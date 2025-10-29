Ποια-ακίνητα-της-Ασπίς-Πρόνοια-βγαίνουν-«στο-σφυρί»-στις-19-Νοεμβρίου

Ο Ασφαλιστικός Εκκαθαριστής της Ασπίς Σωτήρης Βασιλόπουλος ανακοίνωσε ότι προκηρύσσει Πλειοδοτικό Διαγωνισμό πώλησης των ακινήτων:
1) Γραφεία 6ου ορόφου 1.085 τ.μ. και 17 θέσεις στάθμευσης υπογείου (Λ. Κηφισίας 62, Μαρούσι)
Τιμή Εκκίνησης: € 2.840.500. Εγγύηση: € 568.100.
Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ υπό ασφαλιστική εκκαθάριση.
2) Γραφεία 1ου ορόφου 453,34 τ.μ. και 2ου ορόφου 460,71 τ.μ. (Ελ. Σβορώνου & Καραολή και Δημητρίου 14, Θεσσαλονίκη).
Τιμή Εκκίνησης: € 514.500. Εγγύηση: € 102.900.
Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ υπό ασφαλιστική εκκαθάριση.
3) Γραφεία 1ου ορόφου 105,5 τ.μ. (Αντωνοπούλου 12, Καλαμάτα).
Τιμή Εκκίνησης: € 100.500. Εγγύηση: € 20.100.
Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ υπό ασφαλιστική εκκαθάριση.
4) Γραφεία 5ου ορόφου 88,73 τ.μ. (21ης Ιουνίου 97, Κιλκίς).
Τιμή Εκκίνησης: € 62.000. Εγγύηση: € 12.400.
Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ υπό ασφαλιστική εκκαθάριση.
5) Γραφείο 2ου ορόφου 109,41 τ.μ. (Δρίζη 2, Κοζάνη).
Τιμή Εκκίνησης: € 70.500. Εγγύηση: € 14.100.
Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ υπό ασφαλιστική εκκαθάριση.
6) Γραφεία 1ου ορόφου 153,40 τ.μ. και 6 θέσεις στάθμευσης υπογείου (Εθνικής Αντιστάσεως 121 -πρώην 131-, Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης).
Τιμή Εκκίνησης: € 401.500. Εγγύηση: € 80.300.
Ασπίς Πρόνοια ΑΕΑΖ υπό ασφαλιστική εκκαθάριση.
7) Κατάστημα ισογείου 28,20 τ.μ. (Ηρώδου Αττικού 4, Χαλάνδρι).
Τιμή Εκκίνησης: € 42.000. Εγγύηση: € 8.400.
Ιντραστ Ιδιωτική Ασφάλιση Εμπιστοσύνη ΑΕΓΑ υπό ασφαλιστική εκκαθάριση. (Επαναληπτικός).
8) Γραφεία 2ου ορόφου 253,60 τ.μ. (Αριστοτέλους 4-6, Αθήνα).
Τιμή Εκκίνησης: € 258.500. Εγγύηση: € 51.700.
Ιντραστ Ιδιωτική Ασφάλιση Εμπιστοσύνη ΑΕΓΑ υπό ασφαλιστική εκκαθάριση.
Τα ακίνητα εκποιούνται στη νομική, πολεοδομική και πραγματική κατάσταση που είναι και βρίσκονται.
Τυχόν τακτοποίηση πολεοδομικών παραβάσεων βαρύνει τους αγοραστές.
Ημερομηνία Διαγωνισμού: Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025
Τόπος Διαγωνισμού: Αθήνα, Βασιλίσσης Σοφίας 60
Χρόνος Κατάθεσης Προσφορών: 10.30 – 11.30
Πληροφορίες όρων διαγωνισμού: www.aspispronia.gr
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2114111086, 2114111657, 2114111656
