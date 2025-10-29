ΠΑΣΟΚ: Στις 3 Νοεμβρίου η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της Κ.Ο.Ε.Σ.

Τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025 στις 12 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί η εναρκτήρια συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου (ΚΟΕΣ) υπό τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκο Ανδρουλάκη.

- sofokleous10.gr

Κυριάκος Πιερρακάκης: «Οι Δήμοι θα λάβουν επιπλέον χρηματοδότηση και το 2026»

Μητσοτάκης: Υλοποιoύμε το πιο φιλόδοξο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων – Δείτε το «νέο Πεντάγωνο»

Γεωργιάδης στην Κωνσταντοπούλου: «Είσαι η πιο κακιά και απαίσια γυναίκα που έχει περάσει από τη Βουλή»

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.