Σε-δημόσια-διαβούλευση-το-ν/σ-για-την-Ανεξάρτητη-Αρχή-Εποπτείας-της-Αγοράς-και-Προστασίας-του-Καταναλωτή

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025.

Τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο: «Σύσταση και λειτουργία Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, ρυθμίσεις για την Επιτροπή Ανταγωνισμού και λοιπές διατάξεις»

Αφορά τη δημιουργία μιας νέας ανεξάρτητης αρχής για την εποπτεία της αγοράς και την προστασία του καταναλωτή, καθώς και ρυθμίσεις που αφορούν την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Στο πλαίσιο αυτό καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για τη βελτίωση των διατάξεων του ανωτέρω σχεδίου νόμου.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 10:00