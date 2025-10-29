Με κορωνοϊό ο Μητσοτάκης – Με τηλεδιάσκεψη το υπουργικό, κανονικά στο ΥΕΘΑ

Με τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου καθώς ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης διαγνώστηκε χθες το βράδυ με covid.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα συμπτώματά του είναι πολύ ελαφρά και είναι από το πρωί στο γραφείο του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το απόγευμα θα παραστεί κανονικά -με μάσκα- στην εκδήλωση στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας και θα μιλήσει, καθώς είναι σε ανοικτό χώρο.

sofokleous10.gr

