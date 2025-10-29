alpha-bank:-tο-πρόγραμμα-bonus-φέρνει-φέτος-τη-μαγεία-των-Χριστουγέννων-νωρίτερα-με-50%-επιπλέον-bonus-πόντους

Ανταποδίδοντας την εμπιστοσύνη των πελατών της, η τράπεζα καλωσορίζει την εορταστική περίοδο με μία νέα προσφορά για τους κατόχους όλων των καρτών Bonus.

Μια νέα πρόταση επιβράβευσης φέρνει η Alpha Bank ενόψει της εορταστικής περιόδου, προσφέροντας στους πελάτες της 50% επιπλέον Bonus πόντους για χριστουγεννιάτικες αγορές σε όλους τους συνεργάτες του προγράμματος.

Η προσφορά δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες που χρησιμοποιούν κάρτες Alpha Bank Bonus να προετοιμαστούν για τις γιορτές και να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους από νωρίς και χωρίς άγχος, κερδίζοντας μεγαλύτερη αξία σε κάθε τους αγορά. Η προσφορά ισχύει από τις 29 Οκτωβρίου έως και τις 11 Νοεμβρίου 2025 και περιλαμβάνει αγορές με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα Bonus σε πάνω από 4.000 συνεργαζόμενα καταστήματα, αλλά και αγορές online.

Αμέτρητες επιλογές δώρων

Οι συνεργάτες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα καλύπτουν κάθε καταναλωτική ανάγκη ενόψει των εορτών, με μια ευρεία γκάμα ειδών όπως είδη ένδυσης και υπόδησης, προϊόντα ομορφιάς, παιχνίδια, ηλεκτρικά είδη και είδη σπιτιού, είδη διατροφής και ταξιδιωτικά πακέτα (ταξιδιωτικά γραφεία και αεροπορικές εταιρίες).

Οι πόντοι που συγκεντρώνονται μπορούν να εξαργυρωθούν σε μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις στους συνεργάτες του προγράμματος Bonus, προσφέροντας πραγματική αξία σε κάθε αγορά. Έτσι, οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν δώρα για τους ίδιους και τους αγαπημένους τους και να προετοιμαστούν κατάλληλα για την εορταστική περίοδο.

Ευκολία και μέσω του Bonus app

Παράλληλα, οι κάτοχοι των καρτών Bonus, μέσα από το Bonus app, μπορούν με ευκολία να εντοπίζουν τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, να παρακολουθούν τους πόντους που συγκεντρώνουν, να ενημερώνονται για τις προσφορές και τα Bonus e-coupons, καθώς και να ανακαλύπτουν προτάσεις εξαργύρωσης στην περιοχή τους. Μάλιστα, το πρόγραμμα Bonus θα επιστρέψει σύντομα και με την καθιερωμένη μεγάλη χριστουγεννιάτικη πρότασή του, προσφέροντας ακόμα περισσότερες εκπλήξεις σεόλους τους κατόχους καρτών Bonus της Alpha Bank.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές και τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις, αλλά και για το Πρόγραμμα Bonus είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα του Προγράμματος ή στην εφαρμογή Bonus app.