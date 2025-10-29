Τουρισμός:-Βρετανοί-πράκτορες-στη-βιώσιμη-Κρήτη-των-4-εποχών

Μέσα από ένα στοχευμένο ταξίδι εξοικείωσης, που συνδυάζει εκπαίδευση, εμπειρία και επαγγελματική δικτύωση, επτά επιλεγμένοι τουριστικοί πράκτορες της Βρετανίας γνώρισαν (20-23 Oκτωβρίου) τις μοναδικές εμπειρίες που μπορεί να προσφέρει η βιώσιμη Κρήτη καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Το ταξίδι υλοποίησε η Υπηρεσία ΕΟΤ Ηνωμένου Βασιλείου και Ιρλανδίας ως Destination Partner της δράσης επικοινωνίας του δημοφιλούς επαγγελματικού περιοδικού TTG – Sustainable Travel Heroes, σε συνεργασία με τον Tour Operator Easy Jet Holidays και με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης.

Στόχος ήταν η προβολή της Κρήτης ως βιώσιμου προορισμού τεσσάρων εποχών, με έμφαση στην τουριστική ζήτηση εκτός αιχμής (shoulder season).

Την ομάδα των τουριστικών πρακτόρων από τα πρακτορεία Travel Councellors, Travel Village Group, Not Just Travel & Escape the Ordinary, συνόδευε η Charlotte Cullinan, δημοσιογράφος του επαγγελματικού περιοδικού TTG Media με σκοπό τη συλλογή υλικού για τη δημοσίευση εκτενούς αρθρογραφίας για την Κρήτη και τις βιώσιμες δράσεις, που θα απευθύνεται σε 18.000 συνδρομητές. Την επίσκεψη συντόνισε και συνόδεψε η αναπληρώτρια προϊσταμένη του Γραφείου ΕΟΤ Ηνωμένου Βασιλείου και Ιρλανδίας Άντζελα Τζίφα.

Οι συμμετέχοντες επαγγελματίες παρακολούθησαν πρόγραμμα επιμόρφωσης στη βιωσιμότητα, αποκτώντας τον τίτλο “Sustainable Ambassador”, ενισχύοντας έτσι τον ρόλο τους ως πρεσβευτές υπεύθυνων και περιβαλλοντικά συνειδητών ταξιδιωτικών πρακτικών.

Παρουσίαση του βιωματικού προγράμματος «Η Μυθολογία του Σύμπαντος: Μια Εμπειρία Αστροπαρατήρησης», υπό την καθοδήγηση τοπικών αστροφυσικών

Οι συμμετέχοντες φιλοξενήθηκαν στο πιστοποιημένο κατάλυμα Cook’s Club Hersonissos, ενώ το πρόγραμμα περιελάβανε σειρά αυθεντικών εμπειριών που ενσωματώνουν τις αρχές της βιωσιμότητας, της πολιτιστικής ταυτότητας και ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας, όπως:

Το βιωματικό πρόγραμμα που εντάσσεται στο πλαίσιο της νέας τάσης του νυχτερινού τουρισμού «Η Μυθολογία του Σύμπαντος: Μια Εμπειρία Αστροπαρατήρησης», υπό την καθοδήγηση τοπικών αστροφυσικών, με στόχο την ανάδειξη της σημασίας του «σκοτεινού ουρανού» και της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

Τη βιωματική εμπειρία «Η Διαδρομή του Χαρουπιού» αφιερωμένη στο «μαύρο χρυσάφι» της Κρήτης, με ξενάγηση στο Μύλο του Χαρουπιού, γευσιγνωσία τοπικών προϊόντων με βάση τα χαρούπια.

Οι δύο αυτές δράσεις εστιάζουν στη σύνδεση της τοπικής κοινότητας με τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και υποστηρίζονται από την Planeterra, ένα διεθνή μη κερδοσκοπικό οργανισμό που στηρίζει τοπικές κοινότητες παγκοσμίως, ενισχύοντας τον βιώσιμο και υπεύθυνο τουρισμό.

Επίσκεψη στη βιολογική φάρμα Agreco Farm της Grecotel, όπου η εμπειρία «Γίνε αγρότης για μία ημέρα» αποτυπώνει τις αρχές της τοπικής παραγωγής, της προστασίας της φύσης και της κυκλικής οικονομίας στο πνεύμα της βιωσιμότητας και του concept farme-à-table.

Ξενάγηση στον Μινωικό Ανακτορικό Κέντρο της Κνωσού, Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO (2025) με έμφαση στη βιώσιμη διαχείριση πολιτιστικών χώρων και την προστασία της κληρονομιάς έναντι των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Επίσκεψη στο Οινοποιείο Titakis, μία τοπική οικογενειακή επιχείρηση τρίτης γενιάς με ισχυρή δέσμευση στη βιωσιμότητα, τις γηγενείς ποικιλίες και την καινοτομία όπου οι συμμετέχοντες γνώρισαν την εμπειρία “Fabrika Wine Experience”, που περιλάμβανε παρουσίαση της παραγωγής κρασιού, αναπαράσταση μινωικού πατητηριού και οινογνωσία.

Το ταξίδι αποτελεί μέρος της στρατηγικής του ΕΟΤ για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και στοχεύει στην ανάδειξη αυθεντικών και εξατομικευμένων εμπειριών με θετικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο, καθώς και στην προβολή της Κρήτης ως πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης που συνδυάζει τον πολιτισμό, τη γαστρονομία και την τοπική επιχειρηματικότητα.

Με τη συμμετοχή των επαγγελματιών της τουριστικής αγοράς του Ηνωμένου Βασιλείου, το πρόγραμμα TTG Sustainable Travel Ambassadors ενισχύει τη χώρα μας ως προορισμό που μετατρέπει τη βιωσιμότητα σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και πολιτιστικό αφήγημα με διεθνή εμβέλεια.