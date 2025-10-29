Στην-Αθήνα-για-διαβουλεύσεις-για-το-νέο-Πολυετές-Δημοσιονομικό-Πλαίσιο,-ο-επίτροπος-Προϋπολογισμού

Διήμερη επίσκεψη στην Αθήνα θα πραγματοποιήσει αύριο Πέμπτη και την Παρασκευή, ο Επίτροπος Προϋπολογισμού, Καταπολέμησης της Απάτης και Δημόσιας Διοίκησης, Πιότρ Σεραφίν, για διαβουλεύσεις σχετικά με το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) της περιόδου 2028-2032.

Την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, ο κ. Σεραφίν θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, και θα ακολουθήσει επίσκεψη στην επέκταση του μετρό του Πειραιά μαζί με τον Νίκο Παπαθανάση, αναπληρωτή υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς και τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, αναπληρωτή υπουργό Υποδομών και Μεταφορών και τον Νικόλαο Ταχιάο, υφυπουργό Μεταφορών. «Χάρη σε αυτό το πρώτο μέρος της αποστολής, ο Επίτροπος Σεραφίν θα δει από πρώτο χέρι πώς οι πρωτοβουλίες που υποστηρίζονται από την ΕΕ βελτιώνουν τις ζωές και συμβάλλουν στην περιφερειακή ανάπτυξη σε όλη την Ευρώπη», αναφέρει ανακοίνωση της Επιτροπής. Στη συνέχεια, ο Επίτροπος Σεραφίν θα μεταβεί στη Βουλή των Ελλήνων, όπου θα συναντηθεί με την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωνσταντίνο Χατζηδάκη. Η επίσκεψή του την Πέμπτη θα ολοκληρωθεί στο Μουσείο της Ακρόπολης, η κατασκευή του οποίου συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Την Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου, ο Επίτροπος θα συναντηθεί με τον υπουργό Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, όπου θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με το επόμενο ΠΔΠ.

Η επίσκεψη του κ. Σεραφίν στην Αθήνα, εντάσσεται στο πλαίσιο ενός γύρου επισκέψεων σε όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, προκειμένου να ανταλλάξει απόψεις με τις εθνικές αρχές και τους δικαιούχους χρηματοδότησης της ΕΕ, σχετικά με τις νέες προτάσεις για το μακροπρόθεσμο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.

