boeing:-Κέρδισαν-τις-εκτιμήσεις-τα-έσοδα-τρίτου-τριμήνου

Αύξηση εσόδων και ισχυρότερες παραδόσεις αεροσκαφών για το τρίτο τρίμηνο ανακοίνωσε η Boeing ωθώντας την εταιρεία πίσω σε θετική ελεύθερη ταμειακή ροή για πρώτη φορά μετά από σχεδόν δύο χρόνια, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

Αύξηση εσόδων και ισχυρότερες παραδόσεις αεροσκαφών για το τρίτο τρίμηνο ανακοίνωσε η Boeing ωθώντας την εταιρεία πίσω σε θετική ελεύθερη ταμειακή ροή για πρώτη φορά μετά από σχεδόν δύο χρόνια, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

Συγκεκριμένα, ο κατασκευαστής αεροσκαφών ανέφερε έσοδα ύψους 23,27 δισ. δολ. σε σύγκριση με τα αναμενόμενα 22,29 δισ. δολ. σύμφωνα με έρευνα του - – υψηλότερα από τα 21,68 δισ. δολ. του προηγούμενου τριμήνου, σημειώνοντας αύξηση 30% σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν.

Η εταιρεία κατέγραψε προσαρμοσμένη ζημία ανά μετοχή ύψους 7,47 δολαρίων έναντι των εκτιμήσεων για 4,92 δολ., κάτι που αποδόθηκε σε μια εφάπαξ χρέωση που σχετίζεται με το πρόγραμμα για το τελευταίο τζετ της Boeing, το 777X. Συγκεκριμένα, το 777X παραμένει πίσω στο χρονοδιάγραμμα παράδοσης και δεν έχει ακόμη πιστοποιηθεί από τις ρυθμιστικές αρχές. Αυτό συνέβαλε στην βασική της ζημία ανά μετοχή αυτό το τρίμηνο, όπως ανέφερε η εταιρεία, και ίσως είναι ο λόγος που η μετοχή της υποχωρεί στην Wall Street κατά 3%. Πάντως, η εταιρεία δηλώνει ότι βρίσκεται σε καλό δρόμο για να παραδώσει τον μεγαλύτερο αριθμό εμπορικών αεροσκαφών από το 2018.

Παρά την ζημία, κατέγραψε 238 εκατ. δολάρια σε ελεύθερη ταμειακή ροή για την περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου, σε σύγκριση με τα εκτιμήσεις για ζημία 884,1 εκατ. δολ., μια σημαντική βελτίωση για την εταιρεία. Πριν από ένα χρόνο, η Boeing ανέφερε μια τεράστια καθαρή ζημία ύψους 6,17 δισ. δολαρίων και αρνητική ελεύθερη ταμειακή ροή 1,34 δισ. δολ..

«Με συνεχή εστίαση στην ασφάλεια και την ποιότητα, πετύχαμε σημαντικά ορόσημα στην ανάκαμψή μας, καθώς δημιουργήσαμε θετική ελεύθερη ταμειακή ροή στο τρίμηνο και συμφωνήσαμε από κοινού με την FAA τον Οκτώβριο να αυξήσουμε την παραγωγή 737 σε 42 ανά μήνα», δήλωσε σε ανακοίνωσή της η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Boeing, Kelly Ortberg.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Boeing ανακοίνωσε ότι οι εμπορικές παραδόσεις του τρίτου τριμήνου ανήλθαν σε 160 αεροσκάφη, έναντι των 150 που παραδόθηκαν το προηγούμενο τρίμηνο και των 116 που παραδόθηκαν το ίδιο τρίμηνο πριν από ένα χρόνο.