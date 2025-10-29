Το “super duper” chip στο τραπέζι Τραμπ – Σι και νέα εκτόξευση για την Nvidia

Οι μετοχές της Nvidia Corp. συνέχισαν την εντυπωσιακή τους άνοδο, καταγράφοντας νέο ιστορικό ρεκόρ στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Τετάρτης.

Ώθηση έδωσαν οι δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι θα συζητήσει με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ το ζήτημα των υπερυπολογιστών Blackwell.

Πρόκειται για την πιο προηγμένη σειρά επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο.

«Θα μιλήσουμε για τους Blackwells», είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, ενόψει της πολυαναμενόμενης συνάντησής του με τον Σι στο περιθώριο του APEC. Περιέγραψε το chip ως «super duper» και αποκάλυψε ότι ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, παρουσίασε πρόσφατα μια έκδοση του επεξεργαστή μέσα στο Οβάλ Γραφείο.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει ήδη από το καλοκαίρι ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτρέψει στην εταιρεία να εξάγει στην Κίνα μια υποβαθμισμένη έκδοση του Blackwell.

Μια τέτοια εξέλιξη θα αποτελούσε σημαντική παραχώρηση προς το Πεκίνο και ταυτόχρονα ένα τεράστιο επιχειρηματικό «δώρο» για τη Nvidia, η οποία είναι πλέον η μεγαλύτερη εταιρεία παγκοσμίως σε χρηματιστηριακή αξία.

Επενδυτικός πυρετός και προσδοκίες συμφωνίας

Οι δηλώσεις του Τραμπ οδήγησαν τη μετοχή της Nvidia σε νέα άνοδο έως 8,5% κατά τη διαπραγμάτευση στην ασιατική πλατφόρμα Blue Ocean, μετά το ήδη εντυπωσιακό +6,8% που είχε προηγηθεί.

Η αγορά «ποντάρει» πλέον σε μια ευρύτερη συμφωνία ΗΠΑ–Κίνας, που θα περιλαμβάνει και μείωση τελωνειακών δασμών σε προϊόντα όπως η φαιντανύλη, αλλά και μερική χαλάρωση στους περιορισμούς των τεχνολογικών εξαγωγών.

Οι επενδυτές βλέπουν στις δηλώσεις του προέδρου μια πιθανή στροφή στην πολιτική περιορισμών της Ουάσιγκτον, που από το 2022 έχει ουσιαστικά απαγορεύσει τη διάθεση προηγμένων chips τεχνητής νοημοσύνης στην Κίνα.

Από την απαγόρευση στην «άδεια με αντάλλαγμα»

Οι περιορισμοί που επιβλήθηκαν υπό το φόβο ότι οι επεξεργαστές αυτοί θα ενίσχυαν τη στρατιωτική ισχύ του Πεκίνου, έριξαν το μερίδιο αγοράς της Nvidia στην Κίνα από το 95% στο μηδέν, σύμφωνα με τον ίδιο τον Χουάνγκ.

Ο επικεφαλής της εταιρείας έχει κατ’ επανάληψη υποστηρίξει ότι η πολιτική αυτή ενίσχυσε τελικά τους Κινέζους ανταγωνιστές, όπως τη Huawei, που ανέπτυξαν δικά τους chips τεχνητής νοημοσύνης.

Νωρίτερα φέτος, η κυβέρνηση Τραμπ είχε εγκρίνει άδεια εξαγωγής των chips H20, σχεδιασμένων αποκλειστικά για την κινεζική αγορά, με αντάλλαγμα 15% επί των εσόδων υπέρ του αμερικανικού Δημοσίου. Ωστόσο, το Πεκίνο αποθάρρυνε τις κινεζικές εταιρείες από την αγορά αυτών των επεξεργαστών, στο πλαίσιο της στρατηγικής αυτοδυναμίας στον τομέα των ημιαγωγών.

Το στοίχημα της τεχνητής νοημοσύνης

Παρά το «πάγωμα» στις εξαγωγές, οι κινεζικές επιχειρήσεις εξακολουθούν να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το λογισμικό οικοσύστημα της Nvidia, ενώ η πρόσβαση στους ισχυρότερους επεξεργαστές της σειράς Blackwell —τους οποίους χρησιμοποιούν η Meta και η OpenAI— θεωρείται καθοριστικής σημασίας για την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης στην Ασία.

Ο ίδιος ο Χουάνγκ, μιλώντας στην Ουάσιγκτον, σημείωσε:

«Ο πρόεδρος μάς έχει δώσει άδεια να εξάγουμε στην Κίνα, αλλά η Κίνα δεν μας επιτρέπει να το κάνουμε. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν θέλουν την παρουσία της Nvidia αυτή τη στιγμή».

Προς μια νέα ισορροπία;

Η πιθανότητα να τεθεί ξανά στο τραπέζι το ζήτημα των Blackwell chips ενισχύει τα σενάρια για μερική ομαλοποίηση των σχέσεων ΗΠΑ–Κίνας στο πεδίο της τεχνολογίας. Ωστόσο, στο τελευταίο συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας, οι ηγέτες του Πεκίνου επανέλαβαν την επιδίωξή τους για αυτονομία στην παραγωγή ημιαγωγών και ΑΙ.

Ο Τραμπ, πάντως, δεν απέκλεισε να δει τον Χουάνγκ και στην Ασία αυτή την εβδομάδα.

«Ο Τζένσεν, που είναι απίστευτος τύπος, μπορεί να είναι εδώ», είπε χαρακτηριστικά από το βήμα του APEC στη Σεούλ. «Κάποιος μου είπε πως είναι εδώ».

–