Μπελέρης:-«Ανοίγοντας-τις-δέσμες-ενταξιακών-κεφαλαίων,-η-αλβανική-κυβέρνηση-ανοίγει-και-δέσμες-μεγάλων-ευθυνών»

Διήμερη αποστολή στα Τίρανα, πραγματοποιεί η Διακοινοβουλευτική Επιτροπή Σταθεροποίησης Σύνδεσης ΕΕ-Αλβανίας (28-29 Οκτωβρίου), στην οποία συμμετέχει ο ευρωβουλευτής της ΝΔ και του ΕΛΚ, Φρέντης Μπελέρης.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, κατά την εισαγωγική του παρέμβαση στην ενότητα «Μειονοτικά Δικαιώματα», ο κ. Μπελέρης τόνισε: «Τα μέλη της ελληνικής εθνικής μειονότητας στην Αλβανία επί κομμουνιστικού καθεστώτος και μετά την πτώση του, έχουν υποστεί καταπιέσεις και ανεξέλεγκτες παραβιάσεις των ανθρωπίνων τους δικαιωμάτων. Σήμερα, οι Έλληνες της Αλβανίας συνεχίζουν να βροντοφωνάζουν το δικό τους “όχι” απέναντι στην καταστρατήγηση των περιουσιακών τους δικαιωμάτων στην περιοχή, τη μη αναγνώριση του δικαιώματός τους στον αυτοπροσδιορισμό και προφανώς το λυσσαλέο κυνηγητό κατά της μητρικής τους γλώσσας από σχολεία, δημόσιες υπηρεσίες και ακόμα και από τους δρόμους της Αλβανίας. Η προσπάθεια της Αλβανίας να ενταχθεί στην ευρωπαϊκή οικογένεια περνάει μέσα από την εφαρμογή των Κοινών Θέσεων της ΕΕ και τον σεβασμό στα μειονοτικά μας δικαιώματα».

Επιπλέον, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, είπε χαρακτηριστικά ότι «ανοίγοντας τις δέσμες ενταξιακών κεφαλαίων, αυτό που πρέπει να αντιληφθεί η αλβανική κυβέρνηση είναι ότι “ανοίγει” δέσμες μεγάλων ευθυνών. Ευθυνών να συμμορφωθεί με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, να προχωρήσει σε βαθιές τομές και μεταρρυθμίσεις, να διαμορφώσει ένα κραταιό και ακηδεμόνευτο κράτος δικαίου. Δυστυχώς, από όλα αυτά απέχει παρασάγγας σήμερα».

Ο κ. Μπελέρης «απαρίθμησε μια σειρά υποχρεώσεων που καλείται να εκπληρώσει το αλβανικό κράτος», με κυριότερες αυτές «στην 1η και την 4η δέσμη μέτρων που αφορούν το περιουσιακό ζήτημα». Και προσέθεσε: «Το αλβανικό κράτος πρέπει να συμμορφωθεί με “τη τήρηση συγκεκριμένων υποχρεώσεων επί του Κτηματολογίου, με τη διασφάλιση πως απαλλοτριώσεις για εμπορικούς σκοπούς επ’ ονόματι δημοσίου συμφέροντος θα συνοδεύονται από δίκαιες αποζημιώσεις και με την υιοθέτηση και εφαρμογή μέτρων κατά της διαφθοράς στο Κτηματολόγιο”». Παράλληλα, «υπάρχει η υποχρέωση τερματισμού νομοθεσίας για τις “Στρατηγικές Επενδύσεις” του 2018, η οποία εκτός από περιβαλλοντικές επιπτώσεις έχει και σοβαρές συνέπειες στο περιουσιακό ζήτημα της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία».

«Ουσιαστικά, αποτελεί την πίσω πόρτα για παράνομες κατεδαφίσεις με χαμηλές έως ανύπαρκτες αποζημιώσεις στους νόμιμους ιδιοκτήτες», όπως υπογράμμισε ο κ. Μπελέρης.

«Η έκθεση του OSCE για τις εκλογές και το φετινό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου φανερώνουν τις υστερήσεις της χώρας σε ζητήματα Δημοκρατίας και ελεύθερων εκλογών», προσέθεσε.

«Αυτά είναι, λοιπόν, μερικά από τα βήματα που καλείται να κάνει η Αλβανία, για να έρθει πιο κοντά στην Ευρώπη, πιο κοντά στις αξίες της καλής γειτονίας, πιο κοντά στην ίδια τη Δημοκρατία. Από την πλευρά μου, θα συνεχίσω να λειτουργώ ως άγρυπνος παρατηρητής και να παρεμβαίνω, όπου διαπιστώνω παρεκκλίσεις. Με αυτήν την αποστολή με έχουν επιφορτίσει οι συμπατριώτες μου στη Χειμάρρα, αλλά και ο ελληνικός λαός με την ψήφο του στις πρόσφατες ευρωεκλογές», κατέληξε ο κ. Μπελέρης.

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

