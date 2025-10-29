Ο-ΟΠΑΠ-γυρίζει-σελίδα-κάνοντας-rebranding-σε-allwyn

Σε μια νέα εποχή εξέλιξης μπαίνει ο ΟΠAΠ, με την αλλαγή της εμπορικής επωνυμίας του (rebranding) σε Allwyn. Η ιστορική αυτή αλλαγή, η οποία είχε ανακοινωθεί επίσημα στις 13 Οκτωβρίου 2025, μπαίνει πλέον στις ράγες, καθώς η διοίκηση του ΟΠΑΠ παρουσίασε στους εργαζόμενους τον αρχικό σχεδιασμό για το rebranding, με ορίζοντα εφαρμογής από τον Ιανουάριο του 2026.

Στην παρουσίαση που πραγματοποιήθηκε από τον Jan Karas, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, και μέλη της Διοίκησης, οι άνθρωποι του ΟΠAΠ είχαν την ευκαιρία να μάθουν περισσότερα για τη στρατηγική πίσω από το rebranding και τις προοπτικές που ανοίγονται.

Η μετάβαση στη νέα εποχή γιορτάστηκε με ενθουσιασμό από τους ανθρώπους του ΟΠAΠ, τους οποίους περίμενε μία έκπληξη: Το showcar της McLaren F1 Team, που πραγματοποιεί περιοδεία σε όλη την Ελλάδα, έκανε στάση στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας.

Μετάβαση στο μέλλον, με ισχυρές βάσεις στην κληρονομιά

Όπως τονίστηκε, το rebranding σε Allwyn είναι μια στρατηγική απόφαση, που ελήφθη μετά από ενδελεχή εξέταση των δεδομένων της αγοράς και με στόχο την ενίσχυση της σύνδεσης με τους πελάτες – και ιδιαίτερα με τις νεότερες γενιές. Στη βάση αυτή, θα αξιοποιηθεί η διεθνής, «φρέσκια», μοντέρνα και ελκυστική ταυτότητα της Allwyn.

Το rebranding του ΟΠAΠ σε Allwyn γίνεται με γνώμονα την αξιοποίηση νέων ευκαιριών ανάπτυξης. Ωστόσο, η αλλαγή αυτή δεν αλλοιώνει το DNA, την κληρονομιά και τον αντίκτυπο της εταιρείας στην ελληνική οικονομία και κοινωνία, που αποτελούν τη βάση για την περαιτέρω εξέλιξή της.

Στο πλαίσιο αυτό, το brand Allwyn θα γίνει εμφανές στο retail δίκτυο και σε online πλατφόρμες του ΟΠAΠ, καθώς και σε διάφορα σημεία επαφής. Ταυτόχρονα, οι εμβληματικές κοινωνικές πρωτοβουλίες του ΟΠΑΠ στους τομείς της Υγείας, του Αθλητισμού, της Απασχόλησης και των Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδες θα συνεχιστούν υπό το brand της Allwyn και θα ενισχυθούν ακόμα περισσότερο.

Σε κάθε περίπτωση, η ταυτότητα και η ονομασία των δημοφιλών παιχνιδιών του ΟΠAΠ (ΤΖΟΚΕΡ, ΛΟΤΤΟ, ΚΙΝΟ, ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ κ.ο.κ.) δεν αλλάζουν, συνεχίζοντας να προσφέρουν ξεχωριστές εμπειρίες διασκέδασης.

Οι προοπτικές που ανοίγει το rebranding σε Allwyn

Μέσω του rebranding, ενισχύεται ακόμη περισσότερο η δέσμευση της εταιρείας στην εξέλιξη της εμπειρίας του πελάτη. Η ακόμη στενότερη συνεργασία με την Allwyn θα οδηγήσει σε νέες προϊοντικές προτάσεις, στην παροχή περισσότερων και υπερσύγχρονων ψηφιακών δυνατοτήτων και στην αξιοποίηση αποκλειστικού περιεχομένου (π.χ. παιχνίδια online casino της Allwyn). Ταυτόχρονα, η προστασία των παικτών παραμένει στο επίκεντρο, με την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για το Υπεύθυνο Παιχνίδι.

Σημαντικές όμως είναι και οι προοπτικές για τους ανθρώπους του ΟΠAΠ, αφού το rebranding θα επιτρέψει τη στενότερη συνεργασία με στελέχη της Allwyn, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, γνώσης και εμπειριών, καθώς και τη δημιουργία νέων ευκαιριών επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης.

Επιπλέον, σε νέα φάση εξέλιξης μπαίνει και το δίκτυο συνεργατών του ΟΠΑΠ, για το οποίο ανοίγονται νέες ευκαιρίες. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του rebranding, θα υλοποιηθούν σημαντικές επενδύσεις για τoν περαιτέρω εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των καταστημάτων, ώστε να προσφέρουν μια πιο ψηφιοποιημένη και διασκεδαστική εμπειρία στους πελάτες. Οφέλη θα προκύψουν επίσης από διεθνείς καινοτομίες και χορηγικές συνεργασίες της Allwyn (π.χ. χορηγίες στην Formula 1 και την ομάδα της McLaren).