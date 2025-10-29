Ρεάλ-Μαδρίτης:-Ζητά-αποζημίωση-από-την-uefa-για-την-european-super-league

Αποζημίωση ζητά η Ρεάλ Μαδρίτης από την UEFA, αφού ο ισπανικός σύλλογος ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι το Περιφερειακό Δικαστήριο της Μαδρίτης απέρριψε τις εφέσεις που είχαν καταθέσει η UEFA, η Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (RFEF) και η La Liga σχετικά με την υπόθεση της European Super League.

Αποζημίωση ζητά η Ρεάλ Μαδρίτης από την UEFA, αφού ο ισπανικός σύλλογος ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι το Περιφερειακό Δικαστήριο της Μαδρίτης απέρριψε τις εφέσεις που είχαν καταθέσει η UEFA, η Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (RFEF) και η La Liga σχετικά με την υπόθεση της European Super League.

Ο σύλλογος της Μαδρίτης ήταν ανάμεσα στους δώδεκα ευρωπαϊκούς ποδοσφαιρικούς συλλόγους που είχαν υποστηρίξει τη δημιουργία της διοργάνωσης το 2021, προτού η στήριξη στο αμφιλεγόμενο εγχείρημα καταρρεύσει υπό την πίεση των φιλάθλων και των κυβερνήσεων.

Η UEFA σταμάτησε τη δημιουργία της Super League, αλλά τον Δεκέμβριο του 2023, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι με την ενέργεια αυτή η ποδοσφαιρική ομοσπονδία είχε παραβιάσει το ευρωπαϊκό δίκαιο.

«Η Ρεάλ Μαδρίτης χαιρετίζει την απόφαση του Περιφερειακού Δικαστηρίου της Μαδρίτης να απορρίψει τις εφέσεις που κατέθεσαν η UEFA, η RFEF και η La Liga, επιβεβαιώνοντας ότι η UEFA, όσον αφορά τη Super League, παραβίασε σοβαρά τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ, σύμφωνα με την απόφαση του ΔΕΕ, κάνοντας κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης της», ανέφερε ο σύλλογος σε ανακοίνωσή του.

«Αυτή η απόφαση ανοίγει τον δρόμο ώστε ο σύλλογος να διεκδικήσει σημαντικές αποζημιώσεις» πρόσθεσε.