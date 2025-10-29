Ο-Τραμπ-εκτιμάει-πως-δεν-κινδυνεύει-η-εκεχειρία-στη-Γάζα-και-απειλεί-τη-Χαμάς-με-αφανισμό-αν-δεν-συμμορφωθεί

Η συμφωνηθείσα εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς δεν κινδυνεύει με κατάρρευση, παρά τα ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα – τα οποία, σύμφωνα με τις αρχές του παλαιστινιακού θύλακα, στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 30 ανθρώπους –, όπως δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Εν πτήσει από την Ιαπωνία προς τη Νότια Κορέα, ο Τραμπ είπε σε δημοσιογράφους που τον συνοδεύουν στο Air Force One ότι «τίποτα δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο» τη συμφωνηθείσα εκεχειρία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δικαιολόγησε τα ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα, επιρρίπτοντας την ευθύνη στη Χαμάς. «Σκότωσαν έναν ισραηλινό στρατιώτη, επομένως οι Ισραηλινοί αντεπιτέθηκαν» ως όφειλαν, είπε. Παράλληλα, απείλησε τη Χαμάς με αφανισμό «εάν δεν συμμορφωθεί».

Οι επιδρομές στη Γάζα σημειώνονται παρά την ισχύουσα εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Το Ισραήλ έχει κατηγορήσει τη Χαμάς για παραβίαση της συμφωνίας και επιθέσεις εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων, απαντώντας με νέα κύματα αεροπορικών πληγμάτων τα τελευταία 24ωρα.

Οι επιθέσεις άρχισαν λίγη ώρα αφότου το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού ανακοίνωσε ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή στον στρατό για άμεσα «ισχυρά» πλήγματα στη Γάζα. Είχε προηγηθεί η ανακοίνωση του Ισραήλ ότι η Χαμάς άνοιξε πυρ εναντίον ισραηλινών δυνάμεων στη νότια Γάζα, κάτι που η οργάνωση διέψευσε, τονίζοντας ότι παραμένει προσηλωμένη στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Άμεση ήταν η απάντηση της Χαμάς στην ανακοίνωση του Ισραήλ, κάνοντας γνωστό ότι θα καθυστερήσει την επιστροφή μίας σορού, κάτι που είχε προαναγγείλει ότι θα έκανε το βράδυ της ίδιας ημέρας.

Η Χαμάς αρνείται κάθε σχέση με το περιστατικό στη Ράφα

Η Χαμάς πάντως υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με το περιστατικό στη Ράφα, κατά το οποίο ισραηλινοί στρατιώτες δέχθηκαν πυρά, τονίζοντας ότι παραμένει δεσμευμένη στην ισχύουσα συμφωνία εκεχειρίας.

Σε ανακοίνωσή της, η οργάνωση αναφέρει ότι «η εγκληματική επίθεση του στρατού κατοχής σε διάφορες περιοχές της Γάζας συνιστά σοβαρή παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας… Η επίθεση αποτελεί συνέχεια μιας σειράς παραβιάσεων των τελευταίων ημερών» και καλεί τους διαμεσολαβητές να ασκήσουν πίεση στο Ισραήλ για να σταματήσει τις «επικίνδυνες παραβιάσεις».



Υποβαθμίζει το γεγονός ο Τζέι Ντι Βανς

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς προσπάθησε να υποβαθμίσει το περιστατικό, λέγοντας σε δημοσιογράφους ότι η εκεχειρία θα διατηρηθεί.

«Θα υπάρξουν μικρές συγκρούσεις εδώ κι εκεί», είπε, προσθέτοντας: «Γνωρίζουμε ότι η Χαμάς επιτέθηκε σε έναν στρατιώτη του IDF. Αναμένουμε ότι οι Ισραηλινοί θα απαντήσουν».

Κατζ: Η Χαμάς «θα πληρώσει πολλαπλά» για την επίθεση σε στρατεύματα

Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ δήλωσε ότι η Χαμάς θα πληρώσει Χαμάς θα πληρώσει «βαρύ τίμημα» για την επίθεση σε στρατιώτες των IDF. «Η επίθεση σε στρατιώτες των IDF στη Γάζα σήμερα από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς διασχίζει μια κραυγαλέα κόκκινη γραμμή, στην οποία το IDF θα απαντήσει με μεγάλη δύναμη», αναφέρει ο Κατζ σε ανακοίνωσή του.

«Η Χαμάς θα πληρώσει πολλαπλά για την επίθεση στους στρατιώτες και για την παραβίαση της συμφωνίας επιστροφής των σορών ομήρων», προσθέτει.