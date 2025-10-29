Μητσοτάκης: Υλοποιoύμε το πιο φιλόδοξο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων – Δείτε το «νέο Πεντάγωνο»

Ολοκληρώθηκαν το βράδυ της Τετάρτης τα αποκαλυπτήρια της νέας εντυπωσιακής βιοκλιματικής όψης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που σηματοδοτεί τη νέα εποχή στην οποία έχουν εισέλθει οι ένοπλες δυνάμεις. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε στην εκδήλωση με μάσκα λόγω κορωνοϊού και έκατσε δίπλα στον Νίκο Δένδια. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου και την υποστολή της ελληνικής σημαίας

Eurokinissi

Δείτε το εντυπωσιακό δρώμενο στα εγκαίνια της νέας όψης του Πενταγώνου

«Σε εξέλιξη το πιο φιλόδοξο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων»

Η υπεράσπιση της πατρίδας δεν αφορά μόνο την ισχύ των όπλων μας αλλά και την ισχύ της κληρονομιάς μας επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εντυπωσιακό το μνημειακό γλυπτό του Κώστα Βαρώτσου που είναι αφιερωμένο στους 121.000 νεκρούς που έπεσαν για την ελευθερία της χώρας μας.

Η υπεράσπιση της πατρίδας μας είναι απόλυτη και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα, σημείωσε.

Eurokinissi

Όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός, σε εξέλιξη είναι το πιο φιλόδοξο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων στην ιστορία τους. Την επόμενη 12ετία οι δεσμευμένοι πόροι ξεπερνούν τα 28 δισ. ευρώ. Έχουμε ήδη αποκτήσει αναβαθμισμένα μαχητικά Rafale, F16 Viper, σύντομα μαχητικά αεροσκάφη F-35. «Οι Ένοπλες Δυνάμεις ενδυναμώνονται και εκσυγχρονίζονται όσο ποτέ».

Γύρω μας, επισήμανε ο πρωθυπουργός, καθρεφτίζεται ο εκσυγχρονισμός των Ενόπλων Δυνάμεων. «Η υπεράσπιση της πατρίδας δεν αφορά μόνο την ισχύ των όπλων μας, αλλά και την ισχύ της κληρονομιάς και της ταυτότητάς μας».

-

Για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ξεκαθάρισε ότι «είναι τιμητικό καθήκον του Υπουργείου να φροντίζει κάθε τοπόσημο που συνδέεται με τους ήρωές μας, με πρώτο βέβαια, τον χώρο του Άγνωστου Στρατιώτη. Αυτό θα αποκτήσει τη νέα μορφή που του αξίζει υπηρετώντας πρώτα και πάνω απ’ όλα την ενότητα και την κοινή διαδρομή του λαού μας».

Eurokinissi

«Πριν δύο χρόνια φαινόταν αδιανόητο – Σήμερα κατασκευάζουμε δικά μας drones»

Ο Νίκος Δένδιας τόνισε μεταξύ άλλων: «Η νέα αυτή όψη του Πενταγώνου σηματοδοτεί και τη μεγάλη μεταρρύθμιση Ατζέντα 2030 με την οποία υλοποιούμε αλλαγές στις δομές. Η νέα εικόνα δεν είναι αισθητική παρέμβαση, αλλά ο συμβολισμός της προσαρμογής στις νέες συνθήκες και αλλαγή φιλοσοφίας των ενόπλων δυνάμεων. Εξέλιξη και αλλαγή φιλοσοφίας του θεσμού των Ενόπλων Δυνάμεων. Όταν τα ανακοίνωσα για πρώτη φορά πριν δύο χρόνια φαίνονταν αδιανόητα. Όπως ότι η χώρα θα κατασκεύαζα τα δικά της ελληνικά drones. Αυτά είναι μόνο η αρχή». Με ιδιωτικές συνεισφορές πραγματοποιείται ο εκσυγχρονισμός του υπουργείου Εθνικής Άμυνας διευκρίνισε ο κ. Δένδιας.

Σε ό,τι αφορά τη συντήρηση του Αγνώστου Στρατιώτη, ο Νίκος Δένδιας ανακοίνωσε ότι σύντομα θα υπάρξει διαγωνισμός για την ανάδειξη του Μνημείου «ως σημείο εθνικής ενότητας και κοινής ιστορικής αναφοράς. Αναφοράς μνήμης και σεβασμού στον Άγνωστο Νεκρό της Ελλάδας».

Eurokinissi

Το έργο

Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό έργο αναβάθμισης του κεντρικού κτιρίου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) στη Λεωφόρο Μεσογείων, με τη νέα βιοκλιματική όψη να εντάσσεται σε ένα ευρύτερο έργο ανάπλασης του περιβάλλοντος χώρου.

Η προσθήκη του κελύφους προσδίδει μια σύγχρονη και κομψή αισθητική, μεταμορφώνοντας το αυστηρό οικοδόμημα της δεκαετίας του ’60 σε μια φωτεινή και ανανεωμένη κατασκευή.

Eurokinissi

Η τελετή αποκαλυπτηρίων εντάσσεται στο ευρύτερο έργο «Ανάπλασης του Περιβάλλοντος Χώρου του ΥΠΕΘΑ» και στην «Ατζέντα 2030» του Υπουργείου, που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία χώρων πρασίνου.

Η νέα όψη φέρει την καλλιτεχνική υπογραφή του διεθνούς φήμης γλύπτη και καθηγητή Κωνσταντίνου Βαρώτσου, με τη συνεργασία της αρχιτέκτονα Χρυσάνθη Ασπρουλοπούλου.

Η νότια όψη του κτιρίου (μήκους άνω των 340 μέτρων) καλύφθηκε εξωτερικά με ένα κέλυφος από κατακόρυφα λευκά σκίαστρα (περσίδες) αλουμινίου. Συγκεκριμένα, τοποθετήθηκαν 730 κάθετες σειρές περσίδων, ύψους 30,5 μέτρων η καθεμία.

Στην εκδήλωση παρουσιαστές ήταν η Άντζελα Γκερέκου και ο Άκης Σακελλαρίου. Ο Μανώλης Μητσιάς ερμήνευσε το «Πώς να σωπάσω» – Τραγούδι των Νίκου Ξυλούρη και Σταύρου Ξαρχάκου.

Eurokinissi

Ο σχεδιασμός είναι βιοκλιματικός, με σκοπό:

Τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

Τη μείωση της ηλιακής ακτινοβολίας που εισέρχεται στο εσωτερικό, περιορίζοντας έτσι την ανάγκη για κλιματισμό τους καλοκαιρινούς μήνες.

Την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του Στρατοπέδου «Παπάγου».

Τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας του προσωπικού.

Η νέα όψη έχει διαμορφωθεί ώστε να εναρμονίζεται με το γλυπτό του Κ. Βαρώτσου, «Η Κιβωτός Εθνικής Μνήμης», που κοσμεί τον προαύλιο χώρο του ΓΕΕΘΑ και φέρει χαραγμένα τα ονόματα των πεσόντων στους Εθνικούς Αγώνες.

Eurokinissi

Η νέα πρόσοψη πραγματοποιήθηκε με δωρεά του επιχειρηματία Ευάγγελου Μυτιληναίου, ο οποίος προσήλθε στην εκδήλωση και έλαβε τον λόγο.

Το ιστορικό κτίριο αρχικά κατασκευάστηκε τη δεκαετία του ’60, και έχει υποστεί κατά καιρούς αλλαγές και επεμβάσεις, αλλά καμία τόσο ριζική όσο τώρα.

Eurokinissi

Φυτεύτηκαν δύο αλσύλλια με 25 και 28 ελαιόδεντρα στον περιβάλλοντα χώρο του ΥΠΕΘΑ, εκατέρωθεν του έργου «Κιβωτός Εθνικής Μνήμης».

Ο αριθμός των ελαιών φέρει ισχυρό εθνικό συμβολισμό:

Οι 25 ελιές συμβολίζουν την 25η Μαρτίου , την ημέρα έναρξης της Ελληνικής Επανάστασης του 1821.

Οι 28 ελιές συμβολίζουν την 28η Οκτωβρίου, την επέτειο του «ΟΧΙ» και την είσοδο της Ελλάδας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Eurokinissi

Τα αλσύλλια των ελαιών αποτελούν μέρος του ευρύτερου έργου ανάπλασης, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την κατασκευή του Μνημείου «Κιβωτός Εθνικής Μνήμης» για τους Έλληνες πεσόντες των πολέμων.

Ο συμβολισμός αυτός αναφέρθηκε επίσημα κατά την τελετή των αποκαλυπτηρίων του μνημείου.

Eurokinissi

Σε ό,τι αφορά την Κιβωτό Εθνικής Μνήμης είναι μνημείο αφιερωμένο στους 121.692 πεσόντες των πολέμων της Ελλάδας. Ο σχεδιασμός του είναι μοντέρνος και έχει στόχο τη διατήρηση της μνήμης.

Eurokinissi

Με αυτόν τον τρόπο, ο περιβάλλον χώρος του ΥΠΕΘΑ μετατράπηκε σε έναν τόπο ιστορικής μνήμης και περιβαλλοντικής ευθύνης, συνδέοντας την εθνική παράδοση με τη σύγχρονη τέχνη και αρχιτεκτονική.

Eurokinissi​​​​

Eurokinissi

Eurokinissi

Eurokinissi

Eurokinissi

Eurokinissi

Eurokinissi

Eurokinissi

Κωνσταντίνος Βαρώτσος / Eurokinissi

Eurokinissi

Eurokinissi

Ευάγγελος Μυτιληναίος / Eurokinissi

Eurokinissi

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.