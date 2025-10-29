Τραμπ:-Η-Νότια-Κορέα-θα-πληρώσει-350-δισ.-δολάρια-στις-ΗΠΑ-για-μείωση-των-δασμών

«Η στρατιωτική μας συμμαχία είναι ισχυρότερη από ποτέ και, με βάση αυτό, τους έδωσα την έγκρισή μου να κατασκευάσουν ένα πυρηνικό υποβρύχιο», ανακοίνωσε.

Το ποσό των 350 δισ. δολαρίων συμφώνησε να πληρώσει η Νότια Κορέα προς τις ΗΠΑ για την μείωση των δασμών που της έχουν επιβληθεί, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι «επιπλέον, συμφώνησαν να αγοράσουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο από εμάς σε τεράστιες ποσότητες και σε μεγάλες επενδύσεις στη χώρα μας από πλούσιες εταιρείες και επιχειρηματίες που θα ξεπεράσουν τα 600 δισ. δολάρια».

«Η στρατιωτική μας συμμαχία είναι ισχυρότερη από ποτέ και, με βάση αυτό, τους έδωσα την έγκρισή μου να κατασκευάσουν ένα πυρηνικό υποβρύχιο, αντί για τα παλιομοδίτικα και πολύ λιγότερο ευέλικτα υποβρύχια με κινητήρα ντίζελ που διαθέτουν σήμερα. Ένα υπέροχο ταξίδι, με έναν υπέροχο πρωθυπουργό!», καταλήγει η ανάρτηση.

