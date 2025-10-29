Πληθωρισμός:-Τι-περιμένουν-οι-Ευρωπαίοι-καταναλωτές-το-επόμενο-διάστημα

Σταθεροποιήθηκαν οι προσδοκίες των καταναλωτών σχετικά με τον πληθωρισμό, την αύξηση του ονομαστικού εισοδήματος καθώς και για την οικονομική ανάπτυξη, ενώ αναμένουν υψηλότερες τιμές κατοικιών και ανεβασμένα επιτόκια στεγαστικών δανείων για το επόμενο έτος.

Αυτά αποκάλυψε η μηνιαία έρευνα της ΕΚΤ ανάμεσα σε 19 χιλ. Ευρωπαίους καταναλωτές για το μήνα Σεπτέμβριο σε 11 χώρες συμπεριλαμβανομένου και της Ελλάδας.

Πληθωρισμός

Σύμφωνα με την έρευνα, το Σεπτέμβριο, ο μέσος όρος του αντιληπτού πληθωρισμού κατά τους προηγούμενους 12 μήνες παρέμεινε αμετάβλητος στο 3,1% για όγδοο συνεχόμενο μήνα, ενώ όσον αφορά τις προσδοκίες τους για τους επόμενους 12 μήνες μειώθηκε στο 2,7%, από 2,8%. Όσον αφορά τις προσδοκίες των καταναλωτών για τον πληθωρισμό των επόμενων τριών ετών, αυτές παρέμειναν επίσης αμετάβλητες στο 2,5%, όπως και αυτές για τα επόμενα πέντε χρόνια (στο 2,2%).

Παρά την σχετική σταθεροποίηση στους μέσους όρους των ποσοστών του αντιληπτού πληθωρισμού, η αβεβαιότητα ανάμεσα στους ευρωπαίους καταναλωτές παραμένει για το πού θα κινηθεί τελικά ο πληθωρισμός τον επόμενο χρόνο καταγράφοντας σημαντική διαφοροποίηση ανάλογα με τα εισοδηματικά στρώματα: οι ερωτηθέντες στα κατώτερα εισοδηματικά στρώματα συνέχισαν να αναφέρουν κατά μέσο όρο ελαφρώς υψηλότερες αντιλήψεις για τον πληθωρισμό και προσδοκίες βραχυπρόθεσμης προοπτικής σε σύγκριση με εκείνους στα υψηλότερα εισοδηματικά στρώματα, μια τάση που παρατηρείται από το 2023.

Εισόδημα – κατανάλωση- εργασία

Διαφοροποιημένες είναι και οι προσδοκίες των ευρωπαίων καταναλωτών όσον αφορά τις εξής τρεις κατηγορίες: εισόδημα, κατανάλωση και εργασία.

Συγκεκριμένα, οι προσδοκίες των καταναλωτών για την αύξηση του ονομαστικού εισοδήματος τους επόμενους 12 μήνες παρέμειναν στο 1,1% τον Σεπτέμβριο. Παράλληλα, η εκτιμώμενη ονομαστική αύξηση των δαπανών κατά τους προηγούμενους 12 μήνες μειώθηκε στο 4,9%, από 5,0% τον Αύγουστο, ενώ για τους επόμενους 12 μήνες η ονομαστική αύξηση των δαπανών αυξήθηκε στο 3,5% τον Σεπτέμβριο, από 3,3% τον Αύγουστο, με τους ερωτηθέντες στα τρία χαμηλότερα εισοδηματικά κλιμάκια να εμφανίζουν ελαφρώς υψηλότερες προσδοκίες για αύξηση των δαπανών σε σύγκριση με εκείνους στα δύο υψηλότερα κλιμάκια.

Από την άλλη, σταθερές παρέμειναν οι προσδοκίες για την οικονομική ανάπτυξη τους επόμενους 12 μήνες στο -1,2% το Σεπτέμβριο, καθώς και για την ανεργία, αφού το ποσοστό της για τους επόμενους 12 μήνες παραμένει στο 10,7%. Όπως και τους προηγούμενους μήνες, σημειώνει η ΕΚΤ, τα νοικοκυριά με χαμηλότερο εισόδημα ανέμεναν το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας για τους επόμενους 12 μήνες (12,7%), ενώ τα νοικοκυριά με υψηλότερο εισόδημα ανέμεναν το χαμηλότερο ποσοστό (9,4%).

Στέγαση και πρόσβαση σε δανεισμό

Οι ευρωπαίοι καταναλωτές αναμένουν πάλι αύξηση των τιμών των κατοικιών καθώς και αυστηρότερα πιστωτικά κριτήρια.

Ειδικότερα, οι Ευρωπαίοι καταναλωτές, ανέμεναν το Σεπτέμβριο ότι η τιμή της κατοικίας τους θα αυξηθεί κατά 3,5% τους επόμενους 12 μήνες, από 3,4% τον Αύγουστο. Σε σύγκριση με τους προηγούμενους μήνες, οι προσδοκίες τους για αυξήσεις στις τιμές των σπιτιών διαμορφώνονται πιο ομοιόμορφες σε όλες τις εισοδηματικές κατηγορίες, 3,5% και 3,4% για το κατώτατο και το ανώτατο εισοδηματικό κλιμάκιο αντίστοιχα.

Όσον αφορά το τι αναμένουν οι καταναλωτές για τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων, το ποσοστό αυξήθηκε οριακά για τους επόμενους 12 μήνες στο 4,6%, από 4,5% τον Αύγουστο. Όπως και τους προηγούμενους μήνες, σημειώνει η ΕΚΤ, τα νοικοκυριά με χαμηλότερο εισόδημα ανέμεναν τα υψηλότερα επιτόκια στεγαστικών δανείων για τους επόμενους 12 μήνες (5,3%), ενώ τα νοικοκυριά με υψηλότερο εισόδημα ανέμεναν τα χαμηλότερα επιτόκια (4,0%).

Τέλος, το ποσοστό των νοικοκυριών που ανέφεραν αυστηρότερη (σε σχέση με εκείνα που ανέφεραν χαλαρότερη) πρόσβαση σε δάνεια κατά τους προηγούμενους 12 μήνες μειώθηκε οριακά, ενώ το καθαρό ποσοστό των νοικοκυριών που αναμένουν αυστηρότερα πιστωτικά κριτήρια για τους επόμενους 12 μήνες αυξήθηκε για τρίτο συνεχόμενο μήνα.