Υφυπουργός-Παιδείας:-Ανοίγουμε-νέα-σελίδα-για-την-Επαγγελματική-Εκπαίδευση-στην-Ελλάδα

Σε βασικό άξονα της εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής αναδεικνύει το υπουργείο Παιδείας την Επαγγελματική Εκπαίδευση, την Κατάρτιση και τη Δια Βίου Μάθηση

Στο πλαίσιο αυτό κατατέθηκε στην υπουργό Παιδείας το «Στρατηγικό Σχεδίο Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. 2025-2027» που βασίζεται σε πρόσφατες μεταρρυθμίσεις, ερευνητικά δεδομένα και στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας, με στόχο ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο που αποτρέπει αποκλεισμούς, ενισχύει τη διασύνδεση με την απασχόληση και καθιστά την Ε.Ε.Κ. και τη Δ.Β.Μ. συνειδητή, ισότιμη εκπαιδευτική επιλογή.

Μία από τις σημαντικότερες τομές είναι η ίδρυση των Ακαδημιών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ακαδημίες Ε.Κ.) που δημιουργούνται με σύμπραξη του υπουργείου Παιδείας με οικονομικούς φορείς, προσφέροντας δωρεάν φοίτηση και πιστοποίηση σε ειδικότητες προσαρμοσμένες στις πραγματικές ανάγκες κάθε περιφέρειας.

Το σχέδιο προβλέπει ότι οι οικονομικοί φορείς θα συμβάλλουν με υποδομές, εξοπλισμό, θέσεις μαθητείας δεσμευόμενοι παράλληλα να απορροφούν τουλάχιστον το 40% των αποφοίτων.

«Στόχος είναι η πρώτη τέτοια Ακαδημία να λειτουργήσει άμεσα, τον Φεβρουάριο του 2026, στην Τρίπολη, δίνοντας ώθηση στην τοπική ανάπτυξη και απασχόληση» αναφέρει ο υφυπουργός Παιδείας, Κωνσταντίνος Βλάσης.

Όπως εξηγεί, προτεραιότητα για το υπουργείο Παιδείας αποτελεί και η ενίσχυση των Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.). «Με νέο κανονισμό λειτουργίας, επικαιροποιημένα προγράμματα σπουδών, επαναλειτουργία της Σ.Α.Ε.Κ. Θήρας και ίδρυση νέας στο Πέραμα, ενισχύουμε την ποιότητα και τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας. Η Σ.Α.Ε.Κ. Περάματος, ειδικά, συνδέει απευθείας τους αποφοίτους της με τη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη της περιοχής, προάγοντας μία βιώσιμη σχέση εκπαίδευσης και παραγωγής» προσθέτει ο κ. Βλάσης.

Σημαντική παρέμβαση αποτελεί και η αναβάθμιση των Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.). Μεταξύ αυτών, η νέα Ε.Σ.Κ. Ελαιώνα και η λειτουργία της Ε.Σ.Κ. Αρτοποιίας και Ζαχαροπλαστικής, στο σωφρονιστικό κατάστημα των φυλακών Κορυδαλλού. Η φοίτηση οδηγεί σε πιστοποίηση και δίνει στους κρατουμένους ουσιαστικά εφόδια για την κοινωνική και εργασιακή τους επανένταξη — μία πρωτοβουλία με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα.

Η ανανέωση του τοπίου της Ε.Ε.Κ. επιβεβαιώνεται και από την επιτυχία του θεσμού Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας με τον υφυπουργό Παιδείας να σημειώνει ότι «φέτος προσφέρονται 14.116 διαθέσιμες θέσεις μαθητείας (+27% από πέρυσι). Ο ιδιωτικός, μάλιστα, τομέας καλύπτει το 72% αυτών των θέσεων (+40% σε σχέση με πέρυσι). Τα στοιχεία αποδεικνύουν ότι η συνεργασία εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας γίνεται πράξη».

«Στο επίκεντρο του στρατηγικού μας σχεδίου βρίσκονται και τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.). Προχωρήσαμε στην έγκαιρη στελέχωση και έναρξη μαθημάτων, όταν όλα τα προηγούμενα χρόνια χανόταν σχεδόν ένα ολόκληρο εκπαιδευτικό 3μηνο. Προχωρήσαμε, επίσης, στην ίδρυση έξι νέων Σ.Δ.Ε., στην επικαιροποίηση του κανονισμού λειτουργίας, στη δημιουργία τμημάτων προετοιμασίας και στη σύσταση επιτροπής παρακολούθησης του συνολικού έργου τους» συμπληρώνει ο κ. Βλάσης.

Στο πλαίσιο αυτό υπήρξε και υπογραφή μνημονίου συνεργασίας του υπουργείου Παιδείας με το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο που, κατά τον κ. Βλάση, «σηματοδοτεί τη μεταφορά τεχνογνωσίας, την ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων και την ενίσχυση ψηφιακών και πράσινων δεξιοτήτων, φέρνοντας τη χώρα μας πιο κοντά στα ευρωπαϊκά πρότυπα».

«Η Ε.Ε.Κ. και η Δ.Β.Μ. δεν είναι πια δεύτερη επιλογή, αλλά μια ισότιμη, σύγχρονη και αξιοπρεπής διαδρομή μάθησης και επαγγελματικής εξέλιξης. Αυτή η στροφή, που φέρει ξεκάθαρα τη σφραγίδα του Κυριάκου Μητσοτάκη και όλων μας στο Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., αποτυπώνει την πίστη μας σε μια Ελλάδα που σέβεται τον μόχθο, επενδύει στις δεξιότητες και δημιουργεί προοπτικές για όλους.

Ως Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, θα συνεχίσω να εργάζομαι με αποφασιστικότητα, γιατί η Ελλάδα της Ε.Ε.Κ. είναι η Ελλάδα που δεν αφήνει κανέναν πίσω∙ που παρέχει ευκαιρίες, δεξιότητες και μέλλον. Αυτό είναι το στοίχημά μας — και το κερδίζουμε μαζί» καταλήγει ο Κωνσταντίνος Βλάσης.