Φάις-Συμμετοχών:-Ανακαλείται-η-συγχώνευση-τεσσάρων-θυγατρικών

Η Φάις Συμμετοχών Α.Ε. με διακριτικό τίτλο “Fais Group” ανακοινώνει, σε συνέχεια της από 01/07/2025 ανακοίνωσης της περί έναρξης της διαδικασίας συγχώνευσης με απορρόφηση από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «SPORTSWIND ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «L.S. ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΚΑΜΑΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ », της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «THE DENIM CO. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Α.Μ. GENCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», την ανάκληση της συγχώνευσης.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις του σχεδίου θα επανεξεταστούν.