομία με επαγγελματισμό αντιμετωπίζουν καταστάσεις. Υπάρχει και η όψη της προβοκάτσιας για αυτό το λέω, γιατί υπάρχει πολιτικός χώρος που τρέφεται από την ένταση. Η αστυνομία δεν θα τους κάνει τη χάρη, πετυχαίνουμε την εφαρμογή της τροπολογίας».

Με αφορμή, δε, την διεξαγωγή των παρελάσεων για την 28η Οκτωβρίου χωρίς εντάσεις, ο κ. Μαρινάκης επισήμανε ότι «το πρώτο που έχει αλλάξει είναι το δόγμα είναι να εφαρμόζεται ο νόμος, το βλέπουμε στα πανεπιστήμια, στα γήπεδα όπου είδαμε μια κυβέρνηση να κάνει τις προθέσεις πράξη. Το δεύτερο είναι ότι υπήρχε ο μύθος για τις επαναστατικές καταλήξεις και τις παράνομες πράξεις ως ακτιβισμό. Ένα μέρος της κοινωνίας παρασυρόταν αλλά πλέον η κοινωνία κατάλαβε ότι αυτά πάνε πίσω την Ελλάδα».

«Κάποιο επένδυσαν στην αναταραχή. Την τελευταία περίοδο με αφορμή την απεργία πείνας ενός πονεμένου πατέρα, κάποια από τα πολιτικά κόμματα επένδυσαν πολιτικά στο μπάχαλο. Υπάρχει και η όψη της προβοκάτσιας, υπάρχει συγκεκριμένος πολιτικός χώρος που θρέφεται από τέτοιες πρακτικές. Η αστυνομία δεν θα τους κάνει τη χάρη. Πετυχαίνουμε την εφαρμογή του νόμου αλλά δεν θα τους κάνουμε τη χάρη. Δυστυχώς χρειάστηκε η τροπολογία γιατί δεν ήμασταν όλοι στην ίδια σελίδα» συμπλήρωσε.

Κληθείς, τέλος, να τοποθετηθεί επί των σεναρίων για τα κόμματα Τσίπρα, Σαμαρά και Καρυστιανού, ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι «η χώρα κυβερνήθηκε από λογικές 15μελους, η πολιτική δεν γίνεται με όρους 15μελους, δεν μπορούμε να μιλάμε για υποθετικά προσωπικά κόμματα. Τα κόμματα πρέπει να απαντάνε σε ερωτήματα με ποιους θα κυβερνήσεις, με τι εξωτερική πολιτική. Δεν μπορούμε να μετρήσουμε μια κυβέρνηση με μετρήσιμο έργο, μια αντιπολίτευση που βρίσκεται στη βουλή με κάτι υποθετικό και αόριστο».