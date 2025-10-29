Πάουελ-(fed):-Καθόλου-δεδομένη-μία-μείωση-επιτοκίων-τον-Δεκέμβριο

Ο Πάουελ χαρακτήρισε τη σημερινή μείωση ως μια «κίνηση διαχείρισης ρίσκου» με στόχο την προσέγγιση μίας ουδέτερης στάσης στη νομισματική πολιτική, όπως ακριβώς είχε χαρακτηρίσει και την κίνηση του προηγούμενου μήνα.

«Κάθε άλλο παρά δεδομένη» χαρακτήρισε μία νέα μείωση επιτοκίων στην επερχόμενη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου ο επικεφαλής της Fed, Τζερόμ Πάουελ στην καθιερωμένη ομιλία του μετά την απόφαση της κεντρικής τράπεζας να μειώσει για δεύτερη συνεχόμενη φορά τα επιτόκια. Πριν από τη συνεδρίαση, οι αγορές είχαν σχεδόν προεξοφλήσει μία ακόμη περικοπή τον Δεκέμβριο, ωστόσο ο Πάουελ ουσιαστικά έβαλε «φρένο» στις προσδοκίες αυτές κοκκινίζοντας το ταμπλό της Wall Street.

«Στις συζητήσεις της Επιτροπής κατά της συνεδρίαση, υπήρχαν έντονες διαφωνίες σχετικά με το πώς θα πρέπει να προχωρήσουμε τον Δεκέμβριο. Το συμπέρασμα είναι ότι δεν έχουμε πάρει ακόμη απόφαση. Θα εξετάσουμε τα δεδομένα που έχουμε και πως αυτά επηρεάζουν τις προοπτικές και την ισορροπία των κινδύνων», τόνισε.

Επιπλέον, ο Πάουελ δήλωσε ότι μεταξύ των υπευθύνων χάραξης πολιτικής επικρατεί η αίσθηση ότι ίσως η στιγμή για μία παύση προκειμένου να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος των δύο μειώσεων της Fed προτού έρθουν νέες κινήσεις. «Βρισκόμαστε σε ένα σημείο όπου, στην πραγματικότητα, έχουμε μειώσει δύο ακόμη φορές. Υπάρχει μια αυξανόμενη αίσθηση ότι ίσως εδώ είναι που πρέπει τουλάχιστον να περιμένουμε έναν κύκλο».

«Αν και ορισμένα σημαντικά στοιχεία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης έχουν καθυστερήσει λόγω του shutdown, τα στοιχεία του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα που παραμένουν διαθέσιμα υποδηλώνουν ότι οι προοπτικές για την απασχόληση και τον πληθωρισμό δεν έχουν αλλάξει πολύ από τη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου», τόνισε ο Πάουελ.

Όσον αφορά τον πληθωρισμό, ο Πάουελ ανέφερε ότι εάν εξαιρεθούν από την εξίσωση οι δασμοί, η εικόνα της οικονομίας «δεν είναι και τόσο κακή».

«Ο πληθωρισμός, εξαιρουμένων των δασμών, δεν είναι στην πραγματικότητα πολύ μακριά από τον στόχο του 2%», σημείωσε εξηγώντας ότι ο αντίκτυπος των δασμών στον πληθωρισμό είναι βραχυπρόθεσμος.

