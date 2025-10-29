deutsche-bank:-Ρεκόρ-κερδών-για-το-γ’-τρίμηνο,-στα-2,4-δισ.-ευρώ

Η Deutsche Bank ανακοίνωσε αύξηση 7% στα κέρδη του γ’ τριμήνου, διαψεύδοντας τις προσδοκίες για πτώση, μετά την σημαντική αύξηση εσόδων στην επενδυτική τραπεζική.

Η επενδυτική τραπεζική ήταν και πάλι ο βασικός μοχλός εσόδων της Deutsche Bank, με ώθηση στο τρίμηνο από τη διαπραγμάτευση ομολόγων και την έκδοση ομολόγων.

Τα στοιχεία αυτά έρχονται καθώς η Deutsche ολοκληρώνει ένα τριετές σχέδιο και προσπαθεί να επιτύχει μια σειρά στόχων που ορισμένοι αναλυτές αμφισβήτησαν ότι θα επιτύγχανε.

Η τράπεζα κατέγραψε τα υψηλότερα κέρδη γ’ τριμήνου της τουλάχιστον από το 2007.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα, η Deutsche Bank πέτυχε κέρδη 2,4 δισ. ευρώ, τα οποία αποδίδονται στα σημαντικά αυξημένα έσοδα, στα σταθερά κόστη λειτουργίας και στις χαμηλότερες προβλέψεις για επισφαλή δάνεια.

REUTERS/DEUTSCHE BANK

Επιπλέον, οι μέτοχοι της τράπεζας έλαβαν κέρδη 1,6 δισεκατομμυρίου ευρώ, κατά 7% περισσότερο από ό,τι πριν από έναν χρόνο, υπερβαίνοντας και τις προβλέψεις.

«Με ρεκόρ αποτελεσμάτων στο γ’ τρίμηνο και τους πρώτους εννέα μήνες του έτους, έχουμε αποδείξει ότι ως παγκόσμια τράπεζα δημιουργούμε αξία για τους πελάτες και τους μετόχους μας σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Deutsche Bank Κρίστιαν Σιούινγκ και εκτίμησε ότι η τράπεζα μπορεί να πετύχει έσοδα περίπου 32 δισ. για το τρέχον έτος.

Με πληροφορίες από Reuters