Μετά-τους-πανηγυρισμούς:-Παρά-τα-eurofighter,-στην-Τουρκία-ξέρουν-ότι-η-Ελλάδα-διατηρεί-υπεροχή-στους-αιθέρες

Μετά τους πανηγυρισμούς για το deal των Eurofighter Typhoon η περίσκεψη. Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης, στην Τουρκία δεν παραβλέπουν πως η Ελλάδα εκσυγχρονίζει 80 μαχητικά F-16, διαθέτει Rafale, και όταν η Τουρκία θα παραλαμβάνει Εurofighter η Ελλάδα θα διαθέτει πια μαχητικά F-35.

Αισιόδοξες προβλέψεις υποστηρίζουν πως τα πρώτα επιχειρησιακά Eurofighter θα είναι έτοιμα τον Μάιο ή τον Ιούνιο του 2027. Το κόστος για την τουρκική αεροπορία μεγαλώνει, καθώς η λειτουργία χρήσης των Eurofighter είναι διπλάσια του F-16.

Πιθανότατα η βάση των Eurofighter Typhoon θα είναι το Εσκίσκεχιρ, όπου θεωρείται το πιο ασφαλές σημείο. Οι Τούρκοι είχαν έτοιμη τη βάση της Μαλάτιας στην Ανατολική Τουρκία για τα μαχητικά F-35, αλλά τα σχέδια άλλαξαν.

Σημειώνεται ότι 6 μαχητικά της Τουρκίας F-16 ήδη βρίσκονται στο Κατάρ. Οι πιλότοι τους θα αρχίσουν εκπαίδευση, ενώ θα πρέπει να γίνει τόσο εκπαίδευση πιλότων όσο και προσωπικού υποστήριξης.

Προσδοκίες από την επίσκεψη Μερτς στην Άγκυρα

Στο μεταξύ, απόψε Τετάρτη αναμένεται στην Άγκυρα ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς. Το Βερολίνο «ξεμπλόκαρε» τις πωλήσεις των Eurofighter στην Άγκυρα, αντίθετα με την προηγούμενη κυβέρνηση Σολτς. Όπως υποστηρίζουν στην Τουρκία, βασικά θέματα συζήτησης είναι η επανεκκίνηση των σχέσεων Τουρκίας- EE και το πρόγραμμα SAFE, που μπλοκάρει η Αθήνα.

Η Άγκυρα επιθυμεί τα ευρωπαϊκά κονδύλια, άρση οποιωνδήποτε εμποδίων και επικαιροποίηση τελωνειακής ένωσης. Στη σκιά και της φυλάκισης του Εκρέμ Ιμάμογλου ερώτημα παραμένει αν ο καγκελάριος Μερτς θα αναφερθεί ή θα πιέσει για ανθρώπινα δικαιώματα, κράτος δικαίου κτλ.

Ισπανία – Τουρκία (στενότερη) συμμαχία

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας Μαδρίτης – Άγκυρας, η ισπανική κυβέρνησης ενέκρινε επίσημα τη συμφωνία ύψους 3,12 δισ. ευρώ για την αγορά 45 τουρκικής σχεδίασης και κατασκευής εκπαιδευτικών αεροσκαφών HÜRJET.

Αυτή η συμφωνία θεωρείται το μεγαλύτερο βήμα που έκανε η αεροπορική βιομηχανία της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή αγορά.

Τα αεροσκάφη θα κατασκευαστούν στις εγκαταστάσεις της TAI στην Τουρκία, ενώ οι επικοινωνίες και ορισμένα από τα ηλεκτρονικά συστήματα θα ενσωματωθούν από την Airbus España.



Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος, οι πρώτες παραδόσεις έχουν ως στόχο το 2028, με πλήρη επιχειρησιακή ικανότητα έως το 2030.

