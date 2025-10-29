Στον πυρετό της τεχνητής νοημοσύνης οι αγορές – Έβαλαν 500 δισ. στην τσέπη φέτος οι δέκα πλουσιότεροι άνθρωποι στον κόσμο

Ο ενθουσιασμός των επενδυτών γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη έχει οδηγήσει τα χρηματιστήρια σε ιστορικά ρεκόρ, εγείροντας ανησυχίες για το ενδεχόμενο διολίσθησης σε «φούσκα» τύπου dot-com. Όσο όμως οι αγορές βρίσκονται στον πυρετό της τεχνητής νοημοσύνης, οι πλούσιοι επωφελούνται και γίνονται πλουσιότεροι.

Έτσι οι δέκα πλουσιότεροι άνθρωποι στον κόσμο έχουν προσθέσει αθροιστικά το αξιοσημείωτο ποσό 523 δισ. δολαρίων στην περιουσία τους φέτος, σύμφωνα με τον δείκτη δισεκατομμυριούχων του -. Ενδεικτικά, η Mastercard, η Exxon Mobil και το Netflix αξίζουν λιγότερο (κάπου μεταξύ 460 και 520 δισ. δολάρια στο κλείσιμο της Δευτέρας).

Η περιουσία του συνιδρυτή της Oracle, Λάρι Έλισον, σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση μέχρι στιγμής φέτος, με αύξηση του πλούτου του κατά 150 δισ., που πλέον ανέρχεται στα 343 δισ. δολάρια.

Οι συνιδρυτές της Alphabet, Λάρι Πέιτζ και Σεργκέι Μπριν, έχουν αυξήσει έκαστος την περιουσία του κατά 60 δισ. δολάρια από τις αρχές του 2025, ενώ ο διευθύνων σύμβουλος της Meta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, και ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζεν-Σουν Χουάνγκ, έχουν προσθέσει πάνω από 50 δισ. δολάρια στην περιουσία τους σε αυτό το χρονικό διάστημα.

Ο διευθύνων σύμβουλος Dell, Μάικλ Ντελ, ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Microsoft, Στιβ Μπάλμερ και ο διευθύνων σύμβουλος των Tesla και SpaceX,Έλον Μασκ, έχουν κερδίσει έκαστος πάνω από 30 δισ. δολάρια φέτος. Την 10η θέση συμπληρώνουν ο διευθύνων σύμβουλος της LVMH,Μπερνάρ Αρνό, και ο ιδρυτής της Amazon, Τζεφ Μπέζος, έχοντας κερδίσει 19 δισ. δολάρια και 11 δισ. δολάρια, αντίστοιχα, σε λιγότερο από 10 μήνες.

Οι κορυφαία αυτή δεκάδα κέρδισε μόνο την Δευτέρα 45 δισ. δολάρια, καθώς τα ισχυρά κέρδη από τον τεχνολογικό κλάδο και η υποχώρηση των φόβων για εμπορικό πόλεμο οδήγησαν τις μετοχές σε νέα ρεκόρ.

Ο συνολικός τους πλούτος ανέρχεται σε σχεδόν 2,5 τρισ. δολάρια, ή περισσότερο από την Amazon — μια εταιρεία με ετήσιες πωλήσεις άνω των 600 δισ. δολαρίων και περισσότερους από 1,5 εκατομμύριο υπαλλήλους.

Οι δέκτα πλουσιότεροι άνθρωποι έχουν προσθέσει πάνω από μισό τρισ. δολάρια στην περιουσία τους φέτος, που οφείλεται σχεδόν εξ ολοκλήρου χάρη στην αισιοδοξία των επενδυτών για την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία τροφοδοτείται από τις δυναμικές συνεργασίες στον κλάδο, τα τεράστια συμβόλαια που κλείνονται και τις υπερβολικά υψηλές προβλέψεις ανάπτυξης.