AI Giga Factory στη Δυτική Μακεδονία: Στρατηγική επένδυση και πρόκληση για την Ελλάδα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δρομολογεί τη δημιουργία τεσσάρων έως πέντε «AI Gigafactories» – δηλαδή γιγαντιαίων υποδομών δεδομένων και υπολογιστικών κέντρων ειδικά σχεδιασμένων για εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ). Πρόκειται ουσιαστικά για υπερσύγχρονα κέντρα εκπαίδευσης AI μοντέλων με τεράστια υπολογιστική ισχύ (περίπου 100.000 εξειδικευμένους επεξεργαστές) που θα μπορούν να «εκπαιδεύουν» προηγμένα μοντέλα μηχανικής μάθησης, όπως είναι τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (Large Language Models) πίσω από chatbot τύπου ChatGPT. Αυτές οι υποδομές θεωρούνται κρίσιμες για την ψηφιακή κυριαρχία της Ευρώπης, διότι σήμερα η ΕΕ υστερεί έναντι των ΗΠΑ και της Κίνας σε υπολογιστικές δυνατότητες AI – οι αμερικανικοί και κινεζικοί τεχνολογικοί κολοσσοί (Microsoft, Google, Amazon, Meta, Baidu κ.ά.) έχουν ήδη επενδύσει δισεκατομμύρια σε ανάλογα κέντρα δεδομένων για ΤΝ. Με τα AI gigafactories, η Ευρώπη φιλοδοξεί να αποκτήσει δικές της κρίσιμες υποδομές ΤΝ, μειώνοντας την εξάρτηση από τρίτες χώρες και διασφαλίζοντας ότι οι Ευρωπαίοι ερευνητές και εταιρείες θα έχουν πρόσβαση σε εγχώρια ισχυρά υπολογιστικά συστήματα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ανακοινώσει ένα επενδυτικό σχέδιο περίπου 20 δισ. ευρώ για τα AI Gigafactories, εκ των οποίων το μεγαλύτερο μέρος θα προέλθει από ιδιωτικά κεφάλαια (~65%) και το υπόλοιπο από κοινοτική και κρατική συμμετοχή. Τα Gigafactories εντάσσονται στο ευρύτερο πλάνο επένδυσης 200 δισ. ευρώ στην τεχνητή νοημοσύνη, ώστε η ΕΕ να επιταχύνει και να καλύψει το χαμένο έδαφος. Στρατηγικά, αποτελούν εμβληματικές υποδομές: θα ενισχύσουν την ευρωπαϊκή ικανότητα ανάπτυξης και εκπαίδευσης προηγμένων αλγορίθμων AI, θα προωθήσουν την καινοτομία και θα θωρακίσουν την τεχνολογική αυτονομία της Ευρώπηςmintour.gov.gr. Εντός της ΕΕ υπάρχει ήδη ισχυρό ενδιαφέρον – στην πρώτη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατατέθηκαν 76 προτάσεις από 16 χώρες, αριθμός πολλαπλάσιος των διαθέσιμων θέσεων. Αυτό υπογραμμίζει τόσο τη στρατηγική σημασία των έργων όσο και τον ανταγωνισμό για την εξασφάλισή τους.

Η ελληνική πρόταση: ποιοι τη στηρίζουν και πού θα γίνει

Η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά μία από αυτές τις πανευρωπαϊκές υποδομές, με πρόταση για εγκατάσταση AI Gigafactory στη Δυτική Μακεδονία. Επικεφαλής του εγχειρήματος είναι η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού ΔΕΗ (PPC), σε στενή συνεργασία με την κυβέρνηση. Η ελληνική πρόταση αφορά τη δημιουργία ενός γιγαντιαίου κέντρου δεδομένων βελτιστοποιημένου για ΤΝ, το οποίο θα αποτελέσει μία από τις κορυφαίες ευρωπαϊκές ψηφιακές υποδομές. Ήδη η ΔΕΗ έχει καταθέσει αρχική πρόταση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το έργο αυτό, συμμετέχοντας στη διαδικασία επιλογής που συντονίζει η Κομισιόν.

Στις 24 Οκτωβρίου 2025 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα επίσημη παρουσίαση της ελληνικής πρότασης, γεγονός που σηματοδοτεί την πολιτική βαρύτητα που της αποδίδεται. Την εκδήλωση οργάνωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, με τη συμμετοχή του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ΤΝ Δημήτρη Παπαστεργίου, της Υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη, του Υπουργού Ανάπτυξης Κώστα Σκρέκα (σ.σ. ενδεχομένως είχε τότε τη θέση) καθώς και πλήθους εκπροσώπων από τον επιχειρηματικό κόσμο. Η παρουσία υψηλόβαθμων κυβερνητικών στελεχών δείχνει ότι το εγχείρημα απολαμβάνει διακομματική στήριξη και θεωρείται εθνική προτεραιότητα. Στόχος της εκδήλωσης ήταν, μεταξύ άλλων, να ενημερωθεί και να κινητοποιηθεί η αγορά – δηλαδή ελληνικές επιχειρήσεις σε κλάδους όπως η ναυτιλία, η φαρμακοβιομηχανία, ο τουρισμός, οι τράπεζες και οι υποδομές – ώστε να αποτυπωθούν οι ανάγκες τους σε υπολογιστικές υπηρεσίες ΤΝ και να στηριχθεί ενεργά το πρότζεκτ.

Το σχέδιο προβλέπει την υλοποίηση του AI Gigafactory στις πρώην λιγνιτικές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας (π.χ. Πτολεμαΐδα, Κοζάνη), σε γαίες που ανήκουν στη ΔΕΗ και σταδιακά αποδεσμεύονται από την προηγούμενη χρήση τους ως ορυχεία. Η επιλογή της Δυτικής Μακεδονίας δεν είναι τυχαία: η περιοχή διαθέτει ισχυρές υφιστάμενες ενεργειακές υποδομές, όπως δίκτυο υψηλής τάσης, βρίσκεται κοντά σε μεγάλα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και έχει πρόσβαση σε πανεπιστημιακά και ερευνητικά κέντρα που μπορούν να στηρίξουν το εγχείρημα. Η κυβέρνηση εντάσσει το έργο στη Εθνική Στρατηγική για την Τεχνητή Νοημοσύνη, θέλοντας να αναδείξει τη Δυτική Μακεδονία σε κόμβο ψηφιακών υποδομών και καινοτομίας πρώτης γραμμής. Δεν είναι τυχαίο ότι το έργο περιγράφεται ως «εμβληματική επένδυση» που θα καταστήσει την Ελλάδα πρωταγωνιστή στην ευρωπαϊκή ψηφιακή οικονομία.

Οφέλη για την ελληνική οικονομία: επενδύσεις, υποδομές, cloud και θέσεις εργασίας

Η υλοποίηση ενός AI Gigafactory στην Ελλάδα θα έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη σε οικονομία και τεχνολογία. Πρώτον, συνεπάγεται μια τεράστια άμεση επένδυση ύψους 3-5 δισ. ευρώ για την κατασκευή και τον εξοπλισμό του κέντρου. Ένα μεγάλο μέρος αυτών των κεφαλαίων θα προέλθει από τον ιδιωτικό τομέα (τεχνολογικές εταιρείες, παρόχους cloud, επενδυτικά σχήματα), ενώ θα αξιοποιηθούν και ευρωπαϊκοί πόροι καθώς και εθνική χρηματοδότηση. Για μια περιφέρεια όπως η Δυτική Μακεδονία, που παραδοσιακά εξαρτιόταν από τη μονοκαλλιέργεια της λιγνιτικής ενέργειας, η εισροή τέτοιων επενδυτικών ποσών αποτελεί οικονομική ανάσα και ευκαιρία για ριζική ανάπτυξη νέων κλάδων. Επιπλέον, η δημιουργία του gigafactory θα απαιτήσει και συναφείς υποδομές: αναβαθμίσεις στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, ενίσχυση των τηλεπικοινωνιακών δικτύων (οπτικές ίνες υψηλής χωρητικότητας για τη διασύνδεση του κέντρου με τον υπόλοιπο κόσμο), καθώς και βελτίωση τοπικών εγκαταστάσεων (π.χ. οδικά δίκτυα, εγκαταστάσεις ψύξης, ασφάλεια κ.λπ.). Όλες αυτές οι επενδύσεις σε υποδομές θα έχουν δευτερογενή θετική επίδραση στην τοπική οικονομία και στον κατασκευαστικό κλάδο.

Παράλληλα, η λειτουργία μιας τόσο μεγάλης μονάδας θα καταστήσει την Ελλάδα παίκτη στην ευρωπαϊκή αγορά cloud και υπολογιστικών υπηρεσιών. Σήμερα, η εγχώρια αγορά cloud υπηρεσιών βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης, με μεγάλους διεθνείς παρόχους (Microsoft, Google, Amazon) να επενδύουν σε data centers στη χώρα. Ήδη η Microsoft υλοποιεί hub δεδομένων στην Αττική και άλλες εταιρείες σχεδιάζουν περιφερειακά κέντρα. Ένα AI Gigafactory στη Δυτική Μακεδονία θα συμπληρώσει αυτό το οικοσύστημα προσφέροντας υπερ-υπολογιστική ισχύ για εξειδικευμένες ανάγκες ΤΝ – κάτι που δεν υπάρχει έως τώρα στη ΝΑ Ευρώπη. Ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις AI, ερευνητικά ιδρύματα αλλά και δημόσιοι φορείς θα μπορούν να αξιοποιούν εγχώρια υποδομή για μεγάλης κλίμακας έργα τεχνητής νοημοσύνης, αντί να καταφεύγουν αποκλειστικά σε υπηρεσίες εκτός Ελλάδος. Αυτό ενισχύει την τεχνολογική αυτονομία της χώρας και κρατάει την προστιθέμενη αξία εντός συνόρων. Επίσης, η συνεργασία με ευρωπαϊκούς κόμβους ΤΝ (π.χ. άλλα gigafactories ή πανευρωπαϊκά δίκτυα υπερυπολογιστών) θα τοποθετήσει την Ελλάδα στον χάρτη της ψηφιακής Ευρώπης, αυξάνοντας το κύρος της ως επενδυτικού προορισμού τεχνολογίας.

Σημαντικό είναι και το όφελος στην απασχόληση και το ανθρώπινο κεφάλαιο. Ένα AI Gigafactory θα απαιτήσει εξειδικευμένο προσωπικό: μηχανικούς πληροφορικής, ειδικούς σε data centers, επιστήμονες δεδομένων, ειδικούς ασφάλειας δικτύων, τεχνικούς συντήρησης υπερυπολογιστών, κ.ο.κ. Θα δημιουργηθούν εκατοντάδες νέες θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης στη Δυτική Μακεδονία, μια περιοχή που αντιμετωπίζει αυξημένη ανεργία λόγω της συρρίκνωσης της λιγνιτικής δραστηριότητας. Επιπλέον, έμμεσα θα τονωθεί η επιχειρηματικότητα: γύρω από το gigafactory μπορεί να αναπτυχθεί ένα οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων (startups) και ερευνητικών προγραμμάτων που θα αξιοποιούν τις δυνατότητές του. Πανεπιστήμια όπως το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας θα μπορούν να συνεργαστούν στενά, δημιουργώντας εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη και το Cloud Computing, κρατώντας τα νέα ταλέντα στην περιοχή. Σε εθνικό επίπεδο, η επένδυση συνάδει με τον στόχο για μετασχηματισμό του παραγωγικού μοντέλου της Ελλάδας: πέρασμα σε μια οικονομία που δεν βασίζεται μόνο στον τουρισμό ή την ενέργεια, αλλά και στην καινοτομία και τις ψηφιακές υπηρεσίες.

Ενεργειακές απαιτήσεις: σύνδεση με την απολιγνιτοποίηση και τον ρόλο της ΔΕΗ

Ένα AI Gigafactory είναι εξαιρετικά ενεργοβόρο – η κατανάλωση ρεύματος ενός τέτοιου data center μπορεί να φτάσει εκατοντάδες μεγαβάτ, ανάλογη με μιας μεσαίας πόλης. Η επιλογή της Δυτικής Μακεδονίας ως έδρας του έργου αλληλοσυνδέεται άρρηκτα με την ενεργειακή μετάβαση της περιοχής. Η απολιγνιτοποίηση (δηλαδή η παύση λειτουργίας των λιγνιτικών μονάδων παραγωγής ρεύματος) έχει θέσει ως στόχο το οριστικό κλείσιμο όλων των λιγνιτικών σταθμών της ΔΕΗ έως το 2028 (με ορισμένους, όπως η Πτολεμαΐδα-5, να μετατρέπονται ενδιάμεσα σε μονάδες φυσικού αερίου μέχρι να επικρατήσουν οι ΑΠΕ). Η Δυτική Μακεδονία, που επί δεκαετίες ήταν «η καρδιά του λιγνίτη», τώρα φιλοδοξεί να γίνει πρότυπη πράσινη περιφέρεια. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΔΕΗ υλοποιεί ήδη τεράστια έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στην περιοχή: φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος 2,13 GW και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας 300 MW, με επενδύσεις άνω του 1,2 δισ. ευρώ. Παράλληλα, σχεδιάζει δύο μονάδες αντλησιοταμίευσης (υδροηλεκτρικής αποθήκευσης) 560 MW στα πρώην ορυχεία της Καρδιάς, προϋπολογισμού ~740 εκατ. ευρώ.

Η εγκατάσταση του AI Gigafactory θα έρθει να συμπληρώσει τη μετάβαση αυτή, αξιοποιώντας στο έπακρο τις νέες ενεργειακές υποδομές. Το κέντρο δεδομένων θα μπορεί να τροφοδοτείται από καθαρή ενέργεια (ηλιακή, υδροηλεκτρική, αποθηκευμένη) καθιστώντας το ένα πράσινο data center χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος. Ήδη στα σχέδια προβλέπεται ότι το data center θα χρησιμοποιεί συνδυασμό φυσικού αερίου (ως μεταβατικό καύσιμο) και ηλιακής ενέργειας, με συστήματα μπαταριών (BESS) και αντλησιοταμίευσης για την ευστάθεια του εφοδιασμού. Έτσι, η υπερβολική ζήτηση ηλεκτρικής ισχύος από τους υπερυπολογιστές θα μπορεί να καλυφθεί χωρίς να επιβαρύνει το εθνικό δίκτυο με «βρώμικη» ενέργεια ή εισαγωγές ρεύματος, αλλά αντίθετα αξιοποιώντας την πλεονάζουσα πράσινη παραγωγή της περιοχής.

Για τη ΔΕΗ, το AI Gigafactory εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική μετασχηματισμού της από μια εταιρεία παραδοσιακής ηλεκτροπαραγωγής σε ένα ολοκληρωμένο ενεργειακό και τεχνολογικό όμιλο. Η ΔΕΗ όχι μόνο ηγείται της πρότασης ως επενδυτής, αλλά έχει εκπονήσει σχέδιο και για αυτοτελή ανάπτυξη data centers στη Δυτική Μακεδονία ακόμη και αν η ευρωπαϊκή πρόταση δεν προκριθεί. Ήδη από το 2025, η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε αναζήτηση στρατηγικών συνεργατών από τον χώρο των “hyperscalers” – δηλαδή των διεθνών κολοσσών cloud που διαχειρίζονται τεράστια data centers – ώστε να από κοινού να επενδύσουν σε κέντρα δεδομένων στις πρώην λιγνιτικές περιοχές. Η σύμπραξη με έναν έμπειρο τεχνολογικό εταίρο (π.χ. εταιρείες όπως Microsoft, Google ή άλλους ευρωπαϊκούς παρόχους) θα εξασφαλίσει τεχνογνωσία και πελατεία για το κέντρο. Επομένως, το έργο ενσαρκώνει και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ΔΕΗ: από παραγωγός ρεύματος γίνεται επίσης πάροχος ψηφιακών υποδομών, αξιοποιώντας τα μέσα παραγωγής (γη, ρεύμα) που διαθέτει για να επεκταθεί σε μια νέα αγορά.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η συνέργεια ενέργειας–τεχνολογίας έχει και ευρωπαϊκή διάσταση χρηματοδότησης. Η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας λαμβάνει ήδη πόρους από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης της ΕΕ για την απολιγνιτοποίηση, που μπορούν να υποστηρίξουν συμπληρωματικά έργα υποδομής γύρω από το data center (π.χ. ενίσχυση δικτύων, κατάρτιση προσωπικού). Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υπογράψει Μνημόνιο με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF) για την ανάπτυξη των AI Gigafactories, κάτι που σημαίνει ότι έργα σαν το ελληνικό μπορούν να τύχουν ευνοϊκής χρηματοδότησης ή εγγυήσεων από ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Το AI Gigafactory, επομένως, κουμπώνει ιδανικά με το όραμα μεταλιγνιτικής ανάπτυξης: μετατρέπει τα εδάφη των ορυχείων σε κόμβους καθαρής ενέργειας και ψηφιακής τεχνολογίας, σηματοδοτώντας τη μετάβαση της περιοχής σε μια νέα εποχή «πράσινης» και ψηφιακής ανάπτυξης.

Προκλήσεις και ανταγωνισμός: τι πρέπει να ξεπεραστεί

Παρά τις προοπτικές, το εγχείρημα συνοδεύεται από σημαντικές προκλήσεις. Πρώτον, ο ανταγωνισμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι σκληρός. Δεκάδες χώρες και κοινοπραξίες έχουν θέσει υποψηφιότητα για να φιλοξενήσουν τα AI Gigafactories – συνολικά 76 προτάσεις έχουν κατατεθεί, γεγονός που σημαίνει ότι πολλές θα μείνουν εκτός. Ήδη γίνονται ζυμώσεις για συγχωνεύσεις προτάσεων: π.χ. η Πολωνία εξετάζει κοινό σχήμα με τις βαλτικές χώρες, ώστε να ενισχύσουν τις πιθανότητές τους. Η ίδια η Πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έχει αφήσει να εννοηθεί ότι ίσως δοθεί προτεραιότητα σε χώρες που ήδη διαθέτουν υπερυπολογιστικές υποδομές (HPC). Αυτό θα ευνοούσε π.χ. τη Φινλανδία, όπου ο υπερυπολογιστής LUMI (ένας εκ των κορυφαίων στην Ευρώπη) αποτελεί βάση για πρόταση Gigafactory υπό την ηγεσία της Nokia. Η Ελλάδα, αντιθέτως, δεν έχει φιλοξενήσει μέχρι σήμερα μεγάλης κλίμακας ευρωπαϊκό υπερυπολογιστή – το εθνικό κέντρο HPC (ΑRIS) είναι μικρότερης εμβέλειας. Συνεπώς, η ελληνική πρόταση πρέπει να πείσει ότι, παρά το ότι μπαίνει τώρα στον χάρτη των HPC, διαθέτει τα πλεονεκτήματα για να υποστηρίξει μια πανευρωπαϊκή υποδομή.

Δεύτερη πρόκληση είναι η ικανότητα απορρόφησης και βιωσιμότητα ενός τέτοιου έργου. Κύκλοι της ευρωπαϊκής βιομηχανίας ψηφιακής τεχνολογίας έχουν εκφράσει ανοιχτά αμφιβολίες για το business case των AI Gigafactories συνολικά. Αναρωτιούνται αν υπάρχει επαρκής ζήτηση για τόσο μεγάλες εγκαταστάσεις: Ποιες εταιρείες θα αξιοποιούν αυτή την τεράστια ισχύ, και θα είναι οικονομικά βιώσιμη η λειτουργία τους; Όπως σημειώνει ο πρόεδρος του Γερμανικού Συνδέσμου AI, δεν διαφαίνεται κάποια ευρωπαϊκή εταιρεία που να είναι διατεθειμένη (ή οικονομικά ικανή) να δαπανήσει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για να εκπαιδεύσει από μόνη της ένα LLM σε τέτοια κλίμακα. Πολλές επιχειρήσεις συμμετέχουν στις κοινοπραξίες των Gigafactories περισσότερο για πολιτικούς λόγους – για να μην υστερήσουν σε σχέση με άλλες χώρες – παρά επειδή βλέπουν άμεσο κέρδος. Αυτό σημαίνει ότι αν τελικά υλοποιηθεί η ελληνική μονάδα, θα πρέπει να εξασφαλίσει συνεχή ροή έργων και πελατών: είτε μέσα από ευρωπαϊκά προγράμματα (π.χ. έρευνα, πανεπιστήμια, δίκτυα όπως το EuroHPC) είτε προσελκύοντας ιδιωτικές εταιρείες που θα νοικιάζουν χρόνο υπερυπολογιστή. Η βιωσιμότητα λοιπόν συνδέεται με τη δημιουργία μιας αγοράς υπηρεσιών AI γύρω από το gigafactory. Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται ήδη η ΔΕΗ με τις συναντήσεις με την αγορά, ώστε να ποσοτικοποιήσει τις ανάγκες που θα μπορούσαν να καλυφθούν από την υποδομή.

Τρίτον, υπάρχουν εγχώριες τεχνικές και θεσμικές προκλήσεις. Η Ελλάδα καλείται να αποδείξει ότι μπορεί να υλοποιήσει έγκαιρα ένα τόσο σύνθετο έργο, χωρίς καθυστερήσεις από γραφειοκρατία ή αδυναμίες στον προγραμματισμό. Χρειάζονται ταχείες διαδικασίες αδειοδότησης, χωροθέτησης και κατασκευής – κάτι στο οποίο η χώρα μας ιστορικά είχε αδυναμίες, αλλά τελευταία βελτιώνεται για στρατηγικές επενδύσεις. Επιπλέον, πρέπει να αναπτυχθεί το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό: σήμερα, οι ειδικοί στους υπερυπολογιστές και την cloud αρχιτεκτονική είναι περιορισμένοι, άρα θα χρειαστούν εκπαιδεύσεις ή προσέλκυση ταλέντων από το εξωτερικό. Το ίδιο ισχύει και για τη συνδεσιμότητα: το data center θα πρέπει να διασυνδεθεί με ταχύτατες γραμμές οπτικών ινών προς τα ευρωπαϊκά δίκτυα και κόμβους internet. Ήδη πάντως, έργα όπως η υποθαλάσσια ζεύξη Ελλάδας-Ιταλίας με οπτική ίνα ή οι αναβαθμίσεις των εγχώριων Internet Exchange δείχνουν ότι η χώρα βελτιώνει την ψηφιακή διασυνδεσιμότητά της. Ενδεχομένως να απαιτηθούν και θεσμικές προσαρμογές, π.χ. ένα ειδικό πλαίσιο λειτουργίας για το gigafactory, συνεργασία με την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για την ηλεκτροδότηση με ειδικά τιμολόγια, κ.ά. Τέλος, προκλήσεις μπορεί να προκύψουν και σε επίπεδο κοινής γνώμης: το έργο πρέπει να κερδίσει την τοπική κοινωνία, πείθοντας για τα οφέλη του και αντιμετωπίζοντας τυχόν ανησυχίες (π.χ. για την κατανάλωση νερού ή τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο). Η μέχρι τώρα ανταπόκριση των τοπικών φορέων είναι θετική, καθώς βλέπουν το gigafactory ως λύση στην μεταλιγνιτική εποχή, όμως η συνέχιση της διαβούλευσης θα είναι κρίσιμη.

Επόμενα βήματα: η απόφαση της Κομισιόν και οι προοπτικές υλοποίησης

Η διαδικασία υλοποίησης βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο. Μέσα στο τέταρτο τρίμηνο του 2025 αναμένεται η επίσημη πρόσκληση υποβολής δεσμευτικών προτάσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μόλις ολοκληρωθεί το νομικό πλαίσιο που θα διέπει τα Gigafactories. Η Ελλάδα, μέσω της ΔΕΗ και των συνεργατών της, θα καταθέσει την τελική ολοκληρωμένη πρόταση της μέχρι το τέλος του 2025. Στη συνέχεια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αξιολογήσει όλες τις υποψηφιότητες με βάση συγκεκριμένα κριτήρια (τεχνική αρτιότητα, συγχρηματοδότηση, γεωγραφική ισορροπία, ωριμότητα υλοποίησης κ.α.) και θα λάβει απόφαση για τους 4-5 τελικούς νικητές. Η απόφαση αυτή τοποθετείται χρονικά πιθανώς μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026, δεδομένου ότι στόχος είναι οι κατασκευές να ξεκινήσουν όσο το δυνατόν συντομότερα, ίσως και εντός του 2026.

Η ελληνική πλευρά, μέχρι την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, θα συνεχίσει να ενισχύει τον φάκελο της υποψηφιότητας. Αυτό περιλαμβάνει τη σύναψη μνημονίων συνεργασίας με πιθανούς ιδιώτες επενδυτές, την περαιτέρω τεκμηρίωση των πλεονεκτημάτων της Δ. Μακεδονίας, και την ενεργό διπλωματία εντός ΕΕ ώστε να συγκεντρώσει πολιτική υποστήριξη. Ήδη, το γεγονός ότι η πρόταση παρουσιάστηκε από έναν Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και αρκετούς υπουργούς δείχνει ότι υπάρχει συντονισμένη κυβερνητική βούληση. Αναμένεται ότι και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός θα προωθήσει το θέμα σε επαφές του με αξιωματούχους της ΕΕ, προβάλλοντας το ως project που συνδυάζει την ψηφιακή στρατηγική της Ευρώπης με την πράσινη μετάβαση σε μια λιγνιτική περιφέρεια – στοιχείο που ευθυγραμμίζεται με βασικές πολιτικές της ΕΕ.

Πόσο πιθανό είναι τελικά να υλοποιηθεί το έργο; Παρά τον ανταγωνισμό, η ελληνική υποψηφιότητα θεωρείται αρκετά ισχυρή σε ορισμένους τομείς: συνδυάζει την αναπτυξιακή ανάγκη (στήριξη μιας περιφέρειας σε μετάβαση), την ύπαρξη εκτάσεων και ενεργειακών πόρων, καθώς και τη δέσμευση μεγάλου δημόσιου φορέα (ΔΕΗ) και κυβέρνησης. Επίσης, γεωγραφικά καλύπτει τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, μια περιοχή που μέχρι σήμερα δεν διαθέτει παρόμοια υποδομή – κάτι που μπορεί να σταθμίσει θετικά στην απόφαση για χωροταξική κατανομή των gigafactories στην Ευρώπη. Ωστόσο, δεδομένου ότι οι διαθέσιμες θέσεις είναι λίγες, η Ελλάδα ίσως χρειαστεί να συνεργαστεί ή να συγχωνεύσει την πρότασή της με άλλους εταίρους αν αυτό αυξήσει τις πιθανότητες. Υπενθυμίζεται πως στην τελική ευθεία η Κομισιόν μπορεί να ζητήσει από κάποιους υποψηφίους να ενώσουν δυνάμεις.

Ακόμα κι αν –στο δυσμενέστερο σενάριο– η Ελλάδα δεν επιλεγεί στην πρώτη «φουρνιά» των ευρωπαϊκών Gigafactories, το σχέδιο δεν θα εγκαταλειφθεί. Η ΔΕΗ έχει καταστήσει σαφές ότι θα προχωρήσει στην ανάπτυξη data centers στη Δυτική Μακεδονία ούτως ή άλλως, έστω και σε μικρότερη κλίμακα, αξιοποιώντας τις συνεργασίες με hyperscalers. Η εμπειρία προετοιμασίας του φακέλου έχει ήδη φέρει γνώση και επενδυτικό ενδιαφέρον. Επιπλέον, η ΕΕ ενδέχεται στο μέλλον να επεκτείνει το πρόγραμμα ή να δημιουργήσει δίκτυο «κόμβων AI» (AI Antennas) και για τέτοιες περιπτώσεις η Ελλάδα θα είναι σε θέση να διεκδικήσει ρόλο. Σε κάθε περίπτωση, η δυναμική που έχει δημιουργηθεί γύρω από το AI Gigafactory αναμένεται να επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας.

Συμπέρασμα: Μια στρατηγική ευκαιρία με πολυδιάστατη σημασία

Το προτεινόμενο AI Giga Factory στη Δυτική Μακεδονία δεν είναι απλώς ένα τεχνολογικό έργο – είναι μια πολιτικοοικονομική τομή για την Ελλάδα. Αν ευοδωθεί, θα συμβολίσει την ικανότητα της χώρας να συμμετέχει ισότιμα στην αιχμή της ευρωπαϊκής τεχνολογίας, προσφέροντας παράλληλα λύσεις σε χρόνια προβλήματα (ανεργία σε λιγνιτικές περιοχές, ανάγκη για παραγωγικό εκσυγχρονισμό). Το κόστος είναι υψηλό, αλλά τα οφέλη υπερβαίνουν την απλή οικονομική απόδοση: αφορούν τη μεταφορά τεχνογνωσίας, την ανάδειξη της Ελλάδας ως κόμβου καινοτομίας, την ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνοχής (μέσω στήριξης μιας περιφέρειας σε μετάβαση) και την ενεργό συμβολή της χώρας στη διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης.

Η ελληνική κυβέρνηση αντιμετωπίζει το έργο ως μέρος ενός ευρύτερου οράματος: να κάνει την περιφέρεια της δυτικής Μακεδονίας ένα Silicon Valley της ΤΝ και της καθαρής ενέργειας στα Βαλκάνια. Με την κατάλληλη υποστήριξη, χρηματοδότηση και προγραμματισμό, το AI Gigafactory μπορεί να αποτελέσει το ορόσημο που θα σηματοδοτήσει τη μετάβαση της Ελλάδας σε μια νέα εποχή τεχνολογικής ανάπτυξης, με εξωστρέφεια και ανθεκτικότητα. Οι επόμενοι μήνες θα κρίνουν αν το φιλόδοξο αυτό σχέδιο θα πάρει «σάρκα και οστά» με τη σφραγίδα της Ευρώπης. Σε κάθε περίπτωση, όμως, η Ελλάδα έχει ήδη κερδίσει κάτι σημαντικό: έχει τοποθετηθεί στο επίκεντρο της συζήτησης για το ευρωπαϊκό ψηφιακό μέλλον, δείχνοντας ότι διαθέτει το θάρρος και τη φιλοδοξία να διεκδικήσει μια θέση στην πρωτοπορία. Οι βάσεις –πολιτικές, οικονομικές και τεχνικές– έχουν τεθεί, και το επόμενο βήμα είναι να μετατραπεί αυτό το όραμα σε πραγματικότητα προς όφελος της χώρας και της Ευρώπης συνολικά.